Dhurandhar 2 OTT Release: नेटफ्लिक्स नव्हे, तर या OTT प्लॅटफॉर्मवर होणार रिलीज, कधी आणि कुठे पाहता येईल?

When and Where to watch Ranveer Singh superhit movie Dhurandhar 2 OTT release: सध्या सर्वत्र एकच चर्चा आहे ती म्हणजे रणवीर सिंगच्या सिनेमा धुरंधर 2 चं यश! रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर 2: द रिव्हेंज' (Dhurandhar 2: The Revenge) चा बॉक्स ऑफिस प्रवास सुरूच आहे. या सिनेमाने अनेक रेकॉर्ड्स तोडले आहेत आणि अजूनही हाऊसफुल शो होत आहेत. चित्रपट रिलीज झाल्यापासूनच प्रेक्षकांच्या हाती मोठ्या संख्येने तिकीटे गेले असून, तीसऱ्या आठवड्यातही सिनेमागृहात गर्दी पाहायला मिळत आहे. पण त्याच वेळी अनेक प्रेक्षक या स्पाय थ्रिलरचा अनुभव OTT वर पाहण्याची अपेक्षा बाळगत आहेत. त्यामुळे डिजिटल रीलिझ ही सिनेमागृहातली उत्सुकता इतकीच महत्वाची झाली आहे. ज्यांना सिनेमागृहात बघायची संधी मिळाली नाही, त्यांच्यासाठी OTT रिलीजची तारीख हा सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे.
धुरंधर 2 भारतात 19 मार्च 2026 रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला आणि बॉक्स ऑफिसवर अजूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला. इंडस्ट्री रिपोर्ट्सनुसार, या चित्रपटाचे डिजिटल हक्क JioHotstar ने खरेदी केले आहेत. ही गोष्ट विशेष आहे कारण फ्रँचायझीचा पहिला भाग थिएटरमध्ये नंतर नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला होता, तर या वेळी थेट JioHotstarवर रीलिझ होणार आहे.
अद्याप अधिकृत OTT रिलीज तारीख जाहीर झालेली नाही, परंतु ट्रेड सूत्रांनुसार हा चित्रपट मे 2026 च्या अखेरीस किंवा जून 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात JioHotstarवर पाहायला मिळू शकतो. अशी माहिती आहे की हा निर्णय IPL 2026 च्या समाप्तीनंतर डिजिटल रिलीजसाठी घेतला आहे. रिपोर्ट्सनुसार ही डील नुकत्याच झालेल्या OTT डील्सपैकी एक महागडी डील आहे.
या सिक्वलमध्ये रणवीर सिंह पुन्हा अंडरकवर एजंट जस्किरत सिंह रंगीच्या भूमिकेत दिसतात. कथा कराचीच्या गुन्हेगारी आणि राजकीय जाळ्यात रंगीत गुंतागुंतीवर आधारित आहे, जिथे जस्किरत भारतीय खुफिया संस्थेच्या माहितीनुसार आतंकवादाच्या योजनांचा पर्दाफाश करतो.
कथा अधिक वैयक्तिक ठरते जेव्हा त्याचा एक महत्वाचा मेंटर मरण पावतो आणि भारतीय एजन्सीमध्ये गद्दारीचा संशय निर्माण होतो. चित्रपटात जलद गतीने होणारी अॅक्शन सीन, विश्वासघात, दीर्घकाळ अंडरकवर राहण्याचे मानसिक परिणाम अशा अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे.
रणवीर सिंहसोबत संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांचा समावेश आहे. या कलाकारांनी पहिल्या भागातही भूमिका साकारल्या होत्या. समीक्षकांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आणि मोठ्या प्रमाणावर तयार केलेल्या सेट्सची तारीफ केली. काही समीक्षांमध्ये हे पहिले भागापेक्षा अधिक थरारक आणि जोरदार असल्याचे म्हटले गेले आहे.