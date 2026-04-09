Dhurandhar 2 OTT Release: नेटफ्लिक्स नव्हे, तर या OTT प्लॅटफॉर्मवर होणार रिलीज, कधी आणि कुठे पाहता येईल?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
Dhurandhar 2 OTT Release Date: रणवीर सिंगचा 'धुरंधर 2: द रिव्हेंज' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर आपली दमदार घोडदौड सुरू ठेवत असून, अजूनही प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांकडे आकर्षित करत आहे. मात्र, मोठ्या संख्येने प्रेक्षक हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर पाहण्याऐवजी त्याच्या ओटीटी प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता लवकरच हा सिनेमा घरीच तुम्हाला बघता येणार आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 9, 2026, 10:10 AM IST
When and Where to watch Ranveer Singh superhit movie Dhurandhar 2 OTT release

When and Where to watch Ranveer Singh superhit movie Dhurandhar 2 OTT release: सध्या सर्वत्र एकच चर्चा आहे ती म्हणजे रणवीर सिंगच्या सिनेमा धुरंधर 2 चं यश! रणवीर सिंगच्या  'धुरंधर 2: द रिव्हेंज' (Dhurandhar 2: The Revenge) चा बॉक्स ऑफिस प्रवास सुरूच आहे. या सिनेमाने अनेक रेकॉर्ड्स तोडले आहेत आणि अजूनही हाऊसफुल शो होत आहेत.  चित्रपट रिलीज झाल्यापासूनच प्रेक्षकांच्या हाती मोठ्या संख्येने तिकीटे गेले असून, तीसऱ्या आठवड्यातही सिनेमागृहात गर्दी पाहायला मिळत आहे. पण त्याच वेळी अनेक प्रेक्षक या स्पाय थ्रिलरचा अनुभव OTT वर पाहण्याची अपेक्षा बाळगत आहेत. त्यामुळे डिजिटल रीलिझ ही सिनेमागृहातली उत्सुकता इतकीच महत्वाची झाली आहे. ज्यांना सिनेमागृहात बघायची संधी मिळाली नाही, त्यांच्यासाठी OTT रिलीजची तारीख हा सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या OTT प्लॅटफॉर्मवर बघायला मिळणार?

धुरंधर 2 भारतात 19 मार्च 2026 रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला आणि बॉक्स ऑफिसवर अजूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला. इंडस्ट्री रिपोर्ट्सनुसार, या चित्रपटाचे डिजिटल हक्क JioHotstar ने खरेदी केले आहेत. ही गोष्ट विशेष आहे कारण फ्रँचायझीचा पहिला भाग थिएटरमध्ये नंतर नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला होता, तर या वेळी थेट JioHotstarवर रीलिझ होणार आहे.
संभाव्य रिलीजची तारीख काय? 

अद्याप अधिकृत OTT रिलीज तारीख जाहीर झालेली नाही, परंतु ट्रेड सूत्रांनुसार हा चित्रपट मे 2026 च्या अखेरीस किंवा जून 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात JioHotstarवर पाहायला मिळू शकतो. अशी माहिती आहे की हा निर्णय IPL 2026 च्या समाप्तीनंतर डिजिटल रिलीजसाठी घेतला आहे. रिपोर्ट्सनुसार ही डील नुकत्याच झालेल्या OTT डील्सपैकी एक महागडी डील आहे.

धुरंधर 2 ची कथा आणि थीम काय आहे?

या सिक्वलमध्ये रणवीर सिंह पुन्हा अंडरकवर एजंट जस्किरत सिंह रंगीच्या भूमिकेत दिसतात. कथा कराचीच्या गुन्हेगारी आणि राजकीय जाळ्यात रंगीत गुंतागुंतीवर आधारित आहे, जिथे जस्किरत भारतीय खुफिया संस्थेच्या माहितीनुसार आतंकवादाच्या योजनांचा पर्दाफाश करतो.

कथा अधिक वैयक्तिक ठरते जेव्हा त्याचा एक महत्वाचा मेंटर मरण पावतो आणि भारतीय एजन्सीमध्ये गद्दारीचा संशय निर्माण होतो. चित्रपटात जलद गतीने होणारी अ‍ॅक्शन सीन, विश्वासघात, दीर्घकाळ अंडरकवर राहण्याचे मानसिक परिणाम अशा अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकला आहे.

कशी आहे कास्ट?

रणवीर सिंहसोबत संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांचा समावेश आहे. या कलाकारांनी पहिल्या भागातही भूमिका साकारल्या होत्या. समीक्षकांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आणि मोठ्या प्रमाणावर तयार केलेल्या सेट्सची तारीफ केली. काही समीक्षांमध्ये हे पहिले भागापेक्षा अधिक थरारक आणि जोरदार असल्याचे म्हटले गेले आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Dhurandhar 2OTT releaseJio Hotstarentertainment newsBollywood News

