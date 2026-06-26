OTT वर दाखल झाला रितेश देशमुखचा 'राजा शिवाजी'! कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर पाहता येणार ऐतिहासिक चित्रपट?

रितेश देशमुख दिग्दर्शित आणि अभिनित 'राजा शिवाजी' या ऐतिहासिक चित्रपटाने थिएटरमध्ये प्रेक्षकांची मनं जिंकली. अपेक्षेपेक्षा चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता हा चित्रपट ओटीटीवरही प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.
'राजा शिवाजी' हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनप्रवासावर आधारित आहे. त्यांच्या शौर्य, युद्धनीती, दूरदृष्टी आणि स्वराज्य स्थापनेच्या ध्येयाचा प्रवास या चित्रपटातून प्रभावीपणे उलगडण्यात आला आहे. शिवाजी महाराजांनी उभे केलेले स्वराज्य आणि त्यामागील संघर्ष आजही अनेक पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरतो.
'राजा शिवाजी' आता नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध झाला आहे. प्रेक्षक हा चित्रपट मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये पाहू शकतात. चित्रपटाचे दिग्दर्शन रितेश देशमुख यांनी केले असून त्यांनीच छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली आहे. तर जेनेलिया देशमुख यांनी या चित्रपटाची सहनिर्मिती केली आहे.
Vidroh karne aa rahein hai Raje pic.twitter.com/1tnxMXNzGU— Netflix India (@NetflixIndia) June 26, 2026
सतराव्या शतकाच्या पार्श्वभूमीवर घडणारा हा चित्रपट एका तरुण योद्ध्याचा स्वराज्य संस्थापक होण्यापर्यंतचा प्रवास मांडतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण, त्यांच्यावर झालेले संस्कार आणि राजमाता जिजाऊंनी दिलेले मार्गदर्शन यांना चित्रपटात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. स्वराज्याच्या संकल्पनेमागील विचार आणि मूल्येही यात प्रभावीपणे मांडली आहेत.
या चित्रपटात रितेश देशमुख यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली आहे. संजय दत्त अफजल खानच्या भूमिकेत दिसतात, तर अभिषेक बच्चन संभाजी शहाजी भोसले यांच्या भूमिकेत आहेत. विद्या बालन खदीजा सुल्तान, जेनेलिया देशमुख सईबाई, महेश मांजरेकर लखुजी जाधव, भाग्यश्री राजमाता जिजाऊ, अमोले गुप्ते मोहम्मद आदिल शाह आणि जितेंद्र जोशी पंत गोपीनाथ बोकिल यांच्या भूमिकेत झळकले आहेत.