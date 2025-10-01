सीनसाठी अभिनेत्रीला ब्लाऊज काढण्यास सांगितले, अभिनेत्रीने थेट दिला नकार, पण नंतर...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bollywood Actress :  आज आम्ही तुम्हाला अशा अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत, जिला दिग्दर्शकाने सीनसाठी ब्लाऊज काढण्यासाठी सांगितले होते. सुरुवातीला अभिनेत्रीने नकार दिला पण नंतर हा सीन शूट झाला.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 04:24 PM IST
Bollywood Actress : बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये अनेक असे किस्से घडले आहेत की जे ऐकूनच अनेकांना विश्वास बसत नाही. अशाच एका किस्स्याशी जुळलेलं नाव आहे ते म्हणजे बॉलिवूडची धकधक गर्ल अभिनेत्री माधुरी दीक्षित. 90 च्या दशकातील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या माधुरी दीक्षितला एकदा चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान ब्लाउज काढण्याचा सीन देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सुरुवातीला या सीनसाठी माधुरीने होकार दिला होता. मात्र, प्रत्यक्ष शूटिंगदरम्यान तिने हा सीन करण्यास थेट नकार दिला. त्यामुळे त्या काळात मोठा वाद निर्माण झाला होता.

‘शनाख्त’ चित्रपटाचा किस्सा

आम्ही ज्या किस्स्याबद्दल सांगत आहोत तो किस्सा आहे 1989 मध्ये रिलीज झालेल्या ‘शनाख्त’ या चित्रपटाचा. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन टीनू आनंद करत होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या चित्रपटात एक सीन होता ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन यांना जंजीरांनी बांधलेले असते. गुंडे त्यांच्यावर हल्ला करत असतात आणि त्यावेळी माधुरीला पुढे येऊन डायलॉग बोलायचा होता की, 'जंजीरों में बंधे अकेले आदमी पर क्या हमला करना, जब उनके सामने एक औरत खड़ी है.'

या सीनमध्ये दिग्दर्शकाने माधुरीला ब्लाउज काढून फक्त ब्रामध्ये दाखवण्याचा प्लॅन केला होता. टीनू आनंद यांनी स्पष्ट सांगितले होते की या सीनमध्ये घासाच्या गंजीच्या मागे किंवा इतर काही झाकलं जाणार नाही.

माधुरीचा नकार आणि निर्माण झालेला वाद

हा सीन शूट करण्याच्या पहिल्याच दिवशी माधुरीने सरळ नकार दिला. 'मी हा सीन करू शकत नाही' असं तिने स्पष्ट सांगितलं. या निर्णयामुळे दिग्दर्शक नाराज झाले आणि त्यांनी माधुरीला चित्रपटातून काढून टाकलं. यामुळे या चित्रपटाच्या शूटिंगलाही अडथळा आला.

अमिताभ बच्चन हे देखील या प्रकारामुळे चांगलेच नाराज झाल्याचं सांगितलं जातं. नंतर माधुरी या सीनसाठी तयार झाली. मात्र चित्रपट रिलीज झाल्यावर तो बॉक्स ऑफिसवर काही विशेष चालला नाही आणि फ्लॉप ठरला.

माधुरीचा ठामपणा

या घटनेनंतरही माधुरी दीक्षितने स्वतःची मर्यादा कायम ठेवली. त्यामुळेच पुढे तिचे करिअर झपाट्याने उंचावले आणि ती बॉलिवूडमधील आघाडीची अभिनेत्री ठरली. आजही माधुरी दीक्षितचे सोशल मीडियावर लाखो चाहते आहेत. तिच्या अभिनयासोबत तिच्या सौंदर्याचे देखील चाहते नेमही कौतुक करत असतात.

