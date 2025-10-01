सीनसाठी अभिनेत्रीला ब्लाऊज काढण्यास सांगितले, अभिनेत्रीने थेट दिला नकार, पण नंतर...

Bollywood Actress : बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये अनेक असे किस्से घडले आहेत की जे ऐकूनच अनेकांना विश्वास बसत नाही. अशाच एका किस्स्याशी जुळलेलं नाव आहे ते म्हणजे बॉलिवूडची धकधक गर्ल अभिनेत्री माधुरी दीक्षित. 90 च्या दशकातील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या माधुरी दीक्षितला एकदा चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान ब्लाउज काढण्याचा सीन देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सुरुवातीला या सीनसाठी माधुरीने होकार दिला होता. मात्र, प्रत्यक्ष शूटिंगदरम्यान तिने हा सीन करण्यास थेट नकार दिला. त्यामुळे त्या काळात मोठा वाद निर्माण झाला होता.
आम्ही ज्या किस्स्याबद्दल सांगत आहोत तो किस्सा आहे 1989 मध्ये रिलीज झालेल्या ‘शनाख्त’ या चित्रपटाचा. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन टीनू आनंद करत होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या चित्रपटात एक सीन होता ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन यांना जंजीरांनी बांधलेले असते. गुंडे त्यांच्यावर हल्ला करत असतात आणि त्यावेळी माधुरीला पुढे येऊन डायलॉग बोलायचा होता की, 'जंजीरों में बंधे अकेले आदमी पर क्या हमला करना, जब उनके सामने एक औरत खड़ी है.'
या सीनमध्ये दिग्दर्शकाने माधुरीला ब्लाउज काढून फक्त ब्रामध्ये दाखवण्याचा प्लॅन केला होता. टीनू आनंद यांनी स्पष्ट सांगितले होते की या सीनमध्ये घासाच्या गंजीच्या मागे किंवा इतर काही झाकलं जाणार नाही.
हा सीन शूट करण्याच्या पहिल्याच दिवशी माधुरीने सरळ नकार दिला. 'मी हा सीन करू शकत नाही' असं तिने स्पष्ट सांगितलं. या निर्णयामुळे दिग्दर्शक नाराज झाले आणि त्यांनी माधुरीला चित्रपटातून काढून टाकलं. यामुळे या चित्रपटाच्या शूटिंगलाही अडथळा आला.
अमिताभ बच्चन हे देखील या प्रकारामुळे चांगलेच नाराज झाल्याचं सांगितलं जातं. नंतर माधुरी या सीनसाठी तयार झाली. मात्र चित्रपट रिलीज झाल्यावर तो बॉक्स ऑफिसवर काही विशेष चालला नाही आणि फ्लॉप ठरला.
या घटनेनंतरही माधुरी दीक्षितने स्वतःची मर्यादा कायम ठेवली. त्यामुळेच पुढे तिचे करिअर झपाट्याने उंचावले आणि ती बॉलिवूडमधील आघाडीची अभिनेत्री ठरली. आजही माधुरी दीक्षितचे सोशल मीडियावर लाखो चाहते आहेत. तिच्या अभिनयासोबत तिच्या सौंदर्याचे देखील चाहते नेमही कौतुक करत असतात.
FAQ
‘शनाख्त’ चित्रपट कधी आणि कोणाने दिग्दर्शित केला?
‘शनाख्त’ हा चित्रपट १९८९ मध्ये प्रदर्शित झाला असून, दिग्दर्शन टीनू आनंद यांचे आहे.
चित्रपटातील वादग्रस्त सीन कसा होता?
अमिताभ बच्चन जंजीरांनी बांधलेले असताना माधुरीला पुढे येऊन डायलॉग बोलायचा होता. दिग्दर्शकाने तिला ब्लाउज काढून ब्रामध्ये दाखवण्याचा प्लॅन केला होता.
माधुरी दीक्षितने सुरुवातीला सीनसाठी काय केले?
सुरुवातीला माधुरीने सीनसाठी होकार दिला होता, पण प्रत्यक्ष शूटिंगदरम्यान तिने ठाम नकार दिला.