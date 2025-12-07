English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हेमा मालिनीला प्रभावित करण्यासाठी धमेंद्र चढले टाकीवर, हेमा मालिनींनी दिलं होतं हे उत्तर

1975 मध्ये प्रदर्शित झालेला शोले हा चित्रपट पुन्हा एकदा 12 डिसेंबर रोजी 4K वर्जनमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 7, 2025, 06:59 PM IST
Dharmendra : 1975 साली प्रदर्शित झालेला ‘शोले’ हा हिंदी चित्रपट सिनेसृष्टीतील सर्वाधिक आयकॉनिक चित्रपटांपैकी एक आहे. यामध्ये जय–वीरूची खरी मैत्री, गब्बरचा दिमाखदार खलनायकी अंदाज आणि बसंतीची दिलखेचक शैली यामुळे हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या हृदयात तितकाच घर करून आहे. 12 डिसेंबर रोजी ‘शोले’ पुन्हा एकदा 4K वर्जनमध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

याच चित्रपटाच्या सेटवर धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांच्या ऑनस्क्रीनसोबतच ऑफस्क्रीन प्रेमाचीही सुरुवात झाली होती. धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनीवरचे प्रेम मनात ठेवूनच वीरूची भूमिका स्वीकारली होती. मात्र शूटिंगदरम्यानही हेमा मालिनीला इम्प्रेस करण्याची त्यांची धडपड थांबली नव्हती.

हेमा मालिनींना आकर्षित करण्यासाठी टाकीवर चढले

‘शोले’मधील वीरू टाकीवर चढून बसंतीला प्रपोज करतो तो सीन आजही भारतीय चित्रपटांमधील सर्वात आयकॉनिक सीन मानला जातो. पण याच टाकीवर आधीच धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनीला इंप्रेस करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा किस्सा अभिनेता सचिन पिलगांवकर यांनी जुन्या मुलाखतीत सांगितला होता. त्यांनी सांगितले की, शूटिंगसाठी बनवलेली टाकी खोटी होती. ती फक्त सेटसाठी तयार केली होती आणि फार मजबूतही नव्हती.

धर्मेंद्र फक्त हेमा मालिनीला प्रभावित करावं म्हणून त्या टाकीवर चढले आणि उभे राहिले. हे पाहताच दिग्दर्शक रमेश सिप्पी धावून आले आणि घाबरलेल्या आवाजात म्हणाले धरमजी… धरमजी… खाली या. पण धर्मेंद्र शांतपणे म्हणाले, अरे काही होत नाही. यावेळी हेमा मालिनी संपूर्ण प्रसंग पाहत होत्या पण त्यांच्या चेहऱ्यावर किंचितही भाव नव्हते. 

हेमा यांच्यासोबत वेळ घालवण्यासाठी मुद्दाम रिटेक 

सचिन पिळगांंवकर म्हणाले की, मी हेमांना म्हटलं की हे फार धोकादायक आहे. तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं ‘हो, धोकादायक आहे.’ पण त्यांना काहीच फरक पडत नव्हता. सीनचे जाणीवपूर्वक रीटेक  फक्त हेमासोबत वेळ घालवण्यासाठी होते. 

फक्त एवढेच नाही तर शूटिंगदरम्यान धर्मेंद्र अनेकदा सीन परफेक्ट न झाल्याचे कारण देत जाणीवपूर्वक रीटेक घेत असत. बसंतीने आंबे तोडण्याच्या सीनमध्ये तर त्यांनी मुद्दाम अनेक रीटेक घेतले होते जेणेकरून हेमासोबत जास्त वेळ सेटवर मिळू शकेल. त्यांचं हे प्रेम आणि हट्ट शेवटी यशस्वी ठरलं आणि दोघांनी पुढे एकमेकांसोबत आयुष्याची साथ स्वीकारली.

FAQ

‘शोले’ चित्रपट पुन्हा कधी प्रदर्शित होत आहे?

12 डिसेंबर रोजी ‘शोले’ पुन्हा एकदा 4K वर्जनमध्ये देशभरातील थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे.

धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांचे प्रेम कसे सुरू झाले?

‘शोले’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान दोघांमध्ये जवळीक वाढली. ऑनस्क्रीन केमिस्ट्रीसोबतच ऑफस्क्रीनही प्रेमाची सुरुवात झाली.

धर्मेंद्र यांनी टाकीवर का चढले होते?

हेमा मालिनीला इम्प्रेस करण्यासाठी धर्मेंद्र खोट्या सेटवर बनवलेल्या टाकीवर चढले. हा किस्सा अभिनेता सचिन पिलगांवकर यांनी सांगितला आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
sholay factssholay storysholay triviadharmendra hema malinidharmendra hema malini film

