चित्रपट हिट होण्यासाठी 'या' अभिनेत्याने स्वत:ची मर्सिडीज तोडली, 3 महिने थिएटरमध्ये होती प्रेक्षकांची झुंबड

Bollywood movie : प्रत्येक दिग्दर्शक आणि अभिनेता हा आपल्या चित्रपटाला हिट करण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवत नाही. काही निर्माते तर चित्रपट यशस्वी व्हावा म्हणून मोठ्या प्रमाणात पैसेही खर्च करतात. पण एक अभिनेता-दिग्दर्शक असा होता, ज्याने आपल्या चित्रपटाला हिट करण्यासाठी स्वतःची महागडी मर्सिडीज कारच कुर्बान केली. हे तेव्हा घडले जेव्हा मुंबईच्या रस्त्यांवर मर्सिडीजसारखी लक्झरी कार फारच दुर्मिळ होती. ही गोष्ट आहे 1980 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘कुर्बानी’ या चित्रपटाची.
‘कुर्बानी’ हा चित्रपट फिरोज खान यांनी दिग्दर्शित केला होता. चित्रपटात फिरोज खान, विनोद खन्ना आणि जीनत अमान यांच्या जबरदस्त अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकले. मुंबईतील चित्रपटगृहांमध्ये हा चित्रपट तब्बल तीन महिने चालला आणि प्रत्येक शोला प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी होती. अॅक्शन, रोमांस आणि ड्राम्याने भरलेली या चित्रपटाची कथा आजही प्रेक्षकांच्या आठवणीत जिवंत आहे.
चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान फिरोज खान यांचा अभिनय आणि समर्पण विशेष ठरलं. एका दृश्यात त्यांनी स्वतःची नवी मर्सिडीज कार तोडण्याचा निर्णय घेतला. हे दृश्य अमरीश पुरीसोबत एका पार्किंग लॉटमध्ये चित्रित करण्यात आलं होतं. त्या काळात, म्हणजे 1979 मध्ये, मुंबईत मर्सिडीजसारखी लक्झरी कार क्वचितच दिसायची. पण फिरोज यांनी हा सीन अधिक वास्तव आणि प्रभावी करण्यासाठी स्वतःच्या गाडीचा त्याग केला. हे दृश्य चित्रपटातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलं.
‘कुर्बानी’ या चित्रपटाची कथा दोन मित्रांभोवती फिरते. राजेश (विनोद खन्ना) आणि अमर (फिरोज खान) तसेच एक नर्तकी शीला (जीनत अमान) हिच्या आयुष्याभोवती. प्रेम, संघर्ष आणि नाट्यमय घटनांनी भरलेली ही कथा प्रेक्षकांना थिएटरमध्ये खिळवून ठेवते. चित्रपटातील गाणी देखील सुपरहिट झाली होती.
या चित्रपटाचे एकूण बजेट 2.5 कोटी रुपये इतके होते आणि या चित्रपटाने प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर तब्बल 25.8 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. फिरोज खान यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन तर केलेच पण निर्मितीही केली. त्यांच्या अथक परिश्रमांमुळे ‘कुर्बानी’ हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक प्रेरणादायी चित्रपट बनला.
‘कुर्बानी’ हा चित्रपट फक्त मनोरंजनासाठी नाही तर समर्पण आणि जिद्दीचं उत्तम उदाहरण आहे. स्वतःच्या लक्झरी गाडीची पर्वा न करता, सीनला वास्तववादी बनवण्यासाठी स्वतःची गाडी कुर्बान करणारे फिरोज खान आजही प्रेरणादायी ठरतात.
FAQ
1. ‘कुर्बानी’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?
‘कुर्बानी’ हा चित्रपट 20 जून 1980 रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. तो मुंबईतील चित्रपटगृहांमध्ये सलग तीन महिने चालला आणि प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरला.
2. ‘कुर्बानी’ चित्रपटाची कथा काय आहे?
‘कुर्बानी’ ही कथा दोन मित्र, राजेश (विनोद खन्ना) आणि अमर (फिरोज खान), तसेच नर्तकी शीला (जीनत अमान) यांच्या आयुष्याभोवती फिरते. प्रेम, विश्वासघात, अॅक्शन आणि नाट्यमय घटनांनी भरलेली ही कथा प्रेक्षकांना खिळवून ठेवते.
3. ‘कुर्बानी’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते कोण होते?
चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती फिरोज खान यांनी केली. त्यांनी मुख्य भूमिकाही साकारली. चित्रपट FK इंटरनॅशनल बॅनरखाली बनवला गेला.