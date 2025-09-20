English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'माझी गर्लफ्रेंड होत्या तेव्हा आईचाही बॉयफ्रेंड होता...'; बॉलिवूड अभिनेत्रीचे प्रसिद्ध गायकासोबत होते अफेअर, आता मुलाने स्पष्टच सांगितले...

kunika sadanand Son On Mom Affair: कुनिका सदानंद नेहमीच कुमार सानूसोबतच्या तिच्या नात्यामुळे चर्चेत असते. आता त्यांचा मुलगा अयानने त्यांच्या नात्याबद्दल बोलले आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 20, 2025, 11:55 AM IST
When I had a girlfriend my mother had a boyfriend Son talk about this mom affair at 27

kunika sadanand Son On Mom Affair: 90 च्या दशकातील एक अभिनेत्री त्यांनी बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपटात सहाय्यक व खलनायिकेच्या भूमिका साकारल्या. सध्या ही अभिनेत्री सलमान खानच्या बिग बॉस 19ची स्पर्धक आहे. कुनिका सदानंद असं या अभिनेत्रीचे नाव आहे. कुनिका सध्या तिच्या प्रोफेशनल लाइफपेक्षा खासगी आयु्ष्यामुळं चर्चेत आली आहे. कुनिकाच्या रिलेशनशिपमुळं चर्चेत आली आहे. कुनिकाच्या रिलेशनशिपबाबत तिच्याच मुलाने काही खुलासे केले आहेत. कुनिका आणि कुमार सानु यांचे अफेअर असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या.कुनिकाचा मुलगा आयान लाल यानेच एका मुलाखतीत म्हटलं आहे की, माझ्या जेव्हा गर्लफ्रेंड होत्या तेव्हा आईचेही बॉयफ्रेंड होते.

सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत अयानने म्हटलं आहे की, 'तिच्या रिलेशनशिपबद्दल बोलायचे झाले तर ते खूपच टॉक्सिक होते. मी बघितलंय ती घरात संपूर्ण दिवस त्यांची गाणी गायची. मी मस्करी करते पण एक गायक म्हणून ते तिला खूप आवडायचे. ती आत्ताही त्यांची गाणी गाते. लोकांच्या म्हणण्यांनुसार ते अफेअर 27 वर्षांपर्यंत चालले. पण जेव्हा हे सगळं सुरू झालं तेव्हा ती फक्त 27 वर्षांची होती.'

अयानने पुढे म्हटलं की, 'कुनिकाला जेव्हा कुमार सानूबद्दल विचारलं तेव्हा तिने म्हटलं होतं की त्यांचे माझे आयुष्यात मोलाचे स्थान आहे. मी त्यांना माझा साथीदार म्हणून बघते आणि प्रत्येकालाच आयुष्यात अशा प्रकारचे प्रेम मिळायलाच पाहिजे.'

कुनिका सदानंदने बिग बॉसच्या घरात पुन्हा एकदा तिच्या अफेअरबद्दल बोलताना दिसली होती. तिने म्हटलं होतं की, 'कुमार सानू यांचे लग्न झाले होते आणि ते त्यांच्या पत्नीपासून वेगळे राहत होते. तेव्हा ते लिव्ह इन रिलेशनशिमध्ये होते. तेव्हा माझं लग्न झालं नव्हतं, आम्ही लिव्ह इनमध्ये राहत होतो. मात्र त्यानंतर त्यांचे आणखी एका मुलीसोबत अफेअर सुरू झालं. जेव्हा त्यांनी मला धोका दिला हे स्वीकारले तेव्हा मी त्यांच्यापासून वेगळी झाले.'

FAQ

1. कुनिका सदानंद कोण आहेत आणि सध्या त्या कशामुळे चर्चेत आहेत?

कुनिका सदानंद हे ९० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत, ज्यांनी बॉलिवूडमध्ये सहाय्यक आणि खलनायिकांच्या भूमिका साकारल्या. सध्या त्या सलमान खानच्या 'बिग बॉस १९' च्या स्पर्धक आहेत. त्या प्रोफेशनल लाइफपेक्षा खासगी आयुष्यामुळे, विशेषतः कुमार सानू यांच्याशी असलेल्या अफेअरमुळे चर्चेत आल्या आहेत.

2. कुनिका सदानंद आणि कुमार सानू यांचे अफेअर काय होते?

कुनिका सदानंद आणि कुमार सानू यांचे अफेअर सुमारे ५ ते ६ वर्षे चालले. ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते. कुमार सानू यांचे लग्न आधीच झाले होते, पण ते पत्नीपासून वेगळे राहत होते. कुनिका यांनी बिग बॉस घरात सांगितले की, कुमार सानू यांनी त्यांना धोका दिला आणि दुसऱ्या महिलेशी अफेअर सुरू केले, ज्यामुळे त्यांचे नाते संपले

3. कुनिकाचा मुलगा अयान लाल याने अफेअरबाबत काय म्हटले आहे?

अयान लाल याने सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, "जेव्हा माझ्या गर्लफ्रेंड होत्या तेव्हा आईचेही बॉयफ्रेंड होते." ते अफेअर 'बहुत टॉक्सिक' (खूप विषारी) होते. कुनिका यांच्या घरी संपूर्ण दिवस कुमार सानूंची गाणी वाजत असत. अयानने स्पष्ट केले की, आईला कुमार सानू हा कलाकार म्हणून आवडतो, पण व्यक्ती म्हणून नाही. ते त्यांना 'सोलमेट' समजत होत्या. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
kunika sadanand Son On Mom Affairkunickka sadanandBigg Boss 19Kunnika SadanandKunnika Sadanand young

