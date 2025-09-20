'माझी गर्लफ्रेंड होत्या तेव्हा आईचाही बॉयफ्रेंड होता...'; बॉलिवूड अभिनेत्रीचे प्रसिद्ध गायकासोबत होते अफेअर, आता मुलाने स्पष्टच सांगितले...

kunika sadanand Son On Mom Affair: 90 च्या दशकातील एक अभिनेत्री त्यांनी बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपटात सहाय्यक व खलनायिकेच्या भूमिका साकारल्या. सध्या ही अभिनेत्री सलमान खानच्या बिग बॉस 19ची स्पर्धक आहे. कुनिका सदानंद असं या अभिनेत्रीचे नाव आहे. कुनिका सध्या तिच्या प्रोफेशनल लाइफपेक्षा खासगी आयु्ष्यामुळं चर्चेत आली आहे. कुनिकाच्या रिलेशनशिपमुळं चर्चेत आली आहे. कुनिकाच्या रिलेशनशिपबाबत तिच्याच मुलाने काही खुलासे केले आहेत. कुनिका आणि कुमार सानु यांचे अफेअर असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या.कुनिकाचा मुलगा आयान लाल यानेच एका मुलाखतीत म्हटलं आहे की, माझ्या जेव्हा गर्लफ्रेंड होत्या तेव्हा आईचेही बॉयफ्रेंड होते.
सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत अयानने म्हटलं आहे की, 'तिच्या रिलेशनशिपबद्दल बोलायचे झाले तर ते खूपच टॉक्सिक होते. मी बघितलंय ती घरात संपूर्ण दिवस त्यांची गाणी गायची. मी मस्करी करते पण एक गायक म्हणून ते तिला खूप आवडायचे. ती आत्ताही त्यांची गाणी गाते. लोकांच्या म्हणण्यांनुसार ते अफेअर 27 वर्षांपर्यंत चालले. पण जेव्हा हे सगळं सुरू झालं तेव्हा ती फक्त 27 वर्षांची होती.'
अयानने पुढे म्हटलं की, 'कुनिकाला जेव्हा कुमार सानूबद्दल विचारलं तेव्हा तिने म्हटलं होतं की त्यांचे माझे आयुष्यात मोलाचे स्थान आहे. मी त्यांना माझा साथीदार म्हणून बघते आणि प्रत्येकालाच आयुष्यात अशा प्रकारचे प्रेम मिळायलाच पाहिजे.'
कुनिका सदानंदने बिग बॉसच्या घरात पुन्हा एकदा तिच्या अफेअरबद्दल बोलताना दिसली होती. तिने म्हटलं होतं की, 'कुमार सानू यांचे लग्न झाले होते आणि ते त्यांच्या पत्नीपासून वेगळे राहत होते. तेव्हा ते लिव्ह इन रिलेशनशिमध्ये होते. तेव्हा माझं लग्न झालं नव्हतं, आम्ही लिव्ह इनमध्ये राहत होतो. मात्र त्यानंतर त्यांचे आणखी एका मुलीसोबत अफेअर सुरू झालं. जेव्हा त्यांनी मला धोका दिला हे स्वीकारले तेव्हा मी त्यांच्यापासून वेगळी झाले.'
कुनिका सदानंद आणि कुमार सानू यांचे अफेअर सुमारे ५ ते ६ वर्षे चालले. ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते. कुमार सानू यांचे लग्न आधीच झाले होते, पण ते पत्नीपासून वेगळे राहत होते. कुनिका यांनी बिग बॉस घरात सांगितले की, कुमार सानू यांनी त्यांना धोका दिला आणि दुसऱ्या महिलेशी अफेअर सुरू केले, ज्यामुळे त्यांचे नाते संपले
अयान लाल याने सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, "जेव्हा माझ्या गर्लफ्रेंड होत्या तेव्हा आईचेही बॉयफ्रेंड होते." ते अफेअर 'बहुत टॉक्सिक' (खूप विषारी) होते. कुनिका यांच्या घरी संपूर्ण दिवस कुमार सानूंची गाणी वाजत असत. अयानने स्पष्ट केले की, आईला कुमार सानू हा कलाकार म्हणून आवडतो, पण व्यक्ती म्हणून नाही. ते त्यांना 'सोलमेट' समजत होत्या.