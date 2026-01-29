‘लघवीतून रक्त दिसल्यावर...’ फक्त 12 तासांत इमरान हाश्मीच्या आनंदी कुटुंबावर वादळ

बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाश्मी यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील सर्वात कठीण काळाबद्दल उघडपणे सांगितले. चित्रपटांत रोमँटिक आणि विविध भूमिका साकारलेल्या इमरानच्या आयुष्यात 2014 मध्ये एक अशी घटना घडली, ज्याने त्याचे जग पूर्णपणे उलथले.
इमरान हाश्मी म्हणाले की, '2014 मध्ये माझ्या दोन वर्षांच्या मुलाला अयानला कर्करोग असल्याचे निदान झाले. हा दिवस माझ्या जीवनातील सर्वात कठीण आणि वेदनादायी क्षण होता. त्या दिवशी माझं संपूर्ण आयुष्य उलथं-पालथ झालं.'
त्यांनी पुढे सांगितले, '13 जानेवारी रोजी आम्ही ब्रंचसाठी बाहेर गेलो होतो. आमच्या मुलाच्या लघवीतून रक्त दिसले. काही तासांत आम्ही डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये पोहोचलो. डॉक्टरांनी सांगितलं की, ‘तुमच्या मुलाला कर्करोग आहे, त्याच्यावर ऑपरेशन करणे गरजेचे आहे आणि नंतर केमोथेरपीची गरज आहे.’ इतक्या कमी वेळात माझे संपूर्ण जग बदलले. जीवनाच्या एका सुखमय काळातून अचानक अत्यंत वेदनादायी काळात पोहोचलो.'
इमरानने सांगितले की, 'त्यावेळी मला वाटलं की सर्व काही स्थिर आहे, आयुष्य नियंत्रणाखाली आहे, सर्व काही व्यवस्थित आहे. परंतु अचानक, जीवनाने इतका मोठा धक्का दिला की, आपण काय महत्वाचं आहे आणि काय नाही हे समजायला लागलं. हा अनुभव मला खरोखर जीवनाचे खरे मूल्य शिकवणारा ठरला.'
त्या वर्षभरात इमरानचे आयुष्य रुग्णालय, उपचार आणि मुलाची काळजी घेण्यात गेले. त्यांनी हेही सांगितले की, या अनुभवाने त्यांना अशाच परिस्थितीतून जाणाऱ्या पालकांना मदत करण्यासाठी पुस्तक लिहिण्याची प्रेरणा दिली. सध्या त्यांचा मुलगा निरोगी आहे आणि पूर्णपणे बरा झाला आहे.
कामाच्या बाबतीत, इमरान हाश्मी सध्या 'तस्करी' या नवीन वेब सीरिजमध्ये दिसत आहेत. त्यांच्या अभिनयाचे कौतुक चित्रपटप्रेमी आणि समीक्षक करत आहेत.
इमरान हाश्मीच्या या अनुभवाने त्यांची वैयक्तिक माणूस म्हणून जबाबदारी आणि पालकत्व अधिक प्रगल्भ झाले आहे. त्यांचे आयुष्य फक्त चित्रपटांची चमक नसेल, तर त्यातील वैयक्तिक संघर्ष आणि मातृत्व-पित्यत्त्वाची जबाबदारी देखील अत्यंत प्रेरणादायी आहे.