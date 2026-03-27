बांदेकरांच्या घरी ‘त्या’ गोष्टीला पाहून पूजाला बसला धक्का !

मुंबई – महाराष्ट्राचे लाडके भाऊजी आदेश बांदेकर आता फक्त टीव्हीच्या चाहत्यांचे प्रिय भाऊजी नाहीत, तर सासरेही झाले आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांचं प्रमोशन झाल्यानंतर आता त्यांनी आपले कौटुंबिक आयुष्यही साजरे केले आहे. आदेश बांदेकरांचा मुलगा सोहम बांदेकर नुकताच अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत विवाहबंधनात अडकला. दोघांच्या लग्नाची चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा झाली होती आणि हा विवाह अनेकांसाठी सरप्राइज ठरला.
नुकताच एका मुलाखतीत पूजा बिरारीने सांगितले की, जेव्हा ती पहिल्यांदा बांदेकरांच्या घरी गेली, तेव्हा तिला एका व्यक्तीला पाहून प्रचंड घाबर वाटली. पूजा म्हणाली,
'मला आधी वाटायचं की, सोहम ठाण्यातच राहतो, कारण तो दोनदा-तीनदा मला ठाण्यातच भेटला होता. मी त्याच्या घराजवळ आल्यानंतर तो हाफ पँटमध्ये होता. मी म्हटलं, हा असा का आलाय भेटायला. तेव्हा तो म्हणाला, ‘चल वर आजीला भेटवतो.’ मला असं झालं की, आज मी घरी यायचंय? अजिबात नाही, मी येतच नसते.'
पूजाने पुढे सांगितले 'मी घरी गेल्यानंतर पहिल्यांदा सिंबाला भेटले. त्याला भेटण्यासाठी मी खाली बसले. तेव्हा समोरून दोन पाय येताना दिसले. मी वर पाहिलं आणि त्या आजी होत्या. त्या म्हणाल्या, ‘मी निघतच होते, तुला भेटूनच जाईन,’ म्हणून मी थांबलो. मला तेव्हा खूप घाम फुटला होता. माझा चेहरा बघून त्यांना कळलं असेल की मी खूप घाबरले आहे. एखाद्या मुलीसाठी मुलाच्या घरी जाऊन त्याच्या आईला भेटणं ही मोठी गोष्ट असते. पण त्या माझ्याशी छान बोलल्या आणि नंतर गेल्या.'
या अनुभवातून पूजा बिरारीने स्पष्ट केले की, मुलाच्या घरात पहिल्यांदा जाणं प्रत्येक मुलीसाठी मोठी गोष्ट असते, आणि आईशी भेटताना आदर आणि घाबरटपणाची भावना असते.
सध्या पूजा बिरारी स्टार प्रवाहच्या ‘येड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत काम करत आहे. याआधी तिने अनेक मराठी मालिकांमध्ये अभिनय केला आहे आणि तिचा अभिनय चाहत्यांमध्ये भरपूर पसंतीस आला आहे. तर सोहम बांदेकर सध्या प्रोडक्शनच्या कामात व्यस्त आहेत. ‘ठरलं तर मग’ आणि ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ या मालिकांचे प्रोडक्शन तो पाहतो आणि यशस्वी रीतीने हाताळतो.
आदेश बांदेकरांचा मुलगा सोहम आणि अभिनेत्री पूजा बिरारीचा हा विवाह त्यांच्या चाहत्यांसाठी खास आणि अनपेक्षित होता. दोघांचे कौटुंबिक आयुष्य, पहिले भेटीचे किस्से आणि प्रोडक्शनबद्दलचे काम यामुळे दोघांनाही सोशल मीडियावर आणि टीव्ही चाहत्यांमध्ये भरपूर प्रेम मिळाले आहे.