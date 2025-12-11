पावसात शूटिंग, विनोद खन्नाचा ओव्हरबोल्ड सीन; अभिनेत्रीही झाली थक्क, Video व्हायरल

Ramya Krishnan : भारतीय चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाने छाप सोडणारी अभिनेत्री राम्या कृष्णन पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. 1980 च्या दशकापासून राम्याने हिंदी, तेलुगू, तमिळ आणि इतर भाषांमधील चित्रपटांमध्ये अप्रतिम भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केले.
2015 मध्ये ‘बाहुबली’मधील राजमाता शिवगामी देवीची भूमिका तर आजही घराघरात लोकप्रिय आहे. मात्र, अलीकडे राम्या कृष्णन यांचं नाव एका जुन्या प्रसंगामुळे सोशल मीडियावर पुन्हा चर्चेत आलं आहे. विनोद खन्नासोबत शूट केलेल्या पावसातील रोमान्स सीनमुळे.
1993 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘परंपरा’ या चित्रपटात राम्या कृष्णन आणि विनोद खन्ना यांनी एक रोमँटिक गाणं एकत्र शूट केलं होतं. ‘तू सावन हो, मैं प्यास पिया’. हे गाणं पावसात शूट करण्यात आलं होतं आणि त्यातील बोल्ड सीनमुळे ते त्या काळात प्रचंड चर्चेत आलं होतं. विनोद खन्ना आणि राम्या यांच्यातील पावसाची रोमँटिक पार्श्वभूमी आणि लता मंगेशकरांचा मधुर आवाज. या सगळ्यामुळे हे गाणं प्रेक्षकांच्या मनात कोरलं गेलं.
गाण्यातील एक प्रसंग, ज्यात विनोद खन्ना पावसात भीजलेल्या राम्याला मिठी मारतात. किस करतात आणि तिच्या ब्लाउजची दोरी सोडतात. आजही या सीनची सोशल मीडियावर चर्चा होते.
यापूर्वी राम्या कृष्णन यांनी फिरोज खान यांच्यासोबतही स्क्रीन शेअर केली होती. त्यांच्यासोबतच्या स्टायलिश आणि ग्लॅमरस सीन फोटो व व्हिडिओज आजही चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहेत. त्या 1993 मध्ये ‘खलनायक’मध्येही झळकल्या होत्या. जिथे त्या संजय दत्त, जैकी श्रॉफ आणि माधुरी दीक्षितसोबत दिसल्या. त्या काळात त्यांची बहुमुखी प्रतिभा आणि ग्लॅमरस स्क्रीन खूपच चर्चेत होती.
राम्या कृष्णनच्या कारकिर्दीचा आणखी मोठा गौरव म्हणजे त्यांनी कुटुंबाच्या तीन पिढ्यांसोबत काम केलेलं आहे. अक्किनेनी नागेश्वर राव, नागार्जुन आणि अखिल अक्किनेनी तिन्ही पिढ्यांसोबत त्यांनी वेगवेगळ्या चित्रपटांत भूमिका साकारल्या आहेत.
2019 मध्ये त्या ‘वेंकी मामा’ चित्रपटात झळकल्या, जिथे वेंकटेश आणि नागा चैतन्य यांच्या शेजारी त्यांची उपस्थिती चाहत्यांना खूप भावली. राम्याची शैली, ऊर्जा आणि दमदार अभिनय नेहमीप्रमाणेच लक्षवेधी ठरला.
