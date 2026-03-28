‘रामायण’ चित्रपटातील रामाची झलक कधी बघायला मिळणार? रणबीर कपूरच्या चित्रपटाबाबत मेकर्सची मोठी अपडेट

रणबीर कपूरच्या ‘रामायण’ चित्रपटात भगवान रामची झलक 2 एप्रिल, हनुमान जयंतीला दाखवली जाणार आहे. हा चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होईल आणि IMAXसह ग्लोबल पातळीवर सादर केला जात आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 28, 2026, 09:26 AM IST
2026 मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक ‘रामायण’ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या चित्रपटात भगवान रामची पुढची झलक प्रेक्षकांना 2 एप्रिल, हनुमान जयंतीच्या दिवशी पाहायला मिळणार आहे. मेकर्सच्या माहितीनुसार, हा खास क्षण केवळ भारतातच नाही, तर जगभरातील फॅन्ससह ग्लोबल पातळीवर साजरा केला जाणार आहे.

राम नवमीच्या दिवशी, 27 मार्चला, चित्रपटाचे को-प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत ग्रँड रिवीलची माहिती दिली. त्यांनी लिहिले, “शुभ राम नवमी. ही एक अशी कथा आहे जी आपली आहे, आणि आपण जी पावलं उचलत आहोत ती पूर्ण जबाबदारी, श्रद्धा आणि समर्पणासह उचलली आहेत. जेणेकरून आपल्या रामायणला खऱ्या भावनेने आणि भव्यतेने पूर्ण ईमानदारीने जीवंत करता येईल.”

नमित मल्होत्रांनी पुढे सांगितले, “आम्ही ‘राम’ ची पुढची झलक 2 एप्रिल, हनुमान जयंतीच्या शुभ प्रसंगी फॅन्ससह शेअर करण्यास उत्सुक आहोत. आमच्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीला ग्रँड वर्ल्ड रिवीलद्वारे सादर करणार आहोत आणि हा खास क्षण संपूर्ण जगात साजरा केला जाईल. आपल्या प्रेम, विश्वास आणि धैर्याबद्दल फॅन्सचे मनःपूर्वक आभार.”

चित्रपटाचा फर्स्ट लुक भारतासह जगभरातील अनेक ठिकाणी प्रदर्शित झाला होता. विशेष म्हणजे न्यूयॉर्कमधील टाइम्स स्क्वेअरवरही त्याची झलक पाहायला मिळाली होती, ज्यामुळे चित्रपटाच्या ग्लोबल फॅन्समध्ये उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

‘रामायण’ चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा प्रकल्प ग्लोबल पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर तयार केला जात आहे, आणि याचे दिग्दर्शन नितेश तिवारी करत आहेत. चित्रपटात रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान आणि रवि दुबे लक्ष्मण यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

चित्रपटाचे निर्माते नमित मल्होत्रा (Prime Focus Studios), DNEG आणि यशच्या Monster Mind Creations आहेत. या चित्रपटात IMAX तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांना अत्यंत भव्य आणि रिअॅलिस्टिक अनुभव मिळेल. पहिला भाग दिवाळी 2026 मध्ये तर दुसरा भाग दिवाळी 2027 मध्ये प्रदर्शित होईल.

चित्रपटाच्या तयारीत मेकर्सनी अत्यंत बारकाईने प्रत्येक दृश्याची योजना केली आहे. सिनेमात पारंपरिक भारतीय संस्कृती, भव्य सेट्स आणि आधुनिक VFX यांचा उत्तम संगम दिसणार आहे. रणबीर कपूर आणि इतर स्टार कास्टच्या मेहनतीमुळे ‘रामायण’ चित्रपट केवळ मनोरंजनापुरता नाही, तर एक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक अनुभव म्हणून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.

हा चित्रपट फॅन्ससाठी खास असेल कारण त्यामध्ये भगवान राम, सीता, हनुमान, रावण आणि लक्ष्मण यांच्या कथानकाचा सजीव अनुभव दिला जाणार आहे. या चित्रपटामुळे भारतीय मिथककथा जागतिक स्तरावर आणखी प्रभावीपणे सादर होतील, असा विश्वास मेकर्स व्यक्त करत आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

