पतीच्या निधनानंतर सासूने बेघर करत संपत्ती हडपली, दुसऱ्या लग्नातही मिळाला धोका, बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या जीवनातील काळी बाजू

बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्री आहेत ज्यांच करिअर खूप चांगलं राहील. पण खासगी आयुष्य मात्र नरकापेक्षा खराब होतं. अशीच ही अभिनेत्री जिच्या जीवनात पतीचं सुख नव्हतं. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 9, 2025, 11:13 PM IST
प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री झीनत अमानचे नाव इंडस्ट्रीमध्ये खूप आदराने घेतले जाते. 70 आणि 80 च्या दशकात तिने तिच्या अभिनयाने केवळ मने जिंकली नाहीत तर तिच्या आधुनिक विचारसरणीसाठीही ती प्रसिद्ध झाली. तिने तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात मॉडेल म्हणून केली होती, परंतु 'हरे रामा हरे कृष्णा' या चित्रपटातील तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. झीनत अमान तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत राहते, जे चढ-उतारांनी भरलेले होते.

अभिनेत्री झीनत अमान आता सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असते. ती वारंवार तिच्या आयुष्यातील किस्से इंस्टाग्रामवर शेअर करते. एका मुलाखतीदरम्यान, झीनत अमानने तिच्या आयुष्यातील सर्वात मोठे दुःख शेअर केले. तिने तिच्या मुलांसाठी १२ वर्षे तिच्या चुकीच्या लग्नाला कसे सहन केले याचे वर्णन केले.

दोन लग्न 

झीनत अमानने दोनदा लग्न केले होते. तिचे पहिले लग्न १९७८ मध्ये अभिनेता आणि चित्रपट निर्माते संजय खानशी झाले होते, जे केवळ एक वर्ष टिकले. या लग्नात अभिनेत्रीचे शारीरिक आणि मानसिक शोषण झाले. त्यानंतर तिने संजय खानशी घटस्फोट घेतला. तिने १९८५ मध्ये मजहर खानशी दुसरे लग्न केले. या लग्नातही ती आनंदी राहू शकली नाही.

मुलाखतीत अभिनेत्रीने अनेक खुलासे 

मजहर खानसोबतच्या तिच्या नात्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, ज्यात तिच्या पतीचे व्यसन आणि बेवफाई यांचा समावेश होता. सिमी ग्रेवालसोबतच्या मुलाखतीत, झीनत अमानने मजहर खानशी लग्नानंतरच्या कठीण काळाचा खुलासा केला. ती म्हणाली, "लग्नानंतर काही काळातच मला कळले की मी चुकीचा निर्णय घेतला आहे. पण मी सर्वांविरुद्ध लग्न केले असल्याने, मी हे नाते वाचवण्याचा निर्धार केला."

लग्नाच्या पहिल्या वर्षापासूनच परिस्थिती कठीण

अभिनेत्री म्हणाली, "पहिल्या वर्षापासूनच परिस्थिती खूप कठीण झाली. मी गर्भवती होते आणि मजहर माझ्यासोबत नव्हती." याव्यतिरिक्त, त्यावेळी स्टारडस्ट मासिकात एक लेख प्रकाशित झाला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की मजहर दुसऱ्या महिलेशी संबंधात होता, जे खरे होते. मी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालो होतो. पण जेव्हा माझे मूल झाले तेव्हा मी लग्नात राहण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, मजहरचा दृष्टिकोन बदलला नाही.

मजहर ड्रग्जचे व्यसन

माझ्याशी गैरवर्तन करण्याव्यतिरिक्त, मजहर स्वतःशीही गैरवर्तन करत होता. त्याला वेदनाशामक औषधांचे व्यसन होते. तो दिवसातून सात वेळा ते घ्यायचा, ज्यामुळे त्याचे आरोग्य बिघडत होते. मी हे सहन करू शकलो नाही. मी त्याच्याशी अनेक वेळा तर्क करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो ऐकत नव्हता. अखेर, त्याचे मूत्रपिंड खराब झाले. आम्ही वेगळे झाल्यानंतर हे घडले. या सगळ्यातून सावरण्यासाठी मला बराच वेळ लागला, कारण आम्ही वेगळे झालो तरी, त्याच्यावरील माझे प्रेम तसेच होते.

सासरच्यांनी खूप छळले

शिवाय, झीनतने असेही उघड केले की माजहरपासून वेगळे झाल्यानंतरही तिला तिच्या सासरच्या लोकांकडून प्रचंड छळ सहन करावा लागला. माजहरच्या आई आणि बहिणीने तिच्या मुलाला तिच्याविरुद्ध केले. माजहरच्या इस्टेटमधून आम्हाला एकही रुपया मिळाला नाही; आई आणि मुलीने सर्व काही घेतले. शिवाय, झीनतने खुलासा केला की माजहरचा मृत्यू झाला तेव्हा तिच्या सासरच्यांनी तिला तिच्या पतीचा चेहराही पाहू दिला नाही.

धाडसाची कहाणी 

मुलाखतीदरम्यान, झीनत अमानने तिच्या संघर्षाचे वर्णन एक धाडसी पाऊल म्हणून केले आणि म्हटले की ते तिच्या आत्मरक्षणासाठी आवश्यक होते. झीनत अमानची कहाणी केवळ तिच्या संघर्षाचे आणि धाडसाचे उदाहरण नाही, तर ती तिच्या मुलांसाठी प्रत्येक परिस्थितीचा कसा सामना करते हे देखील दाखवते.

