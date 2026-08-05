'मुसाफिर कॅफे'चं खरं लोकेशन सापडलं! इतिहासाशी आहे खास संबंध; 2 रात्रींच्या मुक्कामासाठी किती खर्च? जाणून घ्या सगळंच!

Where Is Musafir Cafe in Mussoorie: नेटफ्लिक्सवरील विक्रांत मेसीच्या 'मुसाफिर कॅफे' या रोमँटिक सीरिजने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मालिकेत दिसणाऱ्या निसर्गरम्य ठिकाणी स्वतः काही क्षण घालवण्याची इच्छा अनेक चाहत्यांना झाली आहे. त्यामुळेच या सुंदर लोकेशनचा शोध सुरू झाला असून, आता या ठिकाणाचा पत्ता समोर आला आहे. जर तुम्हालाही डोंगरांच्या कुशीत शांत आणि आल्हाददायक वातावरणाचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर उत्तराखंडमधील मसुरी येथील झरीपानी कॅसल हेच ते ठिकाण आहे. येथे दोन रात्रींच्या मुक्कामासाठी साधारण 13 हजारांपासून पुढे खर्च येऊ शकतो.
मसुरीच्या प्रसिद्ध मॉल रोडपासून दूर, घनदाट जंगल आणि दून व्हॅलीच्या अप्रतिम दृश्यांनी वेढलेली ही हेरिटेज प्रॉपर्टी ब्रिटिश काळात बांधण्यात आली होती. एकेकाळी ही वास्तू पटियालाचे महाराजा यांच्या मालकीची होती. २००३ मध्ये बहरी कुटुंबाने ही मालमत्ता खरेदी केली आणि तिच्या जुन्या हेरिटेज स्वरूपाला जपून तिला एका आलिशान बुटीक रिसॉर्टमध्ये रूपांतरित केले. सीरिजमध्ये दाखवण्यात आलेले 'मुसाफिर कॅफे' हे नाव प्रत्यक्षात शूटिंगसाठी तयार करण्यात आले होते. या प्रॉपर्टीतील मूळ इन-हाउस कॅफेचे नाव '19th सेंचुरी कॅफे' आहे, ज्याला वेब सीरिजसाठी विशेष पद्धतीने सजवण्यात आले होते. आज अनेक पर्यटक येथे डोंगरातील ताजी हवा अनुभवण्यासाठी, ओपन टेरेसवरून सूर्यास्त पाहण्यासाठी आणि सोशल मीडियासाठी खास फोटो-रील्स बनवण्यासाठी येत आहेत.
झरीपानी कॅसल हे खासगी हेरिटेज होमस्टे आणि रिसॉर्ट असल्यामुळे प्रत्येकाला थेट आत प्रवेश मिळत नाही. या ठिकाणाचा अनुभव घेण्यासाठी आणि 'मुसाफिर कॅफे' कॉर्नर पाहण्यासाठी रिसॉर्टमध्ये मुक्कामाची बुकिंग असणे आवश्यक आहे.
पटियाला हाऊस, SBI ATM समोर, ओक ग्रोव्ह स्कूलजवळ, झरीपानी, मसुरी, उत्तराखंड – 248179 असा याचा पत्ता आहे. येथे पाहुण्यांसाठी मोठी खासगी ड्राइव्ह-इन पार्किंग सुविधाही उपलब्ध आहे.
या रिसॉर्टमध्ये एकूण ३० लक्झरी रूम्स असून त्या ७ वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागल्या आहेत.
हे रिसॉर्ट पेट-फ्रेंडली आहे. अतिरिक्त शुल्क भरून पाळीव प्राण्यांना सोबत आणता येते. तसेच 0 ते 2 वर्षांच्या मुलांसाठी पालकांसोबत बेड शेअर केल्यास मुक्काम मोफत आहे.
वर दिलेल्या रूमच्या किमतीत जेवणाचा समावेश नाही. खाद्यपदार्थांसाठी अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागते. रिसॉर्टमध्ये भारतीय, चायनीज, इटालियन, अमेरिकन आणि गढवाली पदार्थांचा आस्वाद घेता येतो. याशिवाय संध्याकाळी:
यांसारख्या सुविधाही उपलब्ध आहेत.
रूम्समध्ये साउंडप्रूफ सुविधा, ५० इंच LED टीव्ही, रूम हीटिंग, इलेक्ट्रिक केटल आणि मोफत हाय-स्पीड वाय-फाय मिळते. पाहुण्यांच्या मनोरंजनासाठी दररोज बोनफायरचे आयोजन केले जाते तसेच जवळच्या धबधब्यापर्यंत जाण्यासाठी ट्रेकिंग गाइडची सुविधाही उपलब्ध आहे.
रूम बुक करण्यासाठी झरीपानी कॅसलच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊ शकता. बुकिंग किंवा उपलब्धतेसाठी रिसॉर्टच्या अधिकृत संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
(टीप: प्रवास करण्यापूर्वी रूम उपलब्धता, दर आणि सुविधांची अधिकृत वेबसाइटवरून खात्री करून घ्या.)