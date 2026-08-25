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दिनो मोरियाने जिच्या कानशिलात लगावली होती ती मालिनी आता आहे तरी कुठे? 23 वर्षांनंतर आली कॅमेऱ्यासमोर!

Malini Sharma: 'राझ' या प्रचंड गाजलेल्या चित्रपटात आदित्यकडून कानाखाली खाल्ल्यामुळे चर्चेत आलेली मालिनी शर्मा एकेकाळी म्युझिक व्हिडीओ आणि टेलिव्हिजन विश्वातील एक प्रसिद्ध चेहरा होती. पण आता ती  नेमकं काय करते ते जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 25, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:57 PM IST
दिनो मोरियाने जिच्या कानशिलात लगावली होती ती मालिनी आता आहे तरी कुठे? 23 वर्षांनंतर आली कॅमेऱ्यासमोर!

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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