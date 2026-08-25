/दिनो मोरियाने जिच्या कानशिलात लगावली होती ती मालिनी आता आहे तरी कुठे? 23 वर्षांनंतर आली कॅमेऱ्यासमोर!

एक काळ असा होता, जेव्हा मालिनी शर्मा हे नाव म्युझिक व्हिडीओ, टीव्ही आणि बॉलिवूडमध्ये चांगलेच चर्चेत होते. ‘क्या सूरत है’ या म्युझिक व्हिडीओपासून मिळालेली ओळख, त्यानंतर ‘CATS’ या लोकप्रिय टीव्ही शोमधील भूमिका आणि 2002 मधील ‘राज’ चित्रपटातील उपस्थिती यामुळे मालिनीने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळी जागा निर्माण केली होती. ‘राज’मध्ये डिनो मोरियासोबत दिसलेली मालिनी विशेषतः ‘आपके प्यार में’ या गाण्यामुळे प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली. मात्र, ग्लॅमरच्या दुनियेत नाव कमावल्यानंतर मालिनी अचानक पडद्यापासून दूर गेली. त्यानंतर अनेक वर्षे ती कुठे आहे, काय करते, याबद्दल फारशी माहिती समोर आली नाही. आता तब्बल 23 वर्षांनंतर मालिनी पुन्हा कॅमेऱ्यासमोर आली आहे. मात्र यावेळी ना मेकअप आहे, ना फिल्मी भूमिका. तिचं आयुष्य आता सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये, शेती आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात शांतपणे सुरू आहे.
‘द स्लो लोकल डायरीज’च्या माध्यमातून मालिनीने तब्बल दोन दशकांनंतर पुन्हा कॅमेऱ्याचा सामना केला. तिचं हे पुनरागमनही अगदी वेगळं होतं. यावेळी ती एखाद्या अभिनेत्रीच्या भूमिकेत नव्हती, तर स्वतःच्या खऱ्या रूपात कॅमेऱ्यासमोर आली. ना ग्लॅमर, ना मेकअप फक्त तिचं आजचं आयुष्य. गेल्या अनेक वर्षांपासून लोक तिला कुठे गायब झाली, असा प्रश्न विचारत होते. त्यावर मालिनीने अगदी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “मी जिवंत आहे, मी इथेच आहे.”
मालिनीला सुरुवातीला बॉम्बे वायकिंग्सच्या लोकप्रिय ‘क्या सूरत है’ या म्युझिक व्हिडिओमधून ओळख मिळाली. त्यानंतर तिने टीव्हीच्या दुनियेत प्रवेश केला. 2001 मध्ये आलेल्या ‘CATS’ या मालिकेत ती प्रमुख भूमिकेत दिसली. ‘चार्लीज एंजल्स’पासून प्रेरित असलेल्या या मालिकेत नफीसा जोसेफ आणि कुलजीत रंधावासोबत मालिनी प्रमुख भूमिकेत होती. त्यानंतर 2002 मध्ये विक्रम भट्ट यांच्या हॉरर चित्रपट ‘राज’ मध्ये तिला संधी मिळाली. बिपाशा बसू आणि डिनो मोरिया या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत होते. मात्र मालिनीची उपस्थितीही प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली. विशेषतः ‘आपके प्यार में’ या गाण्यातील तिचा अंदाज चर्चेचा विषय ठरला.
मालिनीने ‘राज’च्या आसपासच्या काळात ‘एनकाउंटर’ या चित्रपटापासूनही स्वतःला दूर केल्याचे वृत्त आहे. शूटिंग सुरू होण्याच्या अवघ्या 48 तास आधी तिने या प्रोजेक्टमधून माघार घेतल्याचे सांगितले जाते. यानंतर तिचं स्क्रीनवरील दिसणं हळूहळू कमी होत गेलं आणि अखेरीस तिने मनोरंजनविश्वापासून पूर्णपणे अंतर घेतलं.
मालिनीने अभिनेता प्रियांशु चॅटर्जी यांच्याशी लग्न केले होते. ‘तुम बिन’ या चित्रपटामुळे प्रियांशु लोकप्रिय झाले होते. मात्र त्यांचं वैवाहिक आयुष्य फार काळ टिकले नाही आणि पुढे दोघांचा घटस्फोट झाला. यानंतर मालिनीने अभिनय आणि ग्लॅमरच्या दुनियेकडे पाठ फिरवली. मात्र तिने स्वतःला एका नव्या कामात गुंतवून घेतलं. तिने स्थानिक खाद्यपदार्थ, हस्तकला आणि विविध वर्कशॉप्सना प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमावर काम सुरू केलं. पुढे याच प्रवासाने तिला शहराच्या धावपळीपासून दूर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये आणलं.
आज मालिनी सह्याद्री परिसरात फार्मस्टे चालवते. ती स्वतः शेतात विविध भाज्या पिकवते आणि त्याच शेतातील ताज्या उत्पादनांपासून आपल्या पाहुण्यांसाठी जेवण तयार करते. एकेकाळी जिथे फिल्म सेट, कॅमेरे, मेकअप आणि प्रसिद्धी तिच्या आयुष्याचा भाग होते, तिथे आता शेती, निसर्ग आणि साधेपणा आहे.
तिच्या आयुष्याचा हा बदल पाहता, मालिनीने प्रसिद्धीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तिने स्वतःसाठी एक वेगळी आणि समाधान देणारी दुनिया उभी केली आहे.
‘CATS’ या मालिकेतील मालिनी, नफीसा जोसेफ आणि कुलजीत रंधावा या तिघींची त्या काळात चांगलीच चर्चा होती. मात्र पुढे या तिघींच्या आयुष्याने वेगवेगळे वळण घेतले. नफीसा जोसेफने 1997 मध्ये मिस इंडिया हा किताब जिंकला होता. मॉडेलिंग आणि टीव्ही क्षेत्रात तिचं नाव लोकप्रिय होतं. मात्र 2004 मध्ये वयाच्या अवघ्या 26व्या वर्षी तिचा मृत्यू झाला. यानंतर सुमारे दीड वर्षांनी, 2006 मध्ये कुलजीत रंधावानेही आत्महत्या केली. त्या वेळी ती केवळ 30 वर्षांची होती.
‘CATS’च्या या तिघींमध्ये नफीसा आणि कुलजीत यांचा प्रवास अत्यंत दुःखद ठरला. दुसरीकडे मालिनीने मात्र मनोरंजनविश्वापासून दूर जात स्वतःसाठी एक नवी वाट निवडली. आज ती स्टारडमपासून लांब आहे. मात्र कदाचित पहिल्यांदाच ती आपलं आयुष्य कॅमेऱ्याच्या नजरेतून नव्हे, तर स्वतःच्या अटींवर जगत आहे.