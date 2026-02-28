नाना पाटेकरांच्या पहिल्या Web Series चा प्रोमो रिलीज; कुठे पाहता येईल ही वेबसीरिज?

मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर लवकरच आगामी हिंदी वेबसीरिजमध्ये दिसणार आहेत. नानांनी आपल्या कारकिर्दीत मराठी आणि हिंदी सिनेमांमध्ये जबरदस्त अभिनय केला असून, ‘काला’ सिनेमात रजनीकांतसोबत काम करून साउथ इंडस्ट्रीतही आपले योगदान दिले आहे. अलीकडेच त्यांनी ‘ओ रोमियो’ या सिनेमातून चाहत्यांच्या मनावर ठसा सोडला आहे आणि त्यांच्या भूमिकांचे कौतुक झाले आहे.
नाना पाटेकर आता ओटीटीवर पदार्पण करत आहेत आणि त्यांच्या आगामी हिंदी वेबसीरिजचे नाव ‘संकल्प’ आहे. मालिकेचा पहिला प्रोमो नुकताच रिलीज झाला असून, तो काही सेकंदांचा असला तरीही प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करण्यात यशस्वी ठरला आहे. प्रोमोमध्ये नाना एका पंडिताच्या भूमिकेत दिसतात, ज्यांना त्या भागात अत्यंत आदर-सन्मान मिळालेला आहे. प्रत्येक मोठा व्यक्ती त्यांच्याकडे सल्ला घेण्यासाठी येताना दिसतो, मात्र प्रोमोच्या शेवटी नानांचा हिंसक आणि आक्रमक अवतार पाहायला मिळतो. संयमी म्हणून ओळखले जाणारे नाना हा अवतार प्रेक्षकांसाठी नवीन आणि थरारक आहे.
‘संकल्प’ या वेबसीरिजचे दिग्दर्शन प्रसिद्ध दिग्दर्शक प्रकाश झा यांनी केले असून, नाना पाटेकरांसह मोहम्मद झिशान अयुब, कुब्रा सैत आणि संजय कपूर यांसारखे कलाकार मालिकेत दिसणार आहेत. ही वेबसीरिज MX प्लेअरवर रिलीज होणार आहे, मात्र अद्याप त्याची निश्चित तारीख जाहीर केलेली नाही. नाना पाटेकरांसाठी ही पहिली ओटीटी वेबसीरिज असल्यामुळे चाहते अत्यंत उत्सुक आहेत. नानांचा आक्रमक आणि संयमी अवतार पाहण्याची प्रेक्षकांमध्ये खूप उत्सुकता आहे. सोशल मीडियावरही प्रोमोचे व्हायरल होणे सुरू असून, चाहत्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. काहींनी त्यांच्या अभिनयाची प्रशंसा केली, तर काहींना प्रोमोतील थरारक दृश्ये आवडली आहेत.
तयार झालेल्या या वेबसीरिजसह नाना पाटेकरांनी आपल्या कारकिर्दीत नवीन अध्याय सुरू केला आहे. ‘संकल्प’मध्ये त्यांच्या अभिनयाची वेगळ्या शैलीत झलक पाहायला मिळणार आहे, आणि हा प्रोजेक्ट त्यांच्या चाहत्यांसाठी मोठा उत्सुकतेचा विषय ठरत आहे.