/नाना पाटेकरांनी रात्री 2.30 वाजता कोणत्या मित्राला मेसेज केला होता? ते घरी पोहोचल्यावर नाना सोफ्यावर...

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं गुरुवारी (११ ऑक्टोबर) ला गोव्यामध्ये निधन झालं. या घटनेमुळे महाराष्ट्रासह देशातील प्रत्येकाला जोरदार आघात झाला. नाना पाटेकर यांचं अकाली एक्झिट हे त्यांच्या जवळच्या लोकांसोबतच चाहत्यांनाही सुन्न करुन गेलं आहे. नाना पाटेकर हे खूप आरोग्यरित्या फिट होते. त्यांना कुठलाही आजार नव्हता. मग त्यांना हृदयविकाराच्या झटक्या कसा आला आणि यातून त्यांचं निधन कसं झालं, अशा प्रश्न प्रत्येकाला पडला आहे. नाना पाटेकर यांचं निधन झालं तेव्हा ते गोव्यातील घरात एका टेककेअरसोबत होते. रात्री २.३० वाजता त्यांची प्रकृती खराब झाली. तेव्हा नाना पाटेकर यांनी आपल्या एका मित्राला मेसेज केला होता.
रात्रीची वेळ असल्याने मित्राने तो मेसेज पहाटे चार वाजता पाहिला. त्यानंतर तो मित्र नाना पाटेकर यांच्या घरी गेला. तिथे नेमकं काय झालं, तो मित्र कोण होता याची माहिती समोर आली आहे. अनेकांना वाटतं जर त्या मित्राने रात्री २.३० वाजता मेसेज पाहिला असता आणि त्यानंतर नाना पाटेकर यांना वैद्यकीय मदत मिळाली असती, तर ते आज आपल्यासोबत असते. खरंतर हे सगळं जर आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोनापावला इथे ओशियन पार्क मधील प्लॅटमध्ये नाना पाटेकर राहत होते. घटनेच्या रात्री ११.३० वाजेपर्यंत त्यांच्या जवळचा मित्र नानांसोबत होते. त्या मित्राने सांगितलं की, तोपर्यंत नाना पाटेकर यांना कुठल्याही प्रकृतीची तक्रारही नव्हती. हा मित्र रात्री ११.३० वाजता निघून. त्यानंतर नाना पाटेकर यांनी याच मित्राला २.३० वाजता मेसेज केला होता. मला अस्वस्थ वाटतं असं मेसेज केला होता. हा मेसेज मित्राने साडेतीन वाजता पाहिला. त्यानंतर या मित्राने नाना पाटेकर यांना फोन केला. नाना पाटेकर यांनी फोन उचलला नाही म्हणून ते नानांच्या घरी पोहोचले.
या मित्राचं नाव आहे अमेय नाईक ते नाना पाटेकर यांचं फॅमिली फ्रेंड आहेत. अमेय नाईक हे जेव्हा घरी पोहोचले तेव्हा नाना पाटेकर सोफ्यावर बसले होते. त्यांनी प्रकृती खराब झाली होती. त्यांनी हॉस्पिटलला जाण्याचा निर्णय घेतला. नाना हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी कपडे बदलले आणि नंतर परत सोफ्यावर बसले. पण ते त्याच दरम्यान बेशुद्ध झालेत.
परिस्थिती अजून तणावपूर्ण झाली होती, अमेय नाईक यांनी वॉचमनला बोलवून रुग्णवाहिका बोलावली. त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथे नाना पाटेकर यांना डॉक्टरांनी सीपीआर दिले. पण ते कोणताही प्रतिसाद देत नव्हते. यानंतर शेवटी डॉक्टरांनी हार मानली आणि पहाटे ५.२० वाजता नाना पाटेकर यांना मृत घोषित करण्यात आले.
नानाच्या घरापासून मणिपाल रुग्णालय चार ते पाच मिनिटांच्या अंतरावर आहे. त्यामुळे अनेक जण असं तर्क लावतात आहे की, जर अमेय नाईक यांनी अडीच वाजता मेसेज पाहिला असता किंवा अमेय नाईक यांना नाना पाटेकर यांनी फोन केला असता तर आज नाना आपल्यामध्ये असते का?
अमेय नाईक यांनी पोलिसांना सांगितलं की, जेव्हा ते घरी पोहोचले तेव्हा नाना पाटेकर यांनी डाव्या बाजूला दुखतंय आणि माझी छाती दाब असं म्हटलं.