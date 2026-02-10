English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • रोहित शेट्टीवर गोळीबार करणारा आरोपी कोणत्या गँगचा? नक्की काय घडलेलं?

रोहित शेट्टीवर गोळीबार करणारा आरोपी कोणत्या गँगचा? नक्की काय घडलेलं?

Who fired at Rohit Shetty : रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरण: 31 जानेवारीला जुहूतील शेट्टी यांच्या घराबाहेर पाच राऊंड गोळीबार झाला. आरोपी आसाराम फसाळे मेकॅनिक बनून लॉरेन्स गँगसाठी शस्त्र पुरवठा करत होता. हल्ल्याची जबाबदारी लॉरेन्स गँगने घेतली असून, प्रमुख सदस्य शुभम लोणकर सध्या वॉन्टेड आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 10, 2026, 11:12 AM IST
रोहित शेट्टीवर गोळीबार करणारा आरोपी कोणत्या गँगचा? नक्की काय घडलेलं?

मुंबई: बॉलीवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या मुंबईतील जुहू येथील घराबाहेर 31 जानेवारी 2026 रोजी सुमारे रात्री 12:45 वाजता पाच राऊंड गोळीबाराची घटना घडली. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, या हल्ल्याचे मुख्य लक्ष्य रोहित शेट्टी होते. मुंबई क्राईम ब्रांच सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी आसाराम फसाळे आणि शस्त्र पुरवठा

पोलिसांनी 5 फेब्रुवारीला आसाराम फसाळे याला अटक केली. तपासात समोर आले आहे की, आसाराम गेल्या चार वर्षांपासून गॅरेज मेकॅनिक बनून लॉरेन्स गँगसाठी शस्त्र पुरवठा करत होता. गँगचा मास्टरमाइंड शुभम लोणकर यांच्या निर्देशानुसार त्याने शस्त्रे तयार केली आणि ती एका अज्ञात शूटरपर्यंत पोहोचवली, ज्यांचा वापर या गोळीबाराच्या घटनेत झाला. क्राईम ब्रांचला ही माहिती मिळाली आहे की, आसारामच्या टोळीशी संबंधित काही लोकांवरही तपास सुरू आहे. पोलीस आता हे शोधत आहेत की या लोकांचा लॉरेन्स गँगशी थेट संबंध आहे का. तसेच, शस्त्र पुरवठा कुठून झाला आणि त्यासाठी आसारामला किती रक्कम मिळाली, याचा देखील तपास सुरू आहे.

लॉरेन्स गँगने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली

इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, फेसबुक पोस्टद्वारे लॉरेन्स गँगने हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. पोस्टमध्ये म्हटले आहे. 'जर रोहित शेट्टी आमचे मेसेज ऐकले नाही, तर पुढच्या वेळी छातीवर गोळी लागेल. बॉलिवूडला इशारा वेळेत सुधारा, नाहीतर वाईट अवस्था होईल. लॉरेन्स बिश्नोई गँग एकच राहील.' या पोस्टमध्ये शुभम लोणकर, आरजू बिश्नोई, हरि बॉक्सर आणि हरमन संधू यांचा सहभाग नमूद आहे.

शुभम लोणकर आणि आरजू बिश्नोई कोण आहेत?

शुभम लोणकर हा लॉरेन्स गँगचा प्रमुख सदस्य मानला जातो. तो ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या बाबा सिद्दीकी हत्येचा मुख्य संशयित आहे आणि त्याने त्या हत्येची जबाबदारी फेसबुकवर घेतली होती.

आरजू बिश्नोई हा टोळीचा सक्रिय सदस्य असून, सोशल मीडिया आणि धमक्यांच्या माध्यमातून गँगच्या कारवाया चालवण्यात मदत करतो.

आधीच चार आरोपींना अटक

मुंबई पोलिसांनी यापूर्वी चार आरोपींना अटक केली होती:

आदित्य ज्ञानेश्वर गायकवाड (19)

सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (20)

समर्थ शिवशरण पोमाजी (18)

स्वप्निल बंडू सकट (23)

सर्व आरोपींविरुद्ध कलम 109, 61(2), शस्त्र अधिनियम कलम 3 व 25, भारतीय न्याय संहिता कलम 37(1), 37(2) व 135 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्राथमिक तपासात समोर आले की आरोपी घटनेसाठी वाहन उपलब्ध करून देणे आणि कट रचण्यात सहभागी होते. सध्या पाचवा आरोपी शुभम लोणकर वॉन्टेड असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

तपासाचे पुढील टप्पे

मुंबई क्राईम ब्रांच सध्या हल्ल्यासाठी शस्त्र पुरवठा करणाऱ्या लोकांचा नेटवर्क तपासत आहे. तसेच, हल्ल्यात सहभागी इतर सदस्यांचा शोध घेत, लॉरेन्स गँगशी त्यांचा थेट संबंध आहे की नाही, हेही पोलिस पाहत आहेत. तसेच, आरोपींनी शस्त्रे कुठून आणली आणि त्याबद्दल त्यांना किती रक्कम मिळाली, याचा तपासही सुरू आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
rohit shettyShooting incidentLawrence Bishnoi gangMumbai CrimeAsaram Fasale

इतर बातम्या

'मेहमूद यांनी माझा फायदा घेतला, सर्व मर्यादा ओलांडून.....

मनोरंजन