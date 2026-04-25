Arijit Singh: अरिजीत सिंगचं 124 कोटी व्ह्यूज मिळालेलं 'ते' गाणं, ज्याच्यासाठी गायलं त्याच अभिनेत्याचं नऊ महिन्यांनी निधन

Which is Arijit Singh Most Viewed Song on Youtube: अरिजीत सिंह बॉलिवूडचा एक असा कलाकार आहे ज्याची गाणी ऐकतच राहावी असं वाटतं. या गायकाचे अनेक चाहते आहेत. त्याच फक्त गाणंचं नाही तर त्याची साधी राहणीसुद्धा लोकांना खूप भावते. आज 25 एप्रिल रोजी अरिजीत सिंह आपला ३९ वा वाढदिवस साजरा करत आहे आणि या निमित्ताने आम्ही तुम्हाला त्याच्या त्या गाण्याबद्दल सांगणार आहोत, जे यूट्यूबवर सर्वाधिक पाहिले आणि ऐकले गेले आहे. अरिजित सिंगने आपल्या कारकिर्दीत असंख्य सुपरहिट गाणी दिली आहेत आणि अनेक वर्षांपासून आपल्या आवाजाची जादू पसरवली आहे. पण एका गाण्याशी त्याची एक वाईट आठवण जोडलेली आहे. त्याच्या ज्या गाण्याने 120 कोटी व्ह्यूज मिळवून दिले, ज्याच्यासाठी ते गाणं अरिजीतने गायलं त्या अभिनेत्याचं त्या गाण्यानंतर फक्त 9 महिन्यात निधन झालं.
अरिजीत सिंह यांच्या अनेक गाण्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे, पण 'खैरियत' (Khairiyat) या गाण्याला विशेष स्थान आहे. छिछोरे (Chhichhore) या चित्रपटातील हे गाणं 2019 मध्ये प्रदर्शित झालं आणि अल्पावधीतच लोकांच्या मनात घर करून बसलं. खैरियत या गाण्याला यूट्यूबवर 1.4 बिलियनपेक्षा (124 कोटींहून अधिक) व्ह्यूज मिळाले आहेत. हा आकडाच त्या गाण्याचं यश सांगतो. या गाण्याचे बोल अमिताभ भट्टाचार्य यांनी लिहिले असून संगीत प्रीतम यांनी दिलं आहे.
या गाण्याचं आणखी एक विशेष कारण म्हणजे ते सुशांत सिंग राजपूत (Sushant Singh Rajput) याच्यावर चित्रित करण्यात आलं होतं. 'खैरियत' रिलीज झाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच, 14 जून 2020 रोजी सुशांत सिंह राजपूत यांचं निधन झालं. त्यामुळे हे गाणं आजही ऐकताना त्यांच्या आठवणी ताज्या होतात.
छिछोरे हा चित्रपट नितेश तिवारी यांनी दिग्दर्शित केला होता आणि साजिद नाडियाडवाला यांनी निर्मिती केली होती. या चित्रपटात श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा आणि ताहिर राज भसीन यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका होत्या. सुमारे 50 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने जागतिक स्तरावर 200 कोटींहून अधिक कमाई केली. शिवाय, याला ‘बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म’चा राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला.
अरिजीत सिंह याने रोमँटिकपासून ते हृदयस्पर्शी अशा विविध प्रकारची गाणी गायली आहेत. त्यापैकी काही गाजलेली गाणी अशी:
या सर्व गाण्यांनाही कोट्यवधी व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि ती आजही लोकप्रिय आहेत.