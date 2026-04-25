CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Arijit Singh: अरिजीत सिंगचं 124 कोटी व्ह्यूज मिळालेलं 'ते' गाणं, ज्याच्यासाठी गायलं त्याच अभिनेत्याचं नऊ महिन्यांनी निधन

Arijit Singh Most Viewed Song: अरिजीत सिंगच्या एका बॉलिवूड गाण्याला तब्बल 124 कोटी व्ह्यूज मिळालेले आहेत. पण सर्वात दुःखाची गोष्ट म्हणजे ज्याच्यासाठी ते गाणं गायलं त्याच अभिनेत्याचं गाण्यानंतर फक्त नऊ महिन्यांनी निधन झालं.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 25, 2026, 08:35 AM IST
Which is Arijit Singh Most Viewed Song on Youtube: अरिजीत सिंह बॉलिवूडचा एक असा कलाकार आहे ज्याची गाणी ऐकतच राहावी असं वाटतं. या गायकाचे अनेक चाहते आहेत. त्याच फक्त गाणंचं नाही तर त्याची साधी राहणीसुद्धा लोकांना खूप भावते.  आज 25 एप्रिल रोजी अरिजीत सिंह आपला ३९ वा वाढदिवस साजरा करत आहे आणि या निमित्ताने आम्ही तुम्हाला त्याच्या त्या गाण्याबद्दल सांगणार आहोत, जे यूट्यूबवर सर्वाधिक पाहिले आणि ऐकले गेले आहे. अरिजित सिंगने आपल्या कारकिर्दीत असंख्य सुपरहिट गाणी दिली आहेत आणि अनेक वर्षांपासून आपल्या आवाजाची जादू पसरवली आहे. पण एका गाण्याशी त्याची एक वाईट आठवण जोडलेली आहे. त्याच्या ज्या गाण्याने 120 कोटी व्ह्यूज मिळवून दिले, ज्याच्यासाठी ते गाणं अरिजीतने गायलं त्या अभिनेत्याचं त्या गाण्यानंतर फक्त 9 महिन्यात निधन झालं.  

सर्वाधिक पाहिलेलं गाणं कोणतं?

अरिजीत सिंह  यांच्या अनेक गाण्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे, पण 'खैरियत' (Khairiyat) या गाण्याला विशेष स्थान आहे. छिछोरे (Chhichhore) या चित्रपटातील हे गाणं 2019 मध्ये प्रदर्शित झालं आणि अल्पावधीतच लोकांच्या मनात घर करून बसलं. खैरियत या गाण्याला यूट्यूबवर 1.4 बिलियनपेक्षा (124 कोटींहून अधिक) व्ह्यूज मिळाले आहेत. हा आकडाच त्या गाण्याचं यश सांगतो. या गाण्याचे बोल अमिताभ भट्टाचार्य यांनी लिहिले असून संगीत प्रीतम यांनी दिलं आहे.

गाण्याशी जोडलेली भावनिक बाजू

या गाण्याचं आणखी एक विशेष कारण म्हणजे ते सुशांत सिंग राजपूत (Sushant Singh Rajput) याच्यावर चित्रित करण्यात आलं होतं. 'खैरियत' रिलीज झाल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच, 14 जून 2020 रोजी सुशांत सिंह राजपूत यांचं निधन झालं. त्यामुळे हे गाणं आजही ऐकताना त्यांच्या आठवणी ताज्या होतात.

 

‘छिछोरे’चा यशस्वी प्रवास

छिछोरे हा चित्रपट नितेश तिवारी यांनी दिग्दर्शित केला होता आणि साजिद नाडियाडवाला यांनी निर्मिती केली होती. या चित्रपटात श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा आणि ताहिर राज भसीन यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका होत्या. सुमारे 50 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने जागतिक स्तरावर 200 कोटींहून अधिक कमाई केली. शिवाय, याला ‘बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म’चा राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला.

अरिजीत सिंहची इतर लोकप्रिय गाणी कोणती? 

अरिजीत सिंह याने रोमँटिकपासून ते हृदयस्पर्शी अशा विविध प्रकारची गाणी गायली आहेत. त्यापैकी काही गाजलेली गाणी अशी:

  • “फिर भी तुमको चाहूँगा” – हाफ गर्लफ्रेंड 
  • “बेशरम रंग” – पठाण 
  • “गलती से मिस्टेक” – जग्गा जासूस 
  • “तेरा फितूर” – जीनियस

या सर्व गाण्यांनाही कोट्यवधी व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि ती आजही लोकप्रिय आहेत.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

