नोरा फतेहीच्या अश्लिल गाण्याला कोणत्या गायकाने दिला आवाज? 'या' गायकामुळे अनेक वेळा झाला वाद

Nora Fatehi Viral Song: मुंबई: संजय दत्त आणि नोरा फतेही यांचा चित्रपट ‘KD: The Devil’ सध्या चर्चेत आहे, पण त्याचं गाणं ‘सरके चुनर तेरी सरके’ मात्र वादग्रस्त ठरलं आहे. यूट्यूबवर रिलीज होताच या गाण्यावर प्रचंड हंगामा उडाल्यामुळे मेकर्सकडून ते आधीच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर प्रेक्षक आणि चाहत्यांकडून नोरा फतेहीवरही जोरदार टीका होत आहे, तर या गाण्याच्या बोलांवरुन अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
गाण्याच्या मागील कलाकारांविषयी बोलायचं तर, या गाण्याचे बोल रकीब आलम यांनी लिहिले आहेत, तर गायिका म्हणून आवाज दिला आहे मंगली यांनी. मंगलीचे खरे नाव सत्यवती राठौड़ असून त्यांच्या फॅन्सनी प्रेमाने त्यांना मंगली म्हणून ओळखले जाते. मंगली तेलंगणातील एक लोकप्रिय भारतीय लोकगायिका आहेत आणि तमिळ, तेलुगू तसेच इतर क्षेत्रीय भाषांमध्ये गाणी गात असतात. मात्र, हिंदी सिनेमामध्ये ‘सरके चुनर’ हे त्यांचे पहिलं गाणं आहे. शिवाय त्यांनी या चित्रपटाच्या तेलुगू आवृत्तीतही हे गाणं गायले आहे.
टीव्ही प्रेझेंटर म्हणून करिअर सुरू केलेली मंगली त्यांच्या भारी पण हाई-पिच आवाजासाठी ओळखली जाते. त्यांनी कदाचित कधीही कल्पना केली नसेल की त्यांचे पहिलं हिंदी गाणं एवढ्या वादग्रस्त होईल. त्यांच्या आवाजाने आणि अभिव्यक्तीने गाण्याला जो प्रभाव दिला, तो सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
याच दरम्यान, चित्रपटाचे दिग्दर्शक प्रेम यांची पत्नी रक्षिता यांनी या गाण्याला समर्थन दिले आहे. रक्षिताने म्हटले की, “यापूर्वीही पुष्पा २ चं पीलिंग्स, रानी मुखर्जीचं ड्रीम वेकअपम, खलनायकचं चोली के पीछे सारखी अनेक गाणी आली होती, तेव्हा काहीही वाद नव्हता. पण या गाण्यावर इतका वाद आणि ट्रोलिंग होत आहे.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गाण्याचे बोल किंवा थीम पूर्वीच्या काही गाण्यांप्रमाणेच होती, तरीही सोशल मीडियावरून यावर प्रचंड टीका होत आहे.
सोशल मीडियावर काही प्रेक्षकांनी गाण्याला निंदक टिप्पण्या दिल्या आहेत, तर काहींनी गाण्याच्या संगीत आणि मंगलींच्या आवाजाची प्रशंसा केली आहे. गाण्यामुळे संजय दत्त आणि नोरा फतेही यांचा हा प्रोजेक्ट आणखी चर्चेत आला आहे, तर चाहत्यांमध्ये या वादग्रस्त गाण्याबाबत चर्चा जोरदार सुरु आहे.
चित्रपट ‘KD: The Devil’ चे गाणं आणि त्याचे बोल सध्या सोशल मीडिया ट्रेंडमध्ये असून, संगीताच्या बाबतीतही यावर चर्चा होत आहे. गाण्यामुळे चित्रपटाला एक वेगळा प्रचार मिळाला असून, चाहत्यांच्या उत्सुकतेमुळे बॉक्स ऑफिसवरही त्याचा परिणाम दिसून येऊ शकतो.