रश्मिका की क्रिती? 'Cocktail 2'मध्ये कोणाला मिळाली जास्त फी, या अभिनेत्याने घेतली सर्वाधिक मानधन

Cocktail 2 : कॉकटेल 2 सिनेमाची मागील काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे, या सिनेमाचे शाहिद कपूर, क्रिती सॅनॉन आणि रश्मिका मंदाना हे कलाकार मुख्य भुमिकेत पाहायला मिळणार आहेत. हा सिनेमा 19 जूनला बॅाक्स ऑफिसवर चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमाची अनेक गाणी देखील प्रदर्शित झाली आहेत, त्यामुळे चाहत्यांचा उत्साह हा प्रचंड वाढला आहे. कॉकटेल या सिनेमाच्या पहिल्या भागामध्ये सैफ अली खान, दीपिका पदुकोण आणि डायना पेंटी यांनी अभिनय केले होते त्यानंतर आता नव्या स्टारसह या सिनेमाच्या दुसऱ्या भागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही चित्रपटांचे दिग्दर्शन होमी अदजानिया यांनी केले आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का? कलाकारांना किती मानधन मिळाले?
एशियननेट न्यूजच्या वृत्तानुसार असे सांगितले आहे की, कॉकटेल 2 या चित्रपटाचे बजेट 80 कोटी रुपये असून, त्यापैकी 70 टक्के रक्कम केवळ तीन मुख्य कलाकारांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. या वृत्तावर विश्वास ठेवला तर, कलाकारांचे मानधन दिल्यानंतर चित्रपट बनवण्यासाठी अंदाजे 15 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. वृतांनुसार शाहिद कपूर याला 35 कोटी सिनेमा करण्यासाठी देण्यात आले आहेत तर सिनेमामध्ये ट्रँगल आहे यामध्ये दोन अभिनेत्री आहेत. रश्मिका मंदाना आणि कृती सॅनॉन यांना प्रत्येकी 15 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या तिन्ही कलाकारांच्या मानधनाची बेरीज केल्यास, एकूण खर्च 65 कोटी रुपये होतो. पण यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती नाही.
कॉकटेल सिनेमाच्या पहिल्या भागाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता, प्रेक्षक या सिनेमाची अनेक गाणी अजूनही पसंत करतात. पहिल्या भागामध्ये सैफ अली खान, दीपिका पदुकोण आणि डायना पेंटी यांची चांगली केमिट्री पाहायला मिळाली होती. पहिल्या भागामध्ये चित्रपटाची कथा आणि संगीताने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले आता सर्वजण दुसऱ्या भागामध्ये शाहिद कपूर, क्रिती सॅनॉन आणि रश्मिका मंदाना या लव्ह ट्रँगल पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. मागील काही दिवसांपासून सिनेमामधील कलाकार हे जोरदार प्रमोशन करत आाहेत.
या सिनेमामधील काही गाणी प्रदर्शित झाली आहेत, यामध्ये शाहिद कपूर आणि रश्मिका मंदाना यांची तर केमिस्ट्री पाहायला मिळाली आहेच. त्याचबरोबर आता सिनेमामधील दोन्ही अभिनेत्री क्रिती सॅनॉन आणि रश्मिका मंदाना यांची जोडी देखील प्रेक्षकांना आवडली आहे. शाहिद कपूर आणि क्रिती सॅनॉन या दोघांनी आधीही काम केले आहे, याआधीचा चित्रपट, 'तेरी बातें में ऐसा उलजा जिया', प्रदर्शित झाला होता. त्या दोघांमध्ये जबरदस्त केमिस्ट्री पाहायला मिळाली होती. आता तीनही कलाकारांचा कॉकटेल 2 सिनेमाची प्रेक्षक वाट पाहत आहेत.