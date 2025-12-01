समांथा रुथ प्रभू की राज निदिमोरू, दोघांमध्ये कोणाची संपत्ती सर्वात जास्त? नेटवर्थ थक्क करणारी

Samantha Second Marriage: दक्षिणेतली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू आणि राज निदिमोरू यांनी 1 डिसेंबर 2025 रोजी कोयंबत्तूरमधील ईशा योगा सेंटरमध्ये स्थिर असलेल्या लिंग भैरवी मंदिरात लग्नगाठ बांधली आहे. हा विवाह समारोह अत्यंत खासगी पद्धतीने पार पडला; या सोहळ्याला फक्त जवळचे काहीच मित्र-परिवाराचे सदस्य उपस्थित होते.
सोशल मीडियावर लग्नाच्या चर्चा रंगू लागल्या आणि काही वेळांतच समांथाने स्वतः इन्स्टाग्रामवर लग्नाचे काही खास फोटोंसोबत 01.12.2025 हे संक्षिप्त पण स्पष्ट कॅप्शन देत या विवाहाची औपचारिक पुष्टी केली.
समांथा रुथ प्रभू लाल पारंपरिक साडी आणि सोनेरी दागिन्यांमध्ये अगदी सुरेख दिसली. तर राज निदिमोरु पांढऱ्या-सँड टोन शेरवाणी परिधान करून नवऱ्याच्या भूमिकेत होते. लग्नातील या पारंपरिक लूकने दोघांच्या आनंदात सामंजस्य आणले आणि चाहत्यांनी त्वरित शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू केला.
समांथाने करिअरची सुरुवात 2010 साली तमिळ चित्रपट 'Vinnaithaandi Varuvaayaa' या चित्रपटातून केली होती. त्याच वर्षीचा 'Ye Maaya Chesave'
या चित्रपटामुळे तिला मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाली. साऊथ चित्रपटांसोबतच ओटीटी आणि हिंदी चित्रपट क्षेत्रातही तिने स्वतःचं स्थान निर्माण केलं आहे.
आर्थिकदृष्ट्या पाहता समांथाची अनेक वर्षांची मेहनत, चित्रपट, ब्रँड (endorsement) मुळे तिची संपत्ती अंदाजे 100-120 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा मीडिया रिपोर्ट आहे.
राज निदिमोरु हे दिग्दर्शक, लेखक आणि प्रोड्यूसर आहेत. त्यांच्या कामगिरीमुळे ओटीटीच्या वाढत्या क्रांतीत त्यांनी स्वतःचा ठसा उमटवला आहे. राज यांच्या निवेदनांनुसार, त्यांच्या संपत्तीविषयी विविध आकडे आहेत.
काही रिपोर्टनुसार 45-60 कोटी रूपयांच्या आसपास तर काहीतरी रिपोर्टनुसार 80-90 कोटी रुपये असल्याचेही सांगितले जाते. त्यांचे प्रोडक्शन वेंचर्स, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि विविध ओटीटी प्रोजेक्ट्स यांचा विचार करता, हा अंदाज काहीसा बरोबर असल्याचे देखील म्हटले जाते.
ज्या अभिनयकौशल्याने, ब्रँड्सच्या कमाईने आणि विविध माध्यमांतल्या रोख प्रवाहामुळे समांथाची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली, त्याचा फायदा तिने अगदी नीट घेतला आहे. नेटवर्थच्या या आकड्यांमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात परंतु समांथाचे नाव सध्या दक्षिणेतल्या सर्वात श्रीमंत आणि प्रभावशाली अभिनेत्रींपैकी मानले जाते.
FAQ
1. समांथा आणि राज निदिमोरू यांनी लग्न केव्हा केले?
समांथा रुथ प्रभू आणि राज निदिमोरू यांनी 1 डिसेंबर 2025 रोजी लग्न केले.
2. लग्न कुठे पार पडले?
त्यांचा विवाहसोहळा कोयंबत्तूरमधील ईशा योगा सेंटर येथील लिंग भैरवी मंदिरात पार पडला.
3. हा विवाहसोहळा कसा होता?
हा सोहळा पूर्णपणे खासगी स्वरूपाचा होता. फक्त अगदी काही निवडक नातेवाईक आणि मित्र उपस्थित होते.