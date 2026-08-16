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बॉलिवूड अभिनेत्रीचे वयाच्या 27 व्या वर्षी निधन, कोण आहे Ananya Raj? कुटुंबीयांनी मृत्यूची बातमी महिनाभर ठेवली गुप्त

बॅालिवूडमध्ये अनेक सिनेमांमध्ये झळकणारी प्रसिद्ध 27 वर्षीय अभिनेत्री अनन्या राज हिचे निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अभिनेत्रीचे निधन अवघ्या एका महिन्यापूर्वीच झाले होते पण तिच्या कुटुंबाने आतापर्यत ही बातमी गुप्त ठेवली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 16, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:03 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्रीचे वयाच्या 27 व्या वर्षी निधन, कोण आहे Ananya Raj? कुटुंबीयांनी मृत्यूची बातमी महिनाभर ठेवली गुप्त
Image Credit: अनन्या राज यांचे निधन झाल्याची बातमी (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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बॉलिवूड अभिनेत्रीचे वयाच्या 27 व्या वर्षी निधन, कोण आहे Ananya Raj? कुटुंबीयांनी मृत्यूची बातमी महिनाभर ठेवली गुप्त
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