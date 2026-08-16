/बॉलिवूड अभिनेत्रीचे वयाच्या 27 व्या वर्षी निधन, कोण आहे Ananya Raj? कुटुंबीयांनी मृत्यूची बातमी महिनाभर ठेवली गुप्त

Who is Ananya Raj? : बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधून एक धक्कादायक आणि दुःखद बातमी समोर आली आहे. बॅालिवूडमध्ये अनेक सिनेमांमध्ये झळकणारी प्रसिद्ध 27 वर्षीय अभिनेत्री अनन्या राज हिचे निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अभिनेत्रीचे निधन अवघ्या एका महिन्यापूर्वीच झाले होते पण तिच्या कुटुंबाने आतापर्यत ही बातमी गुप्त ठेवली आहे. निधनाची बातमी अभिनेत्रीच्या इंस्टाग्रांमवर शेअर करण्यात आली आहे. चाहते कमेंट्स सेक्शनमध्ये अनन्याला श्रद्धांजली वाहत आहेत. अनन्या राज यांचे इतक्या तरुण वयात निधन झाले यावर कोणाचाही विश्वास बसत नाही. कोण आहे ही अभिनेत्री यासंदर्भात जाणून घ्या.
अनन्या राजबद्दल सांगायचे झाले तर अनन्या राजने अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. चित्रपटांसोबतच, ती अनेक म्युझिक व्हिडिओंमध्येही दिसली आहे, ज्यामुळे तिला इंडस्ट्रीमध्ये बरीच ओळख मिळाली आहे. ही अभिनेत्री सोशल मीडियावरही बरीच सक्रिय होती, मात्र ती बऱ्याच काळापासून सोशल मीडियापासून दूर आहे. तिची सर्वात नवीन इंस्टाग्राम पोस्ट तिच्या कुटुंबीयांनी शेअर केली आहे. अनन्या राज मुंबईत वाढली. तिने लहान वयातच आपल्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. 2016 मध्ये ती '7 Hours to Go' या चित्रपटात दिसली. त्यानंतर 2017 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'The Final Exit' या चित्रपटाद्वारे तिने बॉलिवूडमध्ये आपली ओळख निर्माण केली. 2019 मध्ये तिचा 'Ghost' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला.
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आयएमडीबीनुसार, त्या अभिनेत्रीचा जन्म 22 ऑक्टोबर 1998 रोजी झाला होता. तिच्या 28व्या वाढदिवसाच्या दोन महिने आधी तिचे निधन झाले. ती वर्षभरापासून मानसिक आणि शारीरिक समस्यांनी त्रस्त होती, असे सांगून अभिनेत्रीच्या कुटुंबीयांनी तिच्या मृत्यूची घोषणा केली. 15 जुलै रोजी तिचे निधन झाले. अभिनेत्रीच्या निधनानंतर बरोबर एका महिन्याने तिच्या कुटुंबीयांनी चाहत्यांना ही माहिती दिली आहे. इन्स्टाग्रामवरील एका पोस्टमध्ये कुटुंबीयांनी जाहीर केले की, अनन्या आता आपल्यात नाही. यानंतर सोशल मीडियावर अनन्याचे चाहतेही दुःखाने भरून आले आहेत. चाहते अनन्याचे फोटो शेअर करून तिला श्रद्धांजली वाहत आहेत.
अनन्या राजच्या निधनाने तिच्या कुटुंबीयांनाही धक्का बसला आहे. कुटुंबीयांनी अनन्यासाठी आयोजित केलेल्या प्रार्थना सभेच्या फोटोसोबत एक नोट शेअर केली आहे. त्यामध्ये तिच्या फोटोसमोर मोठ्या संख्येने फुले ठेवलेली आणि एक हवनकुंड (अग्नीकुंड) दिसत आहे. अनन्याच्या पोस्टच्या कमेंट सेक्शनमध्ये तिचे चाहते आणि इंडस्ट्रीतील मित्र दोघेही शोक व्यक्त करत आहेत.