Anita Bishnoi: 'मी या जगात यापुढे दिसणार नाही...' ट्रोलिंगला कंटाळून, इन्फ्लुएन्सरने उचलले टोकाचे पाऊल; कोण आहे अनिता बिश्नोई

Who is Anita Bishnoi: राजस्थानमधील जोधपूर येथील सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई यांनी कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली असून त्यांच्या चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. दरम्यान, अनीता बिश्नोई नेमक्या कोण आहेत आणि हा वाद कसा सुरू झाला, याची चर्चा रंगली आहे. "कपडे हो गए छोटे..." या रीलमुळे ही इन्फ्लुएन्सर फार प्रसिद्ध झाली होती.
अनीता बिश्नोई या मूळच्या राजस्थानातील लाठी गावातील रहिवासी असून सध्या जोधपूरमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यांचे पती दीनाराम बिश्नोई शेतीचे काम करतात. अनीता स्वतःही शेतीच्या विविध कामांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतात. ट्रॅक्टर चालवणे, नांगरणी, पेरणी, सिंचन आणि कापणी यांसारख्या शेतीतील कामांचे व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते. ग्रामीण जीवनशैली आणि शेतीशी जोडलेले हे व्हिडिओ प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आणि त्यातून त्यांना मोठी ओळख मिळाली.
काही दिवसांपूर्वी अनीता यांनी महिलांच्या आधुनिक पोशाखांबाबत आणि लहान कपड्यांबाबत आपले मत व्यक्त करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. या व्हिडिओनंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. अनेकांनी सोशल मीडियावर त्यांना लक्ष्य करत ट्रोलिंग सुरू केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे त्या मानसिक तणावाखाली असल्याचेही सांगितले जात आहे.
आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यापूर्वी अनीता यांनी सोशल मीडियावर काही भावनिक पोस्ट शेअर केल्या होत्या. त्यामध्ये वारंवार त्रास दिला जात असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी आपण एखादा टोकाचा निर्णय घेऊ शकते, असे संकेत दिले होते. त्यांनी आपल्या फॉलोअर्सकडून आणि समर्थकांकडून सल्लाही मागितला होता.
पहिल्या पोस्टनंतर काही वेळातच त्यांनी आणखी एक पोस्ट शेअर केली. त्यात "तुमची बहीण आता परत येणार नाही," असा भावनिक संदेश लिहिल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर काही वेळातच त्यांनी कीटकनाशक प्राशन केल्याची माहिती समोर आली.
अनीता बिश्नोई यांच्या पतींनी दावा केला आहे की त्यांच्या पत्नीला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत होते. सोशल मीडियावरील सततच्या टीका, ट्रोलिंग आणि कथित धमक्यांमुळे त्या मोठ्या मानसिक तणावात होत्या. याच दबावातून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सध्या या प्रकरणाची चर्चा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सुरू असून नेमक्या घडामोडींचा तपास सुरू आहे.