भारतीय तरुणाने न्यूयॉर्कवर झेंडा फडकवला, झोहरान ममदानी ठरला न्यूयॉर्कचा नवा महापौर

Mira Nair :  जोहरान ममदानी प्रसिद्ध फिल्ममेकर मीरा नायर आणि कोलंबिया यूनिवर्सिटीचे प्रोफेसर महमूद ममदानी यांचे सुपुत्र आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 5, 2025, 06:29 PM IST
Mira Nair : न्यूयॉर्कच्या राजकीय वर्तुळात सध्या एका भारतीय वंशाच्या तरुणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दिग्दर्शिका मीरा नायर आणि प्राध्यापक महमूद ममदानी यांचा मुलगा झोहरान ममदानी हे न्यूयॉर्कचे नवे महापौर म्हणून निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या 100 वर्षांत सर्वात तरुण आणि पहिले भारतवंशी महापौर होण्याचा मान झोहरान यांनी मिळवला आहे.

झोहरान हे जागतिक ख्यातीच्या भारतीय चित्रपट दिग्दर्शिका मीरा नायर यांचे सुपुत्र आहेत. मीरा यांनी सलाम बॉम्बे!, मॉन्सून वेडिंग, अ सूटेबल बॉय यांसारख्या जागतिक स्तरावर गाजलेल्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आहे. त्यांचे वडील महमूद ममदानी हे युगांडामधील प्रतिष्ठित शास्त्रज्ञ असून सध्या कोलंबिया विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.

मीरा आणि महमूद यांची अनोखी प्रेमकहाणी

मीरा नायर यांनी आपल्या पहिल्या विवाहात अमेरिकन फोटोग्राफर मिचेल एपस्टीन यांच्याशी लग्न केले होते. दोघे जवळपास 12 वर्षे एकत्र होते. मात्र 10 वर्षांनी त्यांचा घटस्फोट झाला. या अनुभवामुळे मीरा यांच्या मनात पुन्हा लग्नाबद्दल भीती निर्माण झाली होती आणि त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे चित्रपटसृष्टीत झोकून दिले.

यानंतर 1980 च्या दशकात मीरा त्यांच्या मिसिसिपी मसाला या चित्रपटाच्या संशोधनासाठी कंपाला (युगांडा) येथे गेल्या आणि तिथेच त्यांची ओळख महमूद ममदानी यांच्याशी झाली. महमूद यांनी टेलिग्राफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, मीरा यांनी त्यांच्या पहिल्या पुस्तकाचे वाचन केले आणि त्यांच्यासोबत एक दीर्घ संभाषण झाले. तेथूनच त्यांच्या नात्याची सुरुवात झाली आणि प्रेमाचा अंकुर फुलला.

गर्भवती अवस्थेत घेतला लग्नाचा निर्णय

मीरा आणि महमूदचे नाते घट्ट झाले पण लग्नाचा निर्णय मीरा सहज घेत नव्हत्या. त्या काळात मीरा गर्भवती होत्या. त्यांच्या पोटीच झोहरान होते. मीरा यांना भीती होती की महमूदना फिल्ममेकरच्या अस्थिर जीवनशैलीची जाणीव नाही. त्यांनी महमूदला विचारलेही होते की, तुम्ही अशा स्त्रीसोबत आयुष्य जगू शकता का, जी अनेक महिने शूटिंगसाठी घराबाहेर असते?

मात्र अखेरीस महमूद यांनी मीरा यांना पटवून दिले आणि 1991 मध्ये टोरोंटोमध्ये एका नातेवाइकांच्या घरी साध्या समारंभात दोघांचे लग्न झाले. या समारंभाला केवळ आठ लोक उपस्थित होते. त्याच वर्षी त्यांच्या आयुष्यात झोहरानचा जन्म झाला.

राजकारणातील झोहरान 

मीरा आणि महमूद यांच्या या प्रेमकहाणीचा सुंदर शेवट म्हणजे आज त्यांचा मुलगा झोहरान ममदानीचा न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी निवड होणे. त्यांच्या यशामुळे केवळ भारतीय समाजातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही अभिमानाची भावना पसरली आहे.

झोहरान यांनी आपल्या निवडीनंतर दिलेल्या भाषणात म्हटले की, 'माझ्या आईच्या सर्जनशीलतेतून आणि वडिलांच्या विचारसरणीतून मी लोकांसाठी काम करण्याची प्रेरणा घेतली आहे. ही माझ्या कुटुंबाची, माझ्या संस्कृतीची आणि न्यूयॉर्क शहराची विजयकथा आहे.'

