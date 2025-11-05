भारतीय तरुणाने न्यूयॉर्कवर झेंडा फडकवला, झोहरान ममदानी ठरला न्यूयॉर्कचा नवा महापौर

Mira Nair : न्यूयॉर्कच्या राजकीय वर्तुळात सध्या एका भारतीय वंशाच्या तरुणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दिग्दर्शिका मीरा नायर आणि प्राध्यापक महमूद ममदानी यांचा मुलगा झोहरान ममदानी हे न्यूयॉर्कचे नवे महापौर म्हणून निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या 100 वर्षांत सर्वात तरुण आणि पहिले भारतवंशी महापौर होण्याचा मान झोहरान यांनी मिळवला आहे.
झोहरान हे जागतिक ख्यातीच्या भारतीय चित्रपट दिग्दर्शिका मीरा नायर यांचे सुपुत्र आहेत. मीरा यांनी सलाम बॉम्बे!, मॉन्सून वेडिंग, अ सूटेबल बॉय यांसारख्या जागतिक स्तरावर गाजलेल्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आहे. त्यांचे वडील महमूद ममदानी हे युगांडामधील प्रतिष्ठित शास्त्रज्ञ असून सध्या कोलंबिया विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.
मीरा नायर यांनी आपल्या पहिल्या विवाहात अमेरिकन फोटोग्राफर मिचेल एपस्टीन यांच्याशी लग्न केले होते. दोघे जवळपास 12 वर्षे एकत्र होते. मात्र 10 वर्षांनी त्यांचा घटस्फोट झाला. या अनुभवामुळे मीरा यांच्या मनात पुन्हा लग्नाबद्दल भीती निर्माण झाली होती आणि त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे चित्रपटसृष्टीत झोकून दिले.
यानंतर 1980 च्या दशकात मीरा त्यांच्या मिसिसिपी मसाला या चित्रपटाच्या संशोधनासाठी कंपाला (युगांडा) येथे गेल्या आणि तिथेच त्यांची ओळख महमूद ममदानी यांच्याशी झाली. महमूद यांनी टेलिग्राफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, मीरा यांनी त्यांच्या पहिल्या पुस्तकाचे वाचन केले आणि त्यांच्यासोबत एक दीर्घ संभाषण झाले. तेथूनच त्यांच्या नात्याची सुरुवात झाली आणि प्रेमाचा अंकुर फुलला.
मीरा आणि महमूदचे नाते घट्ट झाले पण लग्नाचा निर्णय मीरा सहज घेत नव्हत्या. त्या काळात मीरा गर्भवती होत्या. त्यांच्या पोटीच झोहरान होते. मीरा यांना भीती होती की महमूदना फिल्ममेकरच्या अस्थिर जीवनशैलीची जाणीव नाही. त्यांनी महमूदला विचारलेही होते की, तुम्ही अशा स्त्रीसोबत आयुष्य जगू शकता का, जी अनेक महिने शूटिंगसाठी घराबाहेर असते?
मात्र अखेरीस महमूद यांनी मीरा यांना पटवून दिले आणि 1991 मध्ये टोरोंटोमध्ये एका नातेवाइकांच्या घरी साध्या समारंभात दोघांचे लग्न झाले. या समारंभाला केवळ आठ लोक उपस्थित होते. त्याच वर्षी त्यांच्या आयुष्यात झोहरानचा जन्म झाला.
मीरा आणि महमूद यांच्या या प्रेमकहाणीचा सुंदर शेवट म्हणजे आज त्यांचा मुलगा झोहरान ममदानीचा न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी निवड होणे. त्यांच्या यशामुळे केवळ भारतीय समाजातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही अभिमानाची भावना पसरली आहे.
झोहरान यांनी आपल्या निवडीनंतर दिलेल्या भाषणात म्हटले की, 'माझ्या आईच्या सर्जनशीलतेतून आणि वडिलांच्या विचारसरणीतून मी लोकांसाठी काम करण्याची प्रेरणा घेतली आहे. ही माझ्या कुटुंबाची, माझ्या संस्कृतीची आणि न्यूयॉर्क शहराची विजयकथा आहे.'
FAQ
झोहरान ममदानी न्यूयॉर्कचे महापौर कधी निवडून आले आणि त्याचं विशेष महत्त्व काय?
झोहरान ममदानी २०२५ मध्ये न्यूयॉर्कचे महापौर म्हणून निवडून आले. गेल्या १०० वर्षांत ते सर्वात तरुण (३४ वर्षे) आणि पहिले भारतवंशी महापौर आहेत. त्यांच्या यशामुळे भारतीय समाजात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अभिमानाची भावना पसरली आहे.
झोहरान ममदानीचे आई-वडील कोण आणि त्यांच्या करिअरबाबत काय?
झोहरान हे जागतिक ख्यातीच्या भारतीय चित्रपट दिग्दर्शिका मीरा नायर यांचे सुपुत्र आहेत. मीरा यांनी ‘सलाम बॉम्बे!’, ‘मॉन्सून वेडिंग’, ‘अ सूटेबल बॉय’ सारख्या गाजलेल्या चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलं. त्यांचे वडील महमूद ममदानी हे युगांडातील प्रतिष्ठित शास्त्रज्ञ असून, सध्या कोलंबिया विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.
मीरा नायर आणि महमूद ममदानी यांची प्रेमकहाणी कशी सुरू झाली?
१९८० च्या दशकात मीरा ‘मिसिसिपी मसाला’ चित्रपटाच्या संशोधनासाठी युगांडातील कंपाला येथे गेल्या, तिथे महमूद ममदानी यांची ओळख झाली. महमूद यांच्या पहिल्या पुस्तकाच्या वाचनानंतर दीर्घ संभाषण झालं आणि नातं सुरू झालं. मीरा गर्भवती असताना लग्नाचा निर्णय घेतला, ज्यात मीरा यांना फिल्ममेकर जीवनशैलीची भीती होती, पण महमूद यांनी पटवलं.