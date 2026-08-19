/कोण आहे इमरान हाशमीची पत्नी परवीन साहनी? सहा वर्ष डेटिंग अन् प्रेमसंबंधानंतर 2006 मध्ये लग्न

बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाशमी सध्या ‘आवारापन 2’च्या यशामुळे चर्चेत आहे. चित्रपटाच्या कमाईसोबतच इमरानची पत्नी परवीन साहनी हिची एक सोशल मीडिया पोस्टही सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की, नेमक्या परवीन साहनी कोण आहेत? परवीन आणि इमरान हाशमी यांची ओळख लग्नाच्या काही वर्षांपूर्वीची आहे. इमरानने एका पॉडकास्टमध्ये त्यांच्या प्रेमकहाणीबद्दल सांगताना खुलासा केला होता की, त्याच्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात होत असतानाच दोघांच्या नात्याला सुरुवात झाली. जवळपास तीन वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला आणि 2006 मध्ये मुस्लिम रितीरिवाजांनुसार विवाह केला.
इमरानसाठी या नात्यातील सर्वात कठीण टप्पा होता तो म्हणजे परवीनच्या कुटुंबाची संमती मिळवणे. अभिनय क्षेत्रात सुरुवातीपासूनच इमरानला ‘सीरियल किसर’ अशी ओळख मिळाली होती. त्यामुळे चित्रपटसृष्टीशी कोणताही संबंध नसलेल्या परवीनच्या कुटुंबाला हे नाते स्वीकारणे सुरुवातीला सोपे गेले नाही. इमरानने आपल्या कुटुंबीयांना समजावून सांगितले की, पडद्यावर दिसणारा अभिनेता आणि प्रत्यक्ष आयुष्यातील त्याचे व्यक्तिमत्त्व यामध्ये मोठा फरक आहे. पडद्यावर साकारलेली पात्रे ही केवळ भूमिकेचा भाग आहेत, हे पटवून देण्यासाठी त्याला बराच प्रयत्न करावा लागला. सुरुवातीला विरोध झाला असला तरी हळूहळू कुटुंबाची भूमिका बदलली आणि अखेर इमरान-परवीनच्या लग्नाला मान्यता मिळाली.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लग्नापूर्वी परवीन साहनी शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करत होत्या. मात्र लग्नानंतर त्यांनी कुटुंबाला अधिक वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आणि नोकरी सोडली. इमरान आणि परवीन यांनी प्रसिद्धीच्या झगमगाटापासून आपले वैयक्तिक आयुष्य बऱ्यापैकी दूर ठेवले आहे. त्यामुळे दोघांच्या नात्याबद्दल फारशी माहिती सार्वजनिकपणे समोर येत नाही. मात्र इमरानने अनेकदा आपल्या आयुष्यात परवीनच्या महत्त्वाबद्दल सांगितले आहे.
आजही दोघांचे नाते बॉलिवूडमधील चर्चेत असलेल्या जोडप्यांपैकी एक मानले जाते. इमरानच्या फिल्मी कारकिर्दीतील चढ-उतारांदरम्यान परवीन त्याच्या सोबत राहिल्या आहेत.
आवारापन 2 सध्या बॉक्स ऑफिसवर चांगलीच चर्चा रंगवत आहे. इमरान हाशमीचा जुना अंदाज, दमदार अभिनय आणि पहिल्या भागाची आठवण करून देणारी गाणी यामुळे या सिनेमाला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. विशेष म्हणजे चित्रपटातील नव्या गाण्यांनीही संगीतप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतले आहे. यातील ‘पिया घर आया...’ हे गाणं सध्या विशेष चर्चेत आहे. अखिल सचदेवा यांनी या गाण्याचे लेखन, संगीत दिग्दर्शन आणि गायन अशी तिहेरी जबाबदारी सांभाळली आहे. या गाण्याची धून अवघ्या 20 मिनिटांत तयार झाली, ही गोष्ट त्याच्या निर्मितीमागची खासियत ठरली आहे.
दरम्यान, ‘आवारापन 2’ने बॉक्स ऑफिसवरही आपली पकड मजबूत केली आहे. रिलीज झाल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांत चित्रपटाने 100 कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. त्यामुळे इमरान हाशमीच्या चाहत्यांसाठी हा सिनेमा खास ठरत आहे. फक्त भारतातच नव्हे, तर परदेशातील प्रेक्षकांकडूनही चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत ‘आवारापन 2’ने जगभरात 144 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवरील घोडदौड सध्या सुरूच आहे.