'मला एकटं सोडा', पापाराझींवर का भडकली आमिर खानची गर्लफ्रेंड, व्हिडीओ Viral

Aamir Khan : बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता आमिर खान पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. यंदा त्याने 60 व्या वाढदिवसानिमित्त एक अशी घोषणा केली की, चाहत्यांपासून ते संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली होती. यामध्ये अभिनेता आमिर खानने एका खास व्यक्तीला आपली जोडीदार म्हणून सार्वजनिकरित्या स्वीकारलं होतं. तिचं नाव आहे गौरी स्प्रॅट.
13 मार्च रोजी मुंबईत झालेल्या प्री-बर्थडे गेट-टुगेदरमध्ये आमिर खानने आपल्या मित्रपरिवार आणि मीडियासमोर गौरीची खास ओळख करून दिली होती. मात्र, आता तिचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होतोय. ज्यामध्ये ती पापाराझींवर चिडताना दिसत आहे. ती म्हणतेय की, 'मला एकट सोडा'.
फिल्मफेअरच्या रिपोर्टनुसार, आमिर आणि गौरी गेल्या वर्षभरापासून एकमेकांना डेट करत आहेत. मात्र, त्यांची ओळख तब्बल 25 वर्षांपूर्वीची आहे. गौरी स्प्रॅट ही मूळची बेंगळुरूची आहे. ती आमिर खानच्या प्रॉडक्शन हाऊस आमिर खान फिल्म्ससोबत बराच काळ काम करत आहे. तिने लंडनच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ आर्ट्स मधून फॅशन, स्टाइलिंग आणि फोटोग्राफीमध्ये शिक्षण घेतलं आहे. गौरीच्या आई तामिळियन तर वडील आयरिश आहेत. तिचे आजोबा स्वातंत्र्यसैनिक होते. विशेष म्हणजे, गौरी ही 6 वर्षांच्या मुलाची आई आहे.
आमिर खानने गौरीबद्दल बोलताना सांगितलं की, 'गौरी आता हळूहळू बॉलिवूड चित्रपट पाहण्याची सवय लावत आहे. माझ्या कुटुंबियांनी तिचा आनंदाने स्वीकार केला आहे'.
आमिर खानने पहिलं लग्न 1986 मध्ये रीना दत्ता हिच्यासोबत केलं होतं. त्यांना दोन मुलं आहेत. मात्र, काही वर्षांनंतर दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. 2005 मध्ये आमिरने दुसरं लग्न किरण राव हिच्यासोबत केलं. या दोघांना देखील एक मुलगा आहे. मात्र 2021 मध्ये आमिर आणि किरणनेही घटस्फोटाची घोषणा केली. तरीही आजही दोघे अनेकदा एकत्र दिसतात आणि त्यांचे संबंध चांगले आहेत.
आता आमिर खानने वयाच्या 60 व्या वर्षी गौरी स्प्रॅटला आपल्या जोडीदार म्हणून स्वीकारल्यामुळे त्याच्या तिसऱ्या लग्नाबाबतची चर्चा रंगू लागली आहे. आमिरच्या या निर्णयामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली असून, पुढील काही दिवसांत या नात्याबाबत आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
FAQ
आमिर खानने गौरी स्प्रॅटला कधी जोडीदार म्हणून घोषित केले?
आमिर खानने १४ मार्च २०२५ रोजी त्याच्या ६०व्या वाढदिवसानिमित्त मुंबईतील प्री-बर्थडे गेट-टुगेदरमध्ये गौरी स्प्रॅटला आपली जोडीदार म्हणून सार्वजनिकरित्या ओळख करून दिली.
गौरी स्प्रॅट कोण आहे?
गौरी स्प्रॅट ही बेंगळुरूची आहे आणि आमिर खान प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये काम करते. तिने लंडनच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ आर्ट्समधून फॅशन, स्टाइलिंग आणि फोटोग्राफीचे शिक्षण घेतले आहे. तिची आई तामिळियन आणि वडील आयरिश आहेत; तिचे आजोबा स्वातंत्र्यसैनिक होते. ती ६ वर्षांच्या मुलाची आई आहे.
गौरीचा व्हायरल व्हिडिओ काय आहे?
नुकताच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये गौरी पापाराझींवर चिडून 'मला एकटे सोडा' (Arrey, leave me alone) असे म्हणताना दिसत आहे. ती फिरत असताना पाप्स तिच्या मागे लागले होते.