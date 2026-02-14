गौतमी पाटीलचा व्हॅलेंटाइन कोण? प्रेमाची घोषणा व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Who is Gautami Patil's Valentine : गौतमी पाटीलवर अनेक अफवा पसरल्या, पण तिचा खरा व्हॅलेंटाइन आणि लग्नाची तारीख वॅलेंटाइन डेच्या दिवशी तिने स्वतःच सांगितली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 14, 2026, 03:33 PM IST
आज वॅलेंटाइन डे असून, संपूर्ण जगभरात प्रेमाचा उत्सव साजरा केला जात आहे. या दिवशी, 'सबसे कातिल' अशी ओळख असलेल्या अभिनेत्री गौतमी पाटीलच्या प्रेमाबाबतही अनेक चर्चा रंगल्या आहेत. गौतमी पाटील तिच्या खास शैलीसाठी ओळखली जाते आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल चाहत्यांमध्ये अत्यंत उत्सुकता आहे. याच उत्सुकतेच्या पार्श्वभूमीवर, आज वॅलेंटाइन डेच्या निमित्ताने तिने एक मुलाखत दिली आणि त्यात तिने तिच्या प्रेमाच्या दृष्टीकोनाबद्दल, व्हॅलेंटाइन आणि लग्नाबाबत महत्त्वपूर्ण खुलासे केले.

वॅलेंटाइन डे साजरा करण्याचा प्लॅन

गौतमी पाटीलने मुलाखतीत वॅलेंटाइन डे साजरा करण्याच्या तिच्या प्लॅनबद्दल सांगितलं. "वॅलेंटाइन डे साजरा करताना मी कुठे फिरायला जाण्याचा, एन्जॉय करण्याचा आणि सुंदर जेवण करण्याचा विचार करते. असं काही खास नाही, पण या दिवशी काही खास गोष्टी करायच्या असतात," असे ती म्हणाली. तिच्या शब्दांतून हे स्पष्ट होतं की, तिला वॅलेंटाइन डे उत्साहाने साजरा करण्यामध्ये आनंद आहे, पण त्यात जास्त बंधनं किंवा दबाव नाही.

व्हॅलेंटाइनबाबत गौतमीचा दृष्टिकोन

गौतमी पाटीलने तिला विचारले असता की, 'तुमचा व्हॅलेंटाइन कोण आहे?', तर ती म्हणाली, 'माझा सध्या कोणताही व्हॅलेंटाइन नाही. वॅलेंटाइन डे असं काही नाही, मला त्यात इंटरेस्ट नाही. हा दिवस साजरा करण्याची माझी इच्छा आहे, पण या दिवशी विशिष्ट काही घडेल, असं मला वाटत नाही.'

त्यानंतर, व्हॅलेंटाइन कसा असावा, याबाबत तिने विचार व्यक्त करत सांगितलं, "माझ्या दृष्टिकोनातून, व्हॅलेंटाइन असावा तो समजून घेणारा, आणि बऱ्याच गोष्टी स्वीकारणारा. मी अनेक गोष्टी अनुभवल्या आहेत, आणि त्या व्यक्तीला माझ्या बाजूने असलेल्या सर्व गोष्टी स्विकारणं गरजेचं आहे." यामुळे गौतमीच्या प्रेमाबद्दलचा स्पष्ट दृष्टिकोन समोर आला, ज्यात ती प्रेमात समज, सहकार्य आणि स्वीकृतीला महत्व देते.

लग्नाबाबत गौतमीची स्पष्टता

गौतमी पाटीलने लग्नाबाबत देखील काही महत्त्वाची गोष्ट सांगितली. तिने सांगितलं की, 'इंस्टाग्रामवर मला खूप मेसेज मिळतात. 'आय लव्ह यू गौतमी', 'आय लाइक यू' असं प्रेक्षकांचं प्रेम असतं, आणि हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. कार्यक्रम सुरू असतानाच काही लोकांनी माझ्या लग्नाच्या प्रस्तावही दिल्या आहेत. पण, मला लवकर लग्न करायचं नाही. कारण मी आता करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. आता मला करिअरमध्ये अडचणींना सामोरं जाऊन पुढे जाण्याचं आहे.'

तिने हे देखील स्पष्ट केले की, 'माझ्या करिअरमध्ये काही मोठे पाऊल उचलल्यावर मी लग्नाचा विचार करू. सध्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करण्याचा माझा निर्णय आहे. मी अलीकडील काही कामांवर लक्ष ठेवून नवा अध्याय सुरू केला आहे.'

आपल्या साध्या जीवनशैलीची महत्त्वाची भूमिका

गौतमी पाटीलने तिच्या साध्या आणि प्रामाणिक जीवनशैलीबद्दल देखील विचार व्यक्त केले. तिने नेहमीच तिच्या चाहत्यांना तिच्या गोष्टींच्या सत्यतेतून जोडले आहे आणि तिला चांगले आणि सकारात्मक प्रेम मिळाले आहे. तिच्या अभिनयाच्या क्षेत्रातही ती खूप प्रसिद्ध आहे, पण व्यक्तिमत्त्वाच्या बाबतीत तिने सध्या कार्यक्षमतेवर आणि भविष्यातील संधीवर भर दिला आहे.

