एल्विश यादवच्या घरावर गँगकडून गोळीबार, हल्ल्याची जबाबदारी घेणारा हिमांशू भाऊ कोण?

Who Is Himanshu Bhau: मशहूर यूट्यूबर आणि बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव याच्या घरावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणी मोठा खुलासा झाला आहे. कुख्यात ‘भाऊ गँग’ने सोशल मीडियावर पोस्ट करून या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे.
या गँगचे दोन गुन्हेगार नीरज फरीदपुरिया आणि भाऊ रिटोलिया यांची एक पोस्ट सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली आहे. या पोस्टमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की, 'आज एल्विश यादवच्या घरावर जी गोळी झाडली ती आम्ही नीरज फरीदपुर आणि भाऊ रिटोलिया यांनी झाडायला लावली होती. आज आम्ही त्याला आपला परिचय दिला आहे'.
त्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले आहे की, 'एल्विश यादवने बेटिंग अॅपचं प्रमोशन करून अनेक घरं उद्ध्वस्त केली आहेत. त्यामुळे त्याच्या घरावर फायरिंग करण्यात आली. इशारा देतो जो कोणी सट्ट्याचं प्रमोशन करताना दिसेल त्याला कॉल किंवा गोळी कधीही मिळू शकते. सट्टेबाज तयार राहा'.
या प्रकरणी पोलिसांनी सांगितले की या पोस्टची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. पण त्याकडे गंभीरतेने पाहिले जात आहे. तपास यंत्रणा या पोस्टच्या सत्यतेचा शोध घेत आहेत आणि ही पोस्ट करणाऱ्यांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
दिल्लीचा ‘छोटा डॉन’ हिमांशु भाऊ वय 21. स्वतःला लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा जानी दुश्मन मानतो. हा भाऊ गँग हरियाणा आणि पंजाबमध्ये फिरौती, धमकी, वसूली आणि हत्या यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.
नीरज फरीदपुरिया हा गँगचा मुख्य सदस्य असून तो हरियाणाच्या पलवलचा रहिवासी आहे. त्याच्यावर हत्या, खंडणी, धमकी असे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. 2015 मध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती पण जामिनावर सुटल्यावर तो विदेशात पळून गेला आणि तिथूनच तो हे नेटवर्क चालवतो.
भाऊ रिटोलिया हाही या गँगचा महत्वाचा सदस्य आहे. त्याच्यावरही अनेक गुन्हे दाखल असून तोही सध्या विदेशातून सोशल मीडियावर धमक्या देतो आणि पैशांची वसूली घडवून आणतो.
FAQ
एल्विश यादवच्या घरावर गोळीबार कधी झाला?
एल्विश यादवच्या गुरुग्राममधील घरावर 17 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी गोळीबार झाला.
या गोळीबाराची जबाबदारी कोणाने घेतली?
कुख्यात ‘भाऊ गँग’ने सोशल मीडियावर पोस्ट करून या गोळीबाराची जबाबदारी घेतली आहे.
गोळीबाराचे कारण काय होते?
‘भाऊ गँग’ने दावा केला की एल्विश यादवने बेटिंग अॅपचं प्रमोशन करून अनेक घरं उद्ध्वस्त केली. त्यामुळे हा हल्ला करण्यात आला.