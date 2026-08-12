/कोण आहे Akhil NRD? पत्नी ड्रायव्हरसह घरातून निघून गेल्याची चर्चा; मित्राने दिली धक्कदायक माहिती

मल्याळम कंटेंट क्रिएटर आणि अभिनेता अखिल एनआरडी सध्या एका वैयक्तिक कारणामुळे चर्चेत आला आहे. त्याच्या पत्नी मेघा कथितरित्या एका बस कंडक्टरसोबत घरातून निघून गेल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ती घरातून जाताना आपल्यासोबत काही सामानही घेऊन गेल्याचं सांगितलं जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं असून, अखिल याच्या जवळच्या मित्रानेही याबाबत माहिती दिली आहे.
अखिल याने या प्रकरणावर कोणावरही थेट आरोप न करता आपली भूमिका मांडल्याचं समोर आलं आहे. त्याचे जवळचे मित्र आणि ‘बिग बॉस’चे माजी स्पर्धक साई कृष्णा याने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर या विषयावर भाष्य केलं. साई कृष्णा याने सांगितलं की, अखिल आणि मेघा याच्या लग्नाला तो स्वतः उपस्थित होता. त्यामुळे त्याच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत समोर आलेली ही बातमी त्याच्यासाठीही अनपेक्षित आणि धक्कादायक होती.
एका वृत्तानुसार, साई कृष्णा म्हणाला की, हा विषय बोलण्यासाठी थोडा कठीण आहे, मात्र आयुष्यात अशा गोष्टी कोणाच्याही बाबतीत घडू शकतात. अखिलची पत्नी घरातून निघून गेल्याचं समजल्यावर त्याला मोठा धक्का बसला. २०२१ पासून अखिलसोबत त्याची चांगली मैत्री असल्याचंही त्याने सांगितलं.
अखिल एनआरडी हे केरळमधील अलाप्पुझा येथील मल्याळम कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर आणि अभिनेता आहेत. ५ डिसेंबर १९९५ रोजी जन्मलेले अखिल आपल्या विनोदी आणि दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित डिजिटल कंटेंटसाठी ओळखले जातो. सोशल मीडियावर त्याने वेगळीच लोकप्रियता आहे. विनोदी प्रसंग, कौटुंबिक विषय, रोजच्या आयुष्यात घडणाऱ्या छोट्या-मोठ्या घटना आणि त्यावर आधारित निरीक्षणं हा त्याच्या कंटेंटचा मुख्य भाग आहे. पडद्यावरील व्यक्तिमत्त्वापेक्षा प्रत्यक्ष आयुष्यात आपण अधिक इन्ट्रोव्हर्ट असल्याचं अखिल सांगतो.
कंटेंट क्रिएशनसोबतच अखिल अभिनय क्षेत्रातही आपली ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०२६ मध्ये तो मल्याळम कॉमेडी-ड्रामा ‘महाराजा हॉस्टल’मध्ये झळकला. याशिवाय ‘अशाकल आयिरम’ या प्रोजेक्टशीही त्याचं नाव जोडलं गेलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अखिल आणि मेघा यांनी लग्नाआधी अनेक वर्षे एकमेकांना ओळखत होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दोघांनी विवाह केल्याचं सांगितलं जातं.
दरम्यान, मेघा घरातून निघून गेल्याच्या चर्चांमुळे अखिल एनआरडी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकरणाबाबत पुढे आणखी काय माहिती समोर येते, याकडे आता चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे.