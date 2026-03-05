'दिल तो पागल है', 'फना' ही गाणी मराठी माणसामुळे हिट, काय आहे नेमकं कनेक्शन?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
Bollywood Whistler: हिंदी सिनेमा आणि गाणी ही कायमच हिट ठरली आहे. बॉलिवूडमध्ये होणारे प्रयोग कायमच कौतुकास्पद असतात. काही सिनेमांमध्ये शिटी त्या गाण्याचा महत्त्वाचा एलिमेंट ठरला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 5, 2026, 01:26 PM IST
Nagesh Surve and Whistler : बॉलिवूड आणि खास करुन 90 ची गाणी ही कायमच प्रत्येकाच्या लक्षात राहतात. त्याच मुख्य कारण गाण्याचे बोल आणि त्याचं संगीत. बॉलीवूडमध्ये अशी अनेक गाणी आहेत ज्यांचे सूर आपण लगेच ओळखू शकतो. पण तुम्हाला माहित आहे का की यातील बरीच गाणी एकाच गोष्टीमुळे हिट ठरतात ती म्हणजे त्यामधील शिटी. अनेक बॉलिवूड गाण्यांमध्ये शिट्टी वाजते, पण हा आवाज नेमका कुणाचा आहे? एखादी व्यक्ती शिट्टी वाजवते की टेक्नॉलॉजीचा वापर केलाय? याबाबत लोकांना प्रश्न असतो. तर याबद्दल आज इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स जाणून घेऊया. 

मनमोहक आणि मनामनात आजही वाजणारी ही शिट्टी लोकांचा हृदयावर राज्य करत आहे.  याचे श्रेय बॉलीवूडचे प्रसिद्ध व्हिसल वाजवणारे नागेश सुर्वे यांना जाते. 1975 पासून, नागेश सुर्वे यांनी 1600 हून अधिक बॉलीवूड गाण्यांमध्ये शिट्टी वाजवली आहे, ज्यामुळे त्यांना एक अनोखा स्पर्श मिळाला आहे जो मशीन्स सहजपणे मिळवू शकत नाहीत. अशी ही शिट्टी आजही मन जिंकत आहे. 

(हे पण वाचा -  वर्षा उसगांवकर यांची दिग्दर्शकाकडून फसवणूक, 47 लाखांची फसवणूक; सिनेमा नाही तर...) 

"दिल तो पागल है" मधील "अरे रे अरे ये क्या हुआ", "फना" मधील "चांद सिफारीश" असो किंवा "मुन्नाभाई" मालिकेतील गाणी असोत, त्याच्या शिट्टीने संगीताला एक अनोखा वळण दिले आहे. लहानपणी खोडकर असे नागेश सुर्वे शिट्टी वाजवायचे. पण नंतर ते बॉलिवूडचे सर्वात लोकप्रिय व्यक्ती बनले. नागेश यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात एका मजेदार गोष्टीने झाली. मुंबईत लहानपणी ते त्यांच्या शेजारच्या मुलांचे शिट्टी वाजवणारे संकेत कॉपी करायचा. एके दिवशी, त्यांनी संपूर्ण परिसरात सिग्नलवर शिट्टी वाजवली, सर्वांना गोंधळात टाकले. यानंतर लोकांनी त्यांना ओरडण्यापेक्षा त्यांच कौतुकच केलं. 

पुढील मजेदार अनुभव त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. एका पिकनिक दरम्यान ते शिट्टी वाजवत असताना, एका संगीत दिग्दर्शकाने त्यांना विचारले, "तुम्ही गाण्यात शिट्टी वाजवू शकता का?" आणि तिथेच त्यांना पहिला ब्रेक मिळाला - "ज्युली" चित्रपटातील "दिल क्या करे" हे गाणे. 

शिट्टी वाजवण्यावरुन कमावले नाव

नागेश सुर्वेंचे शिट्टी वाजवण्याचे कौशल्य अनेक चित्रपटांमध्ये अधोरेखित होते. त्यांच्या शिट्टी वाजवण्याने केवळ गाण्यांनाच वेगळी ओळख निर्माण करुन दिली असं नाही तर त्यांचं देखील संपूर्ण जीवन बदललं.  'कुछ कुछ होता है', 'सौदागर', 'बर्फी!' सारखे चित्रपट असोत किंवा 'क्रिश' सारखे प्रतिष्ठित प्रकल्प असोत, त्यांची शिट्टी वाजवणे ही प्रत्येक गाण्याची ओळख आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

