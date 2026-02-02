English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • प्रसाद ओकची होणारणी सून कोण? जाणून घ्या कोणत्या क्षेत्रात आहे आणि काय आहे तिचं कामकाज ?

प्रसाद ओकची होणारणी सून कोण? जाणून घ्या कोणत्या क्षेत्रात आहे आणि काय आहे तिचं कामकाज ?

Who is Prasad Oak's Daughter In Law : काही दिवसांपूर्वी प्रसाद ओकच्या मोठ्या मुलगा सार्थकचा साखरपुडा पार पडला. चाहत्यांमध्ये आता प्रसादची होणारी सून कोण आहे, याबद्दल उत्सुकता आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 2, 2026, 02:06 PM IST
प्रसाद ओकची होणारणी सून कोण? जाणून घ्या कोणत्या क्षेत्रात आहे आणि काय आहे तिचं कामकाज ?

मुंबई: मराठी चित्रपटसृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता प्रसाद ओक याचा मोठा मुलगा सार्थक ओक याचा साखरपुडा नुकताच पार पडला. सोशल मीडियावर या कार्यक्रमाचे फोटो आणि व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाले आहेत आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

साखरपुड्याच्या सोहळ्यात प्रसाद ओक आणि त्याची पत्नी मंजिरी ओक पारंपरिक वेशभूषेत पाहायला मिळाले. छोटा मुलगा मयंक ओकही सोहळ्यात उपस्थित होता. कार्यक्रमात सार्थक आणि रितू या जोडप्याला पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. या सोहळ्याने चाहत्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण केले – सार्थकची भावी सून कोण आहे, ती कोणत्या क्षेत्रात कार्यरत आहे, आणि दोघांचा नाते कसे सुरू झाले.

या उत्सुकतेला उत्तर म्हणून समोर आले की सार्थकची होणारी सून रितू आहे. रितूने जर्मनीत शिक्षण घेतले असून, पेशाने ती फिजिओथेरपीस्ट आहे. तिच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि शिस्तबद्ध वृत्तीमुळे ही जोडी चाहत्यांमध्ये आधीच चर्चेत आहे. अभिनेत्री अमृता खानविलकर यांनी साखरपुड्याच्या दिवशी फोटो शेअर केलेला, ज्यात सार्थकसोबत रितूचे नाव स्पष्ट दिसले.

सोशल मीडियावर प्रसाद ओक, मंजिरी ओक आणि रितू यांचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये रितू पिवळ्या रंगाची नऊवारी साडी परिधान करून दिसतेय. सासुबाई मंजिरी ओक तिला सजवताना दिसत आहेत. त्यानंतर तिघांनी एकत्र फोटोसाठी पोज दिला, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये प्रेमळ आणि पारिवारिक वातावरणाचे कौतुक झाले.

साखरपुड्याच्या सोहळ्यात हास्यजत्रेमधील समीर चौघुले, स्वप्निल जोशी, अमृता खानविलकर यांसारखे बरेच सेलिब्रिटी उपस्थित होते. या सोहळ्यादरम्यान पारंपरिक गाणी, नृत्य आणि शुभेच्छा यांचे सुंदर आयोजन करण्यात आले. चाहत्यांनी सोशल मीडियावर सार्थक आणि रितू यांना भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. अद्याप सार्थक आणि रितू यांचा विवाहाचा नेमका मुहूर्त जाहीर केलेला नाही. मात्र, साखरपुड्याच्या या व्हिडिओने त्यांच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंदाची लाट निर्माण केली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manjiri Oak (@manjiri_oak)

प्रसाद ओकच्या कुटुंबाने पारंपरिक मराठी पद्धतीने हा सोहळा साजरा केला असून, या नव्या जोडप्यासाठी सर्वच बाजूने शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. आगामी काळात या जोडीचा विवाह निश्चितच मोठ्या उत्साहासह पार पडेल, असे चाहत्यांना वाटत आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Prasad Oak FamilySarthak’s FiancéeRitu OakMarathi ActorsMarathi Weddings 2026

इतर बातम्या

मोठी बातमी! उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा पहिला निर्णय

महाराष्ट्र बातम्या