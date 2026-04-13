Video : ‘आई...’ शब्द फुटताच कंठ दाटला; आशाताईंच्या जाण्यानं गहिवरलेला हा अनमोल आहे तरी कोण?

Asha Bhosle Funeral : आशाताईंच्या पार्थिवाला सॅल्युट देतानाही थांबत नव्हते त्याचे अश्रू. काय सांगू आणि किती सांगू... म्हणत दाटून आलेल्या त्याच्या भावना. आशा भोसलेंच्या लाडाचा हा अनमोल आहे तरी कोण?

सायली पाटील | Updated: Apr 13, 2026, 05:23 PM IST
Asha Bhosale RJ Anmol : कॅब्रे, भावगीत, युगुल गीत किंवा मग भक्तिगीत... गाण्याचा प्रकार कोणताही असो, जिथं आशाताईंचे सूर लागले, तिथं गाणं लोकप्रिय झालंच म्हणून समजा असंच काहीसं समीकरण. मात्र आता हेच सूर कायमचे शांत झाले आहेत. कारण, वयाच्या 92 व्या वर्षी आशा भोसले यांनी तमाम चाहत्यांचा, या जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या जाण्याच्या बातमीनं कलाविश्व तर हादरलंच मात्र, आशाताईंनी जीवापाड प्रेम केलेली आणि जोडलेली अनेक मंडळी गहिवरली. आठवणींनी त्यांचा कंठ दाटून आला. यातलंच एक नाव म्हणजे आरजे अनमोल (RJ Anmol).  

आशा भोसलेंच्या अंत्यदर्शनावेळी हमसून रडणारा अनमोल आहे कोण?

आशा भोसले यांच्या निधनाची बातमी आली आणि प्रत्येकजण या गायिकेसह जोडली गेलेली आपली आठवण सांगण्यात रमला, आदरांजली वाहताना दिसला. या पोस्टमध्ये नजर रोखली ती एका अशा व्यक्तीच्या पोस्टनं, जो आशा भोसले यांना हक्कानं ‘आई’ म्हणतो. ही व्यक्ती म्हणजे आशा भोसले यांचा लाडाचा आरजे अनमोल. आपल्यासाठी मातृतुल्य असणाऱ्या आशाताईंच्या पार्थिवाला पाहून अनमोलच्या अश्रूंचा बांध फुटला होता. त्याच्या लोकप्रियतेमध्ये आशा भोसलेंचाही तितकाच मोठा वाटा. आशाताईंसोबत असणारं त्याचं नातं एका मुलाचं आईसोबत असतं तितक्या हक्काचं. याच नात्यांच्या आठवणींनी अनमोल अंत्यदर्शनासमयीसुद्धा गहिवरल्याचं दिसून आलं. (Asha Bhosle Funeral)

आईसोबत आज माझ्यातलाही एक भाग चाललाय...

आरजे अर्थात रेडिओ जॉकी म्हणून एका लोकप्रिय रेडिओ वाहिनीवर ‘पुरानी जिन्स’ नावाच्या कार्यक्रमातून अनमोलनं लोकप्रियता मिळवली. त्याच्या सूत्रसंचालनाची आणि बोलण्याच्या शैलीची आशाताईंनाही भुरळ पडली. आज ज्या पॉडकास्ट मुलाखतींची चर्चा होते, अशात आशाताईंच्या पॉडकास्टमध्ये अनमोलनं त्यांच्यासोबतची एक आठवण सांगितली होती. यावेळी आई... या शब्दाचा उच्चार करताच त्याला अश्रू अनावर झाले. समोर बसलेल्या आशाताई तितक्याच मायेनं त्याला पाहत होत्या आणि त्यांचं हे नातं पाहून त्यांची नात जनाईसुद्धा भावूक झाली.

अभिनेत्री अमृता रावचा पती, आरजे अनमोल यानं सोशल मीडियावर आशाताईंसोबतची आठवण सांगणारी एक पोस्ट एका व्हिडीओसह सर्वांसमोर आणली. कॅप्शनमध्ये त्यानं लिहिलं, ‘माझ्यातील एक भाग आज आईसोबत गेला आहे आणि आशाजींचा एक भाग आज माझ्यासोबत राहिला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच मी त्यांच्या आवडीच्या टर्किश ग्रीन रंगाची शाल, ज्यावर आशा असं विणलं होतं ती शाल त्यांना आणली. आत तिच शाल त्यांच्या पायाशी शांतपणे विसावलीय. मी त्यांच्याकडे पाहतोय आणि 2010 च्य आठवणी जागवतोय जेव्हा मी त्यांची पहिली मुलाखत घेतली होती’.

प्रभू कुंजमध्ये पार पडलेल्या आपल्या मुलाखतीतील आठवण सांगताना अनमोलनं लिहिलं, ‘आशा आईनं अशा लाख मुलाखती दिल्या असतील. मी काय वेगळं करणार? मी प्रभू कुंजमध्ये गेलो, त्या हॉलमध्ये बसल्या होत्या. खरं सांगतो त्यांनी संपूर्ण मुलाखत मी जणू काहीतरी उत्तम काम केलं अशा रितीनं स्वत:च पेलवून नेला. मुलाखतीनंतर काही दिवसांनी मला फोन आला. की आशाजी एनसीपीएमध्ये एक कार्यक्रम करत असून त्यांना मी कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणं अपेक्षित आहे.... खरंच? मी त्या कार्यक्रमासाठी दोन पास मागितले. आईवडिलांना मला तो क्षण अनुभवू द्यायचा होता. मला अजूनही कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी त्यांच्यासोबत घेतलेला सेल्फी आठवतोय. कार्यक्रम सुरू झाला आणि ते सारं जणू एका स्वप्नाप्रमाणं होतं. तिथूनच जगभरात त्यांचे कॉन्सर्ट आणि कार्यक्रमांचं सूत्रसंचालन करण्याचा माझा प्रवास सुरू झाला. चाहते त्यांची गीतं आठवतायेत पण, आशाजी त्याही पलिकडे आहेत. त्या जसं आयुष्य जगल्या तसं कोणीही जगूच शकत नाही. आईच्या शेजारी बसून असणारा मी... अशाच आमच्या आठवणी आहेत. आशा भोसले या एकमेव होत्या आणि कायम एकमेवच राहतील....’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनमोलनं लिहिलेल्या आठवणी, त्यानं जोडलेला व्हिडीओ पाहताना आणि ऐकताना नकळतच आशा भोसले यांच्याशी प्रेक्षकांचंही नातं जोडलं जातंय आणि प्रत्येकाच्याच डोळ्यांच्या कडा पाणावतायत... ही या गायिकेची जादू नाही, तर आणखी काय?

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

