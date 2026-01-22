‘Shah Rukh Khan कोण, तो काका?’ अभिनेत्रीच्या विधानाने चाहत्यांचा संताप

बॉलिवूडचा ‘किंग खान’ अशी ओळख असलेले शाहरुख खान हे केवळ एक अभिनेता नसून जागतिक स्तरावर भारतीय चित्रपटसृष्टीचे प्रतिनिधित्व करणारे व्यक्तिमत्त्व मानले जाते. गेली तीन दशके प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या शाहरुख खानने कोणत्याही गॉडफादरशिवाय स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर ही उंची गाठली आहे. भारतासह परदेशातही त्यांचा प्रचंड चाहता वर्ग असून, त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते तासनतास वाट पाहत असतात.
शाहरुख खानच्या अभिनयासोबतच त्यांची स्टाइल, संवादशैली आणि नम्र वागणूक यामुळेही ते विशेष लोकप्रिय आहेत. चाहत्यांशी असो किंवा सहकलाकारांशी, ते नेहमीच आदबीने आणि सन्मानाने वागतात. त्यामुळेच अनेक कलाकार त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळावी यासाठी उत्सुक असतात. मात्र सध्या सोशल मीडियावर शाहरुख खान यांच्याशी संबंधित एक वादग्रस्त प्रकार चर्चेचा विषय ठरत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणात शाहरुख खान यांनी कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. तरीही एका तुर्की अभिनेत्रीच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित अभिनेत्री म्हणजे हांडे एर्सेल. अलीकडेच शाहरुख खान ‘जॉय टर्किश अवॉर्ड्स 2026’ या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यासाठी सौदी अरेबियातील रियाध येथे उपस्थित होते. या सोहळ्यातील काही व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले.
या व्हिडिओंपैकी एका व्हिडिओमध्ये शाहरुख खान स्टेजवर उभे असताना हांडे एर्सेल मोबाईलद्वारे शूटिंग करताना दिसत होती. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच अनेक सोशल मीडिया युजर्सनी हांडे एर्सेल शाहरुख खानची मोठी चाहती असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. काही चाहत्यांनी तर दोघांमधील संवाद आणि तिच्या हावभावांवरून वेगवेगळे तर्कही लावण्यास सुरुवात केली.
या चर्चांना उत्तर देण्यासाठी हांडे एर्सेलने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली. मात्र हे स्पष्टीकरण देताना वापरलेले शब्द शाहरुख खानच्या चाहत्यांना खटकले. हांडेने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये शाहरुख खानकडे बोट दाखवत, 'हे काका कोण आहेत?' असे लिहिले होते. पुढे तिने आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केले की, 'मी फक्त माझी मैत्रीण अमीना हिचे शूटिंग करत होते. मी शाहरुख खानची चाहती नाही. कृपया माझ्याबद्दल चुकीची माहिती पसरवणे थांबवा.'
हांडे एर्सेलची ही पोस्ट काही क्षणांतच सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. ‘काका’ हा शब्द वापरल्यामुळे भारतीय चाहत्यांनी याला शाहरुख खान यांचा अपमान मानला. ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर शाहरुख खानच्या चाहत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या. अनेक युजर्सनी हांडे एर्सेलवर टीका करत तिला खडेबोल सुनावले, तर काहींनी तिच्या वक्तव्याला असंवेदनशील आणि अहंकारी ठरवले.
दरम्यान, हांडे एर्सेल ही तुर्कीतील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे. तिने ‘गुनेसिन किझलारी’, ‘आस्क लफ्तान अनलामाझ’ आणि ‘सेन चाल कपिमी’ यांसारख्या लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमधून मोठी ओळख मिळवली आहे. ‘इंटॉक्सिकेटेड बाय लव्ह’ या ऐतिहासिक ड्रामामधून तिने चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले होते. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवरही चांगली कमाई केली होती. तसेच नेटफ्लिक्सवरील ‘चेसिंग द विंड’ (2025) या रोमँटिक चित्रपटातही ती प्रमुख भूमिकेत झळकली आहे.
हांडे एर्सेल ही तुर्कीतील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक असून, इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेली तुर्की अभिनेत्री म्हणूनही तिची ओळख आहे. आयएमडीबीच्या जगातील सर्वात सुंदर अभिनेत्रींच्या यादीत स्थान मिळवणारी ती एकमेव तुर्की अभिनेत्री ठरली होती. मात्र शाहरुख खान यांच्याबाबत केलेल्या या वादग्रस्त विधानामुळे तिच्या लोकप्रियतेवर भारतात नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
सध्या या प्रकरणावर शाहरुख खान किंवा त्यांच्या टीमकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र सोशल मीडियावर हा वाद अजूनही चांगलाच पेटलेला असून, पुढील काळात हांडे एर्सेल याकडून स्पष्टीकरण किंवा माफी येते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.