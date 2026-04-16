  • Marathi News
  • एका व्हिडीओमुळे श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठाला मिळाल्या धमक्या, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या

एका व्हिडीओमुळे श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठाला मिळाल्या धमक्या, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या

Who is Shreyas Iyer's sister Shrestha: क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यरची बहीण इन्फ्लुएन्सर श्रेष्ठा अय्यरला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. तिने पोस्ट केलेल्या एका व्हिडीओमुळे तिला धमक्या मिळत आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 16, 2026, 02:09 PM IST
एका व्हिडीओमुळे श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठाला मिळाल्या धमक्या, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या

Shrestha Iyer faced trolling: सोशल मीडियावर कधी काय होईल माहिती नाही. ट्रोलिंग, धमक्या असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक महिला क्रिएटर्सला याचा सामना करावा लागत आहे. असंच काहीस  क्रिकेटपटू श्रेयस अय्यरची बहीण इन्फ्लुएन्सर श्रेष्ठा अय्यर सोबत झालं आहे. श्रेष्ठाला ट्रोलर्स धमक्या देत ट्रोल केलं आहे. श्रेष्ठा एका व्हिडीओमुळे अडचणीत आली आहे.  श्रेष्ठा अय्यर अलीकडेच चर्चेत आलेली जेव्हा तिने केकेआरच्या विरोधात एक पोस्ट केली होती. आता त्यानंतर तिने , धनश्री वर्मासोबतचा तिचा एक डान्स व्हिडीओ पोस्ट केला. यामुळे ती पुन्हा चर्चेत आली. चला हे नेमकं काय प्रकरण आहे आणि  ही श्रेष्ठा कोण आहे, जिच्याबद्दल इतकी चर्चा होत आहे याबद्दल जाणून घेऊयात... 

नेमकं काय घडलं?

श्रेयस अय्यर हा त्याचा कामगिरीमुळे चर्चेत असतो तर आजकाल त्याची बहीण, श्रेष्ठा अय्यर सुद्धा तेवढीच चर्चेत आली आहे. श्रेष्ठा अय्यरने तिचा सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट केला ज्यामुळे ती धनश्रीसोबत डान्स करत आहे. धनश्री ही क्रिकेटर युझवेंद्र चहलची पूर्वाश्रमीची पत्नी आहे. धनश्रीसोबत तिने 'शीशा' या गाण्यावर  डान्स करत व्हिडीओ पोस्ट केला. यामुळेच ती ट्रोल झाली. काहींनी दोघींच्या डान्स आवडला त्यांचं कौतुकहीझालं पण काहींना धनश्रीसोबत डान्स केलेला आवडलं नाही.  विशेषतः चहलपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर धनश्रीचे श्रेष्ठसोबत डान्स करणे आश्चर्यकारक वाटले. हे नाते कधी आणि कसे निर्माण झाले, असा प्रश्न अनेकांना पडला.

 

श्रेयस अय्यरची बहीण नेमकी कोण आहे? 

श्रेयस अय्यरची बहीण, श्रेष्ठा अय्यर, एक प्रसिद्ध डान्सर, कोरिओग्राफर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आहे.  इंस्टाग्रामवर तिचे तब्ब्ल लाखांमध्ये अधिक फॉलोअर्स आहेत. तिची ओळख हे तिचे डान्सचे व्हिडीओ आहेत. श्रेष्ठाने 'सरकारी बच्चा' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर तिला 'अग्रीमेंट कर ले' या आयटम साँगमध्ये कास्ट करण्यात आले. श्रेष्ठाने तिच्या आयटम साँगने खळबळ उडवून दिली आणि सर्वत्र तिचीच चर्चा सुरु झाली. तिच्या नृत्यशैलीची आणि पडद्यावरील उपस्थितीची खूप प्रशंसा झाली. श्रेष्ठा अय्यरने एकदा सांगितलेही होते की ती तिच्या करिअरमध्ये नेहमी तिच्या भावाचा सल्ला मानते. त्याच्या पाठिंब्यामुळेच ती तिच्या करिअरमध्ये चांगली कामगिरी करू शकली आहे.

या आधीही झाली होती ट्रोल 

श्रेष्ठा तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. नुकतेच, पंजाब किंग्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स सामन्यानंतर तिने एक व्हिडीओ शेअर केला होता. त्या व्हिडीओमध्ये ती टीम केकेआरची खिल्ली उडवताना दिसत होती. त्यानंतर तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले. ट्रोलिंगमुळे निराश झालेल्या श्रेष्ठाने तो व्हिडीओ डिलीट केला.

एवढंच नाही तर, श्रेष्ठाने तिच्या ब्रेकअपबद्दलही मनमोकळेपणाने सांगितले आहे. तिला प्रवास करायला आणि डान्स करायला आवडते. ती आयुष्य पुरेपूर जगते जरी त्यासाठी तिला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला तरी.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Cricketer Shreyas IyerDhanashreecricketer yuzvendra chahalshrestha iyer

इतर बातम्या

मीरा भाईंदरमध्ये पोहोचलं 'झॉम्बी ड्रग'? Viral Vid...

महाराष्ट्र बातम्या