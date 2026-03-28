कोण आहे शुभमन गिलची बहीण? शाहनील दिसणार ‘द ट्रेटर्स इंडिया 2’ मध्ये!

मुंबई: भारतीय क्रिकेट संघातील स्टार फलंदाज Shubman Gillची बहीण शाहनील गिल सध्या मनोरंजन विश्वात चर्चेचा विषय ठरत आहे. बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक Karan Johar यांच्या गाजलेल्या रिअॅलिटी शो ‘The Traitors India – Season 2’मध्ये ती स्पर्धक म्हणून सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली, तरी सोशल मीडियावर या बातमीची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.
शाहनील गिल ही Shubman Gillची मोठी बहीण असून, ती सोशल मीडियावर अत्यंत सक्रिय आहे. इन्स्टाग्रामवर तिचे लाखो फॉलोअर्स असून तिच्या पोस्ट्सना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतो. अनेकदा ती भावाच्या सामन्यांना उपस्थित राहून त्याला प्रोत्साहन देताना दिसते. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये तिची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. ‘The Traitors India’ हा रिअॅलिटी शो मानसिक चातुर्य, रणनीती आणि विश्वासघात यांवर आधारित आहे. या शोमध्ये स्पर्धकांना ‘Faithful’ आणि ‘Traitor’ अशा दोन गटांमध्ये विभागले जाते. कोणावर विश्वास ठेवायचा आणि कोणाचा पर्दाफाश करायचा, या खेळावरच संपूर्ण शोची रंगत अवलंबून असते. त्यामुळेच या शोमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धकाची निवड खास असते.
शाहनील गिलने आपले शालेय शिक्षण पंजाबमध्ये पूर्ण केले. त्यानंतर तिने चंदीगडमधील महाविद्यालयातून पदवी घेतली. पुढे उच्च शिक्षणासाठी तिने कॅनडाची वाट धरली आणि ‘बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’मध्ये डिप्लोमा पूर्ण केला.
करिअरच्या दृष्टीनेही शाहनीलने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सध्या ती ‘SkipTheDishes’ या आंतरराष्ट्रीय फूड डिलिव्हरी कंपनीत ‘सक्सेस स्पेशलिस्ट’ या पदावर कार्यरत असल्याचे समजते. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनुभव आणि ग्लॅमर वर्ल्डमधील आकर्षण यांचा संगम तिच्या व्यक्तिमत्त्वात पाहायला मिळतो.
शाहनील गिल ही केवळ क्रिकेटरची बहीण म्हणूनच नव्हे, तर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणूनही ओळखली जाते. तिचा ग्लॅमरस अंदाज, स्टायलिश फॅशन सेन्स आणि ट्रॅव्हल फोटोग्राफी यामुळे ती नेहमीच चर्चेत असते. ती नियमितपणे फिटनेस, लाइफस्टाइल आणि ट्रॅव्हलशी संबंधित फोटो व व्हिडिओ शेअर करत असते. तिच्या पोस्ट्समध्ये आधुनिकता आणि साधेपणाचा सुंदर मिलाफ दिसतो, ज्यामुळे तरुणांमध्ये तिची खास लोकप्रियता आहे.
‘The Traitors India – Season 2’मध्ये शाहनील गिलसह अनेक प्रसिद्ध सेलिब्रिटींच्या सहभागाची चर्चा रंगली आहे. यात Munawar Faruqui, Shweta Tiwari, Rhea Chakraborty आणि Rubina Dilaik यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या सीझनबद्दल प्रेक्षकांमध्ये आधीच उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या शोचे चित्रीकरण राजस्थानमधील Jaisalmer येथील आलिशान Suryagarh Palace येथे सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. वाळवंटी पार्श्वभूमी, भव्य राजस्थानी वास्तुकला आणि रहस्यमय वातावरण यामुळे शोची रंगत आणखी वाढणार आहे.
शाहनील गिलने अद्याप या शोमध्ये सहभागाबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, जर ती ‘The Traitors India – Season 2’मध्ये सहभागी झाली, तर तिच्यासाठी हे करिअरमधील मोठे पाऊल ठरू शकते. दरम्यान, यापूर्वी Deepak Chaharची बहीण मालती चहर हिने Bigg Bossमध्ये सहभाग घेतला होता आणि त्या शोमुळे तिला मोठी प्रसिद्धी मिळाली होती. त्यामुळे शाहनील गिलही या शोमधून किती पुढे जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.