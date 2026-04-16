Video | 'मुंबईने मला कष्ट करायला शिकवलं...'; कोळ्याची पोर झालीय 'मिस युनिव्हर्स USA', तिच्या विचारांची जगभरात चर्चा

Viral Video News : या तरुणीचा व्हिडीओ वारंवार पाहिला जातोय. अमेरिकेच जाऊन नाव कमावणारी ही सौंदर्यवती सांगतेय मुंबईच्या लोकल प्रवासाचे किस्से आणि बरंच काही... पाहा कशी जिंकतेय मनं...   

सायली पाटील | Updated: Apr 16, 2026, 12:28 PM IST
who is Siddhata Patil mumbai girl wins Ms Universe USA 2026 Pageant Sr Engineer at microsoft video viral

Siddhata Patil Ms Universe USA 2026 : सोशल मीडियावर मिनिटामिनिटाला काही व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल होतच असतात. म्हणजे तासाभरानं जरी हातात मोबाईल घेतला तर ढिगानं नव्या गोष्टी, नवे विषय आणि नवी दृश्य डोळ्यांसमोर असतात. बरं इथं कोणत्याही सीमा नसतात. जगाच्या कोपऱ्यातून एखादं वृत्त अनपेक्षितपणे समोर येतं आणि नजर त्यावरच खिळते. काही दिवसांपूर्वी असंच एक वृत्त समोर आलं. मात्र, ते आता व्हायरल होतंय. त्यामागचं कारण म्हणजे त्यात दिसणारी मुंबईकर तरुणी, तिनं सातासमुद्रापार मारलेली बाजी आणि तिचे विचार. 

कोण आहे ही तरुणी, जिचं बोलणं ऐकतच राहिलेत नेटकरी? 

सिद्धता पाटील, असं या तरुणीचं नाव. अमेरिकेमध्ये मिस युनिव्हर्स युएसए 2026 हा किताब तिनं पटकावला असून, ती मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीमध्ये सिनिअर इंजिनिअर पदावर कार्यरतही आहे. मुळची मुंबईच्या भांडूपची असणारी सिद्धता ही वडाळ्याच्या विद्यालंकार महाविद्यालयातून अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या पदवी अभ्यासक्रमातून उत्तीर्ण झाली आहे. तिनं नुकतंच कॅलिफोर्नियाला अमेरिकेच्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत प्रतिनिधित्वं करत भारताचं, महाराष्ट्राचं आणि मुंबईचं नाव उंचावलं. 

आपण कधी महाराष्ट्राचं प्रतिनिधीत्वं करु शकलो नाही, याची खंतसुद्धा तिनं बोलून दाखवली. त्यावेळी स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीचे पैसे नव्हते असं सांगताना आपल्या कोळी समाजाचा तिनं उल्लेख करत मोठ्या गर्वानं मी महाराष्ट्राची लेक आहे असं म्हटलं. मराठी ही माझी मातृभाषा आहे, असं सांगताना मी स्वत:ला एक खरीखुरी मुंबईकर मांडते असं सांगताना देशावरील आणि या मायभूमी मुंबईवरील प्रेमापोटी ती ओघाओघात इतकं काही बोलून गेली की ऐकणाऱ्यांची मनंच जिंकली. 

'मी स्वत:ला मुंबईकर यासाठी मानते कारण, लहाणपणीपासून ते इंजिनिअरिंगच्या शिक्षणापर्यंत मी रोज मुंबई लोकलनं प्रवास केला आहे. चालत्या ट्रेनमध्ये चढले आहे, उतरले आहे. बॅग पाठीवर न घेता समोर घेऊन गर्दीतून प्रवासही केला आहे. मुंबईकर म्हणून आपण फार धोक्यात प्रवास करतो, काळजी घ्या स्वत:ची. मुंबईनं मला कष्ट करायला शिकवलं. भयंकर कष्ट केले मी. माझ्या अमेरिकन मैत्रिणी मला म्हणत असतात, की तू इतकी पटापट का चालते? त्यांना मी कसं सांगू की मी मुंबईची आहे...', असं सिद्धता म्हणते. 

'या' प्रश्नाच्या उत्तरानं सिद्धता ठरली विजेती... 

सिद्धताला सौंदर्यस्पर्धेदरम्यान एक प्रश्न विचारण्यात आला. ज्या प्रश्नाच्याच उत्तरानं तिला विजेतेपद मिळवून दिलं. हा प्रश्न होता, तुझी सौंदर्याची परिभाषा काय? उत्तर देताना सिद्धता म्हणाली, 'मला अगदी स्पष्टपणे वाटतं की, सौंदर्य हे आपल्या डोळ्यांनी जे दिसतं ते नसून, प्रत्यक्षात सौंदर्य म्हणजे अंतर्मनाचा आवाज. कारण, महिलांना जर हा आवाज मिळाला, व्यक्त होण्याची संधी मिळाली तर त्या पुन्हापुन्हा इतिहास लिहितील'. सिद्धताचे हे विचार आणि तिचा हा अंदाज सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, साता समुद्रापार तिनं मिळवलेलं हे यश अनेकांकडूनच कौतुकाची थाप मिळवून जात आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

