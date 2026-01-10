Toxic Movie: 'टॉक्सिक' चित्रपटातील 1 मिनिट 42 सेकंदांच्या 'त्या' बॉल्ड सीनमधील अभिनेत्री कोण? कारमधील थराराच्या रंगल्या चर्चा

Toxic Movie Viral Girl: साउथ स्टार यशच्या बहुप्रतिक्षित चित्रपट टॉक्सिकचा टीझर 8 जानेवारी 2026 ला प्रदर्शित झाला. टीझरमध्ये यशच्या आधी दिसणाऱ्या एका तरुणीने देखील चाहत्यांच विशेष लक्ष वेधून घेतलं होतं. ही अभिनेत्री आहे तरी कोण असा सगळ्यांना प्रश्न पडला होता.
या चित्रपटातील अभिनेता यशसह विशेष लक्ष वेधाणारी अभिनेत्री तिच्या ही रतोरात सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली. ती एका वाफेच्या कारमधील दृश्यात दिसत आहे. तिच्या देहबोलीने आणि आकर्षक हावभावांनी सर्वांना मोहित केले, ज्यामुळे सर्वांना ती कोण आहे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता निर्माण झाली.
ही अभिनेत्री एक ब्राझिलीयन स्वरुपसुदरी आहे. हा बॉल्ड सीनच्या चर्चा इतक्या रंगल्या की, चक्क दिग्दर्शक गीतू मोहनदास यांना स्टोरीवरुन त्या अभिनेत्रीचं नाव प्रसिद्ध करावं लागलं.
'टॉक्सिक'चा टीझर सुरू होताच, यशच्या प्रवेशापूर्वी एक वाफेच्या कारचा दृश्य दाखवण्यात आला आहे. ही मुलगी त्याच दृश्यात दिसली. सोशल मीडियावर लोक असा अंदाज लावू लागले की ती हॉलिवूड अभिनेत्री हॉलिवूडची नताली बर्न आहे. पण, असे नाही. 'टॉक्सिक' टीझरमध्ये दिसणारी सुंदरी म्हणजे बीट्रिझ टॉफेनबाख, जी ब्राझीलची असल्याचे म्हटले जाते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या अभिनेत्रीचा अकाउंट प्रइव्हेट आहे. तिच्या फॉलोवर्समध्ये 1825 लोकं असले तरी तिच्या सुंदरतेचे चाहते आत्ता लाख्खो लकं झाले आहेत.
टीझरमध्ये, यशचे पात्र, राया, एका दृश्यात प्रवेश करते जिथे अंत्यसंस्कार सुरू असतात. हळूहळू तणाव वाढतो आणि मग नॅटली दाखवणारा एक वाफेचा कार सीन सर्वांचे लक्ष वेधून घेतो. मग राया बाहेर येतो आणि कहर करतो. सर्वत्र बॉम्बस्फोट होतात आणि राया धुराच्या लोटात त्याचा चेहरा उघड करते. जरी नताली बर्न 'टॉक्सिक' मध्ये यशसोबत काम करत नसली तरी , या टीझरने तिला एका रात्रीत प्रसिद्धी मिळवून दिली.