बॉलिवूडची नवी ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनींची हुबेहूब प्रतिकृती? व्हिडीओ पाहून नेटकरी थक्क

Charul Uppal : बॉलिवूडची ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी यांना कोण ओळखत नाही! त्यांच्या अप्रतिम सौंदर्याने, मोहक हास्याने आणि सोज्वळ व्यक्तिमत्त्वाने त्यांनी दशकानुदशके प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. मात्र, आता सोशल मीडियावर अशी एक मुलगी समोर आली आहे जिला पाहून नेटकरी देखील थक्क झाले आहेत. कारण ती दिसायला अगदी हेमा मालिनींच्या हुबेहूब प्रतिकृतीसारखी आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या मुलीचे नाव आहे चारुल उप्पल. तिच्या व्हिडिओंमध्ये तिचा चेहरा, भाव-भावना, स्मितहास्य आणि सिंपल लूक हे सर्व काही हेमा मालिनींच्या लूकशी अगदी जुळते आहे. पारंपरिक साडी, नाजूक दागिने आणि विंटेज हेअरस्टाइलमध्ये चारुलला पाहून अनेकांना वाटले की, 'ही खरी हेमा मालिनीच आहे का?'
चारुलच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर अनेक व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. ज्यात ती जुन्या बॉलिवूड गाण्यांवर रील्स तयार करताना दिसत आहे. तिच्या नैसर्गिक हावभावांमुळे लोक चकित झाले आहेत. एका चाहत्याने तिच्या या व्हिडीओवर कमेंट केली की, 'अगदी हेमा मालिनींसारखी दिसतेस तू!' तर दुसऱ्याने मजेत लिहिलं की, 'धर्मेंद्रसुद्धा पाहून गोंधळतील की खरी बायको कोण!'
चाहते म्हणतात 'हीच नवी ड्रीम गर्ल!' या व्हिडिओंवर चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया ओसंडून वाहत आहेत. काहींनी तिला थेट ‘नवी ड्रीम गर्ल ऑफ बॉलिवूड’ असे नाव दिले आहे. तिचा क्लासिक 70 च्या दशकातील लूक पाहून अनेकांना जुन्या हिंदी चित्रपटांचा सुवर्णकाळ आठवला आहे.
चारुल उप्पलचा हा लूक आणि सौंदर्य पाहता अनेकजण म्हणत आहेत की तिला बॉलिवूडमध्ये नक्कीच संधी मिळायला हवी. तिच्या लोकप्रियतेने सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड धुमाकूळ घातला आहे. आता पाहायचे हेच की चारुल खरंच ‘नवी ड्रीम गर्ल’ बनते का!
सोशल मीडियावर चारुल उप्पलाचे लाखो चाहते आहेत. इन्स्टाग्रामवर ती तिचे नवनवीन लुकमधील फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करत असते. त्याच बरोबर ती जुन्या गाण्यावर रील्स व्हिडीओ तयार करते. तिच्या या व्हिडीओंना चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत आहे. तिचं सौंदर्य आणि अभिनय पाहून चाहत्यांनी तिला बॉलिवूडमध्ये संधी मिळण्याची मागणी केली आहे.
