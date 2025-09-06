अमिताभ बच्चन यांच्या 30000000000 रुपयांच्या संपत्तीचा कायदेशीर वारस कोण? वाटणी कशी होणार? सून ऐश्वर्या रायला काय मिळणार?

Amitabh Bachchan Property: अमिताभ बच्चन हे बॉलिवूडचे महानायक आहेत. अमिताभ यांनी अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत. त्यांच्या अँग्री यंग मॅन स्टाईलने लाखो लोकांच्या मनावर राज्य केले आहे. आजही बिग बी यांची क्रेज कायम आहे. मोठ्या पडद्यापासून ते छोट्या पडद्यावर त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अमिताभ बच्चन त्यांच्याकडे कोट्यवधींची मालमत्ता आहे. जाणून घेऊया की सुपरस्टारच्या या मालमत्तेचा वारस कोण असेल आणि ते त्याचे वाटप कसे करतील?
अमिताभ बच्चन यांची मालमत्ता किती आहे?
बॉलिवूडचे शहेनशाह अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या चित्रपटांमधून आणि छोट्या पडद्यावरील कौन बनेगा करोडपती या क्विझ शोमधून कोट्यवधींची मालमत्ता कमावली आहे. लाईफस्टाईल एशियाच्या अहवालानुसार, अमिताभ बच्चन यांची मालमत्ता 3 हजार 190 कोटींच्या आसपास आहे. त्यांच्याकडे अनेक आलिशान बंगले आहेत, त्यापैकी जलसा बंगला 112 कोटींची आहे. जनक आणि वत्स सारख्या बंगल्यांची किंमतही कोटींमध्ये आहे. बिग बीकडे लक्झरी कारचा संग्रह देखील आहे, ज्यामध्ये बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, रेंज रोव्हर ऑटोबायोग्राफी, रोल्स रॉयस फॅंटम, लेक्सस एलएक्स 570 आणि ऑडी ए8एल यांचा समावेश आहे. बिग बी यांच्याकडे सुमारे 260 कोटींचे खाजगी जेट देखील आहे.
अमिताभ बच्चन यांच्या 3000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा वारस कोण आहे?
अमिताभ बच्चन यांच्या 3000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे कायदेशीर वारस आहेत त्यांची पत्नी जया बच्चन, मुलगा अभिषेक बच्चन आणि मुलगी श्वेता बच्चन. बिग बींना त्यांचा मुलगा अभिषेक बच्चन आणि मुलगी श्वेता बच्चन यांच्यावर समान प्रेम आहे. त्यांनी एकदा म्हटले होते की त्यांची मालमत्ता त्यांच्या दोन्ही मुलांमध्ये समान वाटली जाईल. 2011 मध्ये एका मुलाखतीत अमिताऊ बचन्न यांनी मालमत्तेविषयी भाष्य केले होते. "मी मरेन तेव्हा माझ्याकडे जे काही आहे ते माझ्या मुली आणि मुलामध्ये समान वाटले जाईल - यात कोणताही भेदभाव नाही. जया आणि मी हे खूप आधी ठरवले होते. प्रत्येकजण म्हणतो की मुलगी ही दुसऱ्याची संपत्ती असते, ती तिच्या पतीच्या घरी जाते, पण माझ्या दृष्टीने ती आमची मुलगी आहे, तिला अभिषेकसारखेच अधिकार आहेत." गेल्या वर्षी अमिताभ बच्चन यांनी त्यांची मुलगी श्वेता बच्चन यांना मुंबईतील कोट्यवधींचा बंगला भेट दिला होता. या बंगल्याची किंमत सुमारे 50 कोटी असल्याचे सांगितले जाते. सून ऐश्वर्याला कायदेशीररित्या अमिताभ बच्चनच्या मालमत्तेत थेट वाटा मिळणार नाही. परंतु अभिषेक बच्चनची पत्नी आणि आराध्याची आई असल्याने तिचा मालमत्तेशी अप्रत्यक्ष संबंध असेल.
अमिताभ बच्चन - 3,110 कोटी
जया बच्चन - 1083 कोटी
ऐश्वर्या राय बच्चन - 828 कोटी
अभिषेक बच्चन - 280 कोटी रुपये
श्वेता बच्चन - 110 कोटी
अगस्त्य आणि नव्या नंदा - अनुक्रमे 2 कोटी आणि 16 कोटी रुपये
FAQ
1. अमिताभ बच्चन यांची एकूण संपत्ती किती आहे?
अमिताभ बच्चन यांची एकूण संपत्ती सुमारे 3,190 कोटी रुपये आहे.
2. अमिताभ बच्चन यांनी त्यांची संपत्ती कशी कमावली?
अमिताभ बच्चन यांनी बॉलिवूडमधील ब्लॉकबस्टर चित्रपट आणि छोट्या पडद्यावरील कौन बनेगा करोडपती या क्विझ शोमधून कोट्यवधींची संपत्ती कमावली आहे.
3. अमिताभ बच्चन यांच्याकडे कोणत्या मालमत्ता आहेत?
अमिताभ बच्चन यांच्याकडे अनेक आलिशान बंगले आहेत, ज्यात जलसा बंगला (112 कोटी), जनक आणि वत्स यांचा समावेश आहे. तसेच त्यांच्याकडे बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, रेंज रोव्हर ऑटोबायोग्राफी, रोल्स रॉयस फॅंटम, लेक्सस एलएक्स 570 आणि ऑडी ए8एल यांचा समावेश असलेला लक्झरी कारचा संग्रह आहे. त्यांच्याकडे सुमारे 260 कोटींचे खाजगी जेट देखील आहे.
4. अमिताभ बच्चन यांच्या मालमत्तेचे कायदेशीर वारस कोण आहेत?
अमिताभ बच्चन यांच्या मालमत्तेचे कायदेशीर वारस त्यांची पत्नी जया बच्चन, मुलगा अभिषेक बच्चन आणि मुलगी श्वेता बच्चन आहेत.