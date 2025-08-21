English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
उर्फी जावेदच्या बॉयफ्रेंडच्या चेहऱ्यावरील मुखवटा हटला, अभिनेत्रीने स्वतः केला फेस रिव्हील

Urfi Javed Boyfriend: अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर केला नाव व चेहरा रिव्हिल   

Intern | Updated: Aug 21, 2025, 12:56 PM IST
उर्फी जावेद तिच्या वादांमुळे आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळेही नेहमीच चर्चेत असते. यापूर्वी एका मुलाखतीत तिने जाहीर केले होते की आता तिचा बॉयफ्रेंड आहे आणि ती त्याच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे, पण त्याला चेहरा रिव्हिल करायची इचछा नव्हती कारण त्याला लाइमलाइट आवडत नाही आणि म्हणूनच तिने कधीही त्याचा चेहरा रिव्हिल केला नाही. पण आता पॉप्युलर अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेदने एक मोठा खुलासा केला आहे. तिने जगासमोर स्वीकारले आहे की ती सध्या एका दिल्लीतील मुलासोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. या आधी तिने तिच्या बॉयफ्रेंडविषयी काही डिटेल्स शेअर केल्या होत्या, पण त्याचे नाव किंवा चेहरा जागा समोर आले नव्हते. त्यामुळे तिचे फॅन्सही उत्सुक होते की नेमका हा ‘लकी’ बॉय कोण आहे?आता उर्फीने तिच्या चाहत्यांची उत्सुकता संपवली आहे.

उर्फी जावेदने इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर करत तिच्या बॉयफ्रेंडचे नाव आणि चेहरा दोन्ही उघड केले आहेत. या फोटोमध्ये उर्फी एका तरुणासोबत बसलेली दिसत आहे, ज्याने तिच्या गळ्यात हात टाकलेला आहे. दोघे कॉफी एन्जॉय करताना पाहायला मिळतायत .फोटोसोबत उर्फीने लिहिले आहे, आता मला माझ्या बॉयफ्रेंडची आठवण येते आहे.

कौस त्रिवेदी – उर्फीचा बॉयफ्रेंड

उर्फीने या पोस्टमध्ये तिच्या बॉयफ्रेंडला ‘टॅग’ केले असून, त्याचे नाव कौस त्रिवेदी आहे. विशेष म्हणजे कौस त्रिवेदीनेही सोशल मीडियावर उर्फीबरोबरच्या अनेक स्टोरीज शेअर केल्या आहेत. त्याने उर्फीच्या पोस्टला उत्तर देत लिहिलं आहे, "बॉलीवूड सेलिब्रिटीचा आवडता होणं सोपं नाही, पण कुणालातरी पब्लिक सर्व्हिस करावीच लागते."

रविवारी झाली होती डेट

कौसने उर्फीसोबत रविवारी झालेल्या डेटचे फोटोही शेअर केले आहेत. त्यामुळे आता उर्फीच्या प्रेमकथेचा पडदा उघड झाला असून, जगाला समजले आहे की ती कोणावर प्रेम करते .एका मुलाखतीत उर्फीने सांगितले होते की तिचा बॉयफ्रेंड 6 फूट 4 इंच उंच आहे आणि ती त्याच्यासोबत 6 किंवा 8 इंची हिल घालून फिरते.

सध्या सोशल मीडियावर हे कपल चांगलंच चर्चेत आलं आहे.

FAQ 

1. उर्फी जावेदचा बॉयफ्रेंड कोण आहे?

उर्फी जावेदने तिच्या इंस्टाग्राम पोस्टमधून उघड केले आहे की ती सध्या कौस त्रिवेदी नावाच्या तरुणासोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. याआधी तीने त्याचं नाव आणि चेहरा गुप्त ठेवला होता.

2. उर्फीने बॉयफ्रेंडचा चेहरा कधी आणि कुठे रिव्हील केला?

उर्फी जावेदने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर करत कौस त्रिवेदीचा चेहरा आणि नाव रिव्हील केलं. त्या फोटोमध्ये ती कौससोबत कॉफी एन्जॉय करताना दिसते.

3. कौस त्रिवेदीबद्दल आणखी काय माहिती आहे?

कौस त्रिवेदी हा दिल्लीचा असून तो उर्फीचा बॉयफ्रेंड आहे. उर्फीच्या मते, तो 6 फूट 4 इंच उंच आहे आणि सोशल मीडियावर त्यानेही उर्फीबरोबरच्या स्टोरीज शेअर केल्या आहेत. तो लाइमलाइटपासून दूर राहणं पसंत करतो.

