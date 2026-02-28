English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
Who Is Vijay's Wife Sangeetha Sornalingam: साऊथ चित्रपटसृष्टीत मोठी घडामोड, अभिनेता आणि नेता विजय यांचे वैवाहिक नाते संकटात असून घटस्फोटाच्या चर्चा रंगल्या आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 28, 2026, 12:22 PM IST
Thalapathy Vijay Divorce: 27 वर्षांचा संसार मोडला, कोण आहे थालापती विजयची पत्नी संगीता सोर्नालिंगम?

चेंगलपट्टू, तमिळनाडू: अभिनेता-राजकारणी थलपती विजय यांच्या पत्नी संगीता सोर्नालिंगम यांनी 26 वर्षांच्या लग्नानंतर चेंगलपट्टूच्या कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. दोघांचे लग्न 25 ऑगस्ट 1999 रोजी झाले होते आणि त्यांच्या दोन मुलांची देखभाल करत आहेत – जेसन संजय आणि दिव्या शशा. विजयच्या अपार लोकप्रियतेनंतरही संगीता नेहमीच खाजगी राहिली असून सार्वजनिक कार्यक्रमात किंवा मिडियाशी फारसा संपर्क ठेवत नाहीत.

यूकेतले मूळ आणि श्रीलंकेशी नाते

संगीता यांचा जन्म आणि लहानपण युनायटेड किंगडम मध्ये झाले आहे. त्यांचे कुटुंब श्रीलंकन तमिळ वंशाचे असून, त्यांचे वडील तामिळ उद्योगपती होते जे युकेमध्ये स्थायिक झाले.

विजय यांची पहिली भेट

 

विजयची करिअर वाढलेली होती, विशेषतः ‘पूवे उनकगा’ (1996) नंतर. त्या काळात लंडनमध्ये राहणारी संगीता चेन्नईला थलपती विजय यांना भेटायला आली. विजय त्यावेळी फिल्म सिटी येथे शूटिंग करत होते आणि संगीता त्यांची फिल्मची यशस्वी कामगिरीसाठी अभिनंदन करण्यासाठी गेली होती. तिच्या साध्या व उबदार व्यक्तिमत्त्वामुळे विजय तिच्या घरच्या भेटीस आमंत्रित केले आणि ती त्यांचे पालकांशी ओळख झाली.

दोन्ही कुटुंबांच्या नियमित संपर्कानंतर विजयच्या पालकांनी लंडनमध्ये संगीतेच्या पालकांना भेट दिली. दोन्ही कुटुंबांच्या सहमतीनंतर लग्नाची योजना पुढे सरकली. जरी विजय ख्रिश्चन असले तरी संगीता हिंदू असून त्यांनी हिंदू पद्धतीने विवाह केला, त्यानंतर चेन्नईत रिसेप्शन आयोजित केला.

खाजगी जीवनावर भर

लग्नानंतर संगीता नेहमीच मीडिया आणि सार्वजनिक कार्यक्रमापासून दूर राहिली. त्यांनी कधीच प्रेक्षकांच्या लक्षात येणारी उपस्थिती दाखवली नाही. ‘वारिसु’ ट्रेलर लाँचसारख्या कार्यक्रमात त्यांचा गैरहजर राहणे हीदेखील अनेकदा चर्चेचा विषय राहिले; मात्र नंतर या अफवांची पुष्टी करण्यात आली. मुलांच्या वाढीसाठी संगीतेने कुटुंबावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. जेसन संजय आणि दिव्या शशा प्रामुख्याने मिडियापासून दूर राहिले आहेत आणि केवळ काही प्रसंगी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसले आहेत.

विजयचा पुढील अध्याय

सध्या थलपती विजयच्या आगामी तमिळ चित्रपट ‘जना नायगन’ ची प्रतीक्षा आहे. विजय यांनी या चित्रपटाला त्यांच्या अभिनय करिअरचा शेवटचा चित्रपट असल्याचे सांगितले आहे, त्यानंतर ते पूर्णवेळ राजकारणात लक्ष देणार आहेत, त्यांच्या पक्ष तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) सोबत. संगीता सोर्नालिंगमच्या घटस्फोटाच्या अर्जामुळे थलपती विजयच्या वैयक्तिक जीवनात मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे, तर चाहत्यांमध्ये या घटनेने मोठी चर्चा सुरु केली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
thalapathi VijaySangeetha SornalingamDivorce newssouth indian cinemaTamil Cinema

