Marathi News
सिगारेटच्या वासामुळे वडिलांचा मार खाल्ला, ट्रेनमध्ये गाणं गाऊन केली कमाई, आज हा सुपरस्टार 100 कोटींचा मालक

Bollywood Actor :  बॉलिवूडमध्ये सुपरस्टार बनने ही काय सोपी गोष्ट नाही. पण असाच एक अभिनेता ज्याने हे करून दाखवलं आहे. ज्याने रेल्वेमध्ये गाणं गाऊन दिवस काढले.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 13, 2025, 12:39 PM IST
Bollywood Actor : बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत, ज्यांना इंडस्ट्रीमध्ये येण्यापूर्वी प्रचंड संघर्ष करावा लागला. इंडस्ट्रीमध्ये अनेक यशोगाथा आहेत. त्यामधील एक म्हणजे एका मध्यमवर्गीय घरातील मुलाची.  ही कहाणी सर्वांत वेगळी आणि प्रेरणादायी आहे. कठोर वडिलांच्या शिस्तीत वाढलेला, कॉलेजच्या काळात ट्रेनमध्ये गाणं गाऊन पैसे मिळवणारा आणि सुरुवातीला मोठ्या बॅनरकडून नाकारला गेलेला हा मुलगा आज 100 कोटींचा मालक आहे. या संघर्षातून उभा राहिलेला अभिनेता म्हणजेच आयुष्मान खुराना!

चंदीगड येथील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात आयुष्मानचा जन्म झाला आहे.  आयुष्मानने अभिनय क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. सामाजिक मुद्द्यांवर आधारित चित्रपटांमुळे त्याला प्रेक्षकांचे प्रेम मिळाले. आज तो ए-लिस्ट स्टार्समध्ये गणला जातो. पण त्याचा प्रवास संघर्षांनी भरलेला होता.

ट्रेनमध्ये गाणं गाऊन कमवायचा पैसे

14 सप्टेंबर रोजी तो आपला 41वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. ‘विक्की डोनर’, ‘आर्टिकल 15’, ‘दम लगा के हईशा’, ‘बधाई हो’, ‘अंधाधुन’, ‘एन एक्शन हीरो’ यांसारख्या चित्रपटांनी त्याला नुसती लोकप्रियता नाही तर बॉक्स ऑफिसवर यशही मिळवून दिलं आहे. 2017 मध्ये ‘मेरी प्यारी बिंदू’ चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान आयुष्मानने सांगितलं की कॉलेजमध्ये असताना तो आणि त्याचे मित्र ट्रेनमध्ये गाणं गाऊन पैसे मिळवत असत. 'दिल्ली ते मुंबई जाणाऱ्या पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये आम्ही प्रत्येक डब्यात जाऊन परफॉर्म करायचो. प्रवाशांकडून मिळणारे पैसे आम्हाला गोवा ट्रिपसाठी पुरायचे' असं त्याने हसत सांगितलं.

‘ऑनेस्टली सेइंग’ पॉडकास्टमध्ये त्याने वडिलांबद्दल सांगितलं की, तो अत्यंत शिस्तप्रिय आणि कठोर होता. 'चप्पल आणि बेल्टने मारणे ही त्याच्यासाठी नेहमीची गोष्ट होती' असं त्याने सांगितलं. एका प्रसंगी सिगारेटच्या वासामुळेही त्याला मार बसल्याचं त्याने उघड केलं. त्याचे वडील पी. खुराना यांचे निधन मे 2023 मध्ये झाले.

16 व्या वर्षीच तो प्रेमात पडला. कपिल शर्माच्या शोमध्ये त्याने सांगितलं की बोर्डाच्या परीक्षेदरम्यान त्याची भेट ताहिरा कश्यपशी झाली. सुरुवातीला स्टारडम मिळाल्यानंतर त्यांनी ब्रेकअप केलं पण नंतर समजून घेत पुन्हा एकत्र आले आणि 2008 मध्ये दोघांनी लग्न केले.

FAQ

1. आयुष्मान खुराणा यांचा जन्म आणि पार्श्वभूमी काय आहे?

आयुष्मान खुराणा (मूळ नाव निशांत खुराणा) यांचा जन्म 14 सप्टेंबर 1984 रोजी चंदीगड येथे एका मध्यमवर्गीय पंजाबी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील पी. खुराणा हे कविशास्त्रज्ञ आणि गृहनिर्माण मंत्री होते, तर आई पूनम खुराणा गृहिणी आहेत. त्यांचा एक मोठा भाऊ अपूर्व खुराणा आहे. लहानपणीच त्यांचे नाव बदलून आयुष्मान ठेवण्यात आले.

2. आयुष्मान खुराणा यांचा वाढदिवस कधी आहे आणि ते किती वर्षांचे आहेत?

आयुष्मान खुराणा यांचा वाढदिवस 14 सप्टेंबर आहे. 13 सप्टेंबर 2025 पर्यंत ते 40 वर्षांचे आहेत आणि 14 सप्टेंबर 2025 रोजी ते 41 वा वाढदिवस साजरा करतील.

3. आयुष्मान खुराणा यांच्या लहानपणातील संघर्ष काय होते?

आयुष्मान यांचे वडील अत्यंत शिस्तप्रिय आणि कठोर होते. त्यांनी चप्पल आणि बेल्टने मारहाण करणे ही नेहमीची गोष्ट होती. एका प्रसंगात सिगारेटच्या वासामुळेही त्यांना मार बसली. वडिलांचे निधन मे 2023 मध्ये झाले. आयुष्मान यांनी एका पॉडकास्टमध्ये सांगितले की, ही शिस्त त्यांना घडवली, पण ती ट्रॉमेटिक होती.

