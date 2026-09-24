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कोण होते मुश्ताक खान? या गाजलेल्या चित्रपटांत गाजवली भूमिका, जाणून घ्या कारकीर्द

वयाच्या 56 व्या वर्षी अभिनेता मुश्ताक खान यांनी शेवटचा श्वास घेतला. ते बऱ्याच काळापासून कर्करोगाने त्रस्त होते. आता अभिनेता नक्की कोण आहे त्याने कोणत्या सिनेमांमध्ये कोणत्या भूमिका साकारल्या आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 24, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:34 PM IST
कोण होते मुश्ताक खान? या गाजलेल्या चित्रपटांत गाजवली भूमिका, जाणून घ्या कारकीर्द
Image Credit: अभिनेते मुश्ताक खान यांनी कोणत्या सिनेमांमध्ये काम केले आहे (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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