/कोण होते मुश्ताक खान? या गाजलेल्या चित्रपटांत गाजवली भूमिका, जाणून घ्या कारकीर्द

अभिनेते मुश्ताक खान यांच्या निधनाने सिनेमा सृष्टीमध्ये शोककळा पसरली आहे, वयाच्या 56 व्या वर्षी अभिनेत्याने शेवटचा श्वास घेतला. ते बऱ्याच काळापासून कर्करोगाने त्रस्त होते. गेल्या १५ दिवसांपासून त्यांना मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, जिथे आज त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अभिनेत्याच्या व्यावसायिक भागीदाराने त्यांच्या निधनाची पुष्टी केली. ते फुफ्फुसाच्या कर्करोगातून बरे झाले होते, मात्र काही दिवसांपूर्वी त्यांना पुन्हा आजाराने ग्रासले होते. आता अभिनेता नक्की कोण आहे त्याने कोणत्या सिनेमांमध्ये कोणत्या भूमिका साकारल्या आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
प्रसिद्ध अभिनेते मुश्ताक खान यांच्याबद्दल सांगायचे झाले तर जन्म 31 डिसेंबर 1969 रोजी मध्य प्रदेशात झाला. या अभिनेत्याने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात टेलिव्हिजनमधून केली आणि त्यानंतर अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम करून प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. दिवंगत मुश्ताक खान यांनी 'जुडवा', 'हेरा फेरी', 'हम हैं राही प्यार के', 'जोडी नं. 1' आणि 'वेलकम' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. सुरुवातीला त्याच्या कारकिर्दीच्या काळामध्ये त्यांना खूप संघर्ष करावा लागला होता. त्यानंतर प्रसिद्ध बॅालिवूड दिग्दर्शक महेश भट्ट यांनी त्याला भेटण्यासाठी बोलावले होते. त्यांनी हेही सांगितले की, त्यावेळी त्यांच्याकडे मोबाईल फोन नव्हता आणि आपले संदेश पोहोचवण्यासाठी ते किराणा दुकानदाराला पैसेही देत असत.
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चित्रपटांव्यतिरिक्त, मुश्ताक खान यांनी टेलिव्हिजनवरही काम केले, जिथे ते 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' सारख्या मालिकांमध्ये दिसले. त्यांच्या सर्वात प्रसिद्ध भूमिकांपैकी एक म्हणजे 2007 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'वेलकम' हा चित्रपट. या चित्रपटातील त्यांची भूमिका खूपच रंजक होती आणि त्यांचा एक संवाद खूप लोकप्रिय झाला. त्यांनी चित्रपटात वारंवार म्हटलेला संवाद: " ‘मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था. एक दिन उदय भाई…’ " हा प्रसिद्ध झाला.
मुश्ताक खान यांनी आपल्या तीन दशकांच्या कारकिर्दीत हिंदी आणि तेलुगू दोन्ही चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. ते १९९३ सालच्या 'हम हैं राही प्यार के' आणि 'जोडी नं. १' या चित्रपटांचाही भाग होते. मुश्ताक यांचा जन्म मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील बैहर या गावात एका मुस्लिम कुटुंबात झाला. 'वेलकम' या चित्रपटातील एका दिव्यांग हॉकीपटूच्या भूमिकेसाठी ते विशेष ओळखले जात होते.