'नटरंग'मध्ये अतुल कुलकर्णी नव्हे, तर दिग्दर्शकाची पहिली पसंती होती कोण ?

Director's first choice for 'Natarang' : दिग्दर्शक रवी जाधवचा खुलासा: 'नटरंग'मध्ये असतो ‘हा’ अभिनेता, नाहीतर अतुल कुलकर्णी!    

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 13, 2026, 09:21 PM IST
Ravi Jadhav : मराठी चित्रपटसृष्टीत आपली वेगळी छाप सोडणारा दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत त्यांच्या पहिल्या सिनेमाचा, ‘नटरंग’ चा, कास्टिंगचा किस्सा उघड केला. वर्ष 2010 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘नटरंग’ आपल्या अनोख्या कथानक, उत्कृष्ट संगीत आणि कलाकारांच्या जबरदस्त अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवला होता. या सिनेमातील गुणवंतराव अर्थात गुणा कागलकर हे पात्र अतुल कुलकर्णी यांनी साकारले, मात्र दिग्दर्शक रवी जाधव यांच्यासाठी ही भूमिका पहिली पसंती नव्हती.

अमोल परचुरेंच्या ‘कॅच अप’ मराठी पॉडकास्टमध्ये रवी जाधव म्हणाले, “‘नटरंग’मध्ये अतुलचा कास्टिंग मी केलेलं नव्हतं. माझी पहिली पसंती होती आदेश बांदेकर. तो आधीपासून झी गौरवसारख्या प्रोजेक्टसाठी काम करायचा, त्यामुळे त्याचा संपर्क माझ्या पर्यंत आला. मी थेट संपर्कात नव्हतो.” त्यांनी स्पष्ट केले की, झीनेच अतुलचं कास्टिंग अंतिम केलं आणि निखिल साने व वैद्य यांनी प्रेक्षकांचा अभ्यास करून त्याची निवड केली.

रवी जाधव पुढे म्हणाले, 'अतुलने सिनेमासाठी जी मेहनत केली, ती अप्रतिम होती. गुणाचा पैलवान होणं, तो बारीक होणं या दोन्ही रूपांत त्याने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं. या ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी त्याला सलाम आहे. असे समर्पण आजकाल क्वचितच दिसते. अनेकजण एका सिनेमा सोबत दुसऱ्या प्रोजेक्टवर काम करतात, पण अतुलने ‘नटरंग’साठी संपूर्ण वेळ दिला आणि प्रत्येक छोट्या गोष्टीवर काम केलं. पहिल्याच सिनेमात अशा कलाकारांची भेट मिळणे माझ्यासाठी नशीब आहे.'

दिग्दर्शकाने आणखी खुलासा केला की, सुरुवातीला अतुलचा संपर्क झी गौरव आणि आदेश बांदेकर यांच्या माध्यमातून झाला होता. त्यांनी सांगितले, 'मी आधीच त्यांच्या कामाचे कौतुक केलेले होते. तेव्हा मी पाहिलं की अतुल आला, तर हा सिनेमाच अजून वेगळा काहीतरी होऊ शकतो, आणि त्याने ती अपेक्षा पूर्ण केली. त्याच्या समर्पणाने आणि मेहनतीने सिनेमाला खरी ओळख मिळाली.'

रवी जाधव यांनी अतुलच्या कामाचे कौतुक करत सांगितले, 'अतुलने पात्रातले दोन वेगवेगळे रूप अत्यंत सजीवपणे साकारले. तो फक्त अभिनयातच नाही, तर लहान-लहान तपशिलांवरही लक्ष देत होता. त्याचा समर्पणाचा स्तर आजच्या काळात क्वचितच दिसतो. यातूनच माझ्यासारख्या नवोदित दिग्दर्शकाला खूप काही शिकायला मिळाले. पहिल्या सिनेमात अशी माणसे भेटल्यामुळे मला स्वतःची कला सुधारण्याची संधी मिळाली.'

या खुलास्यानंतर स्पष्ट झाले की, ‘नटरंग’च्या यशामागे दिग्दर्शकाची दूरदृष्टी आणि अतुल कुलकर्णीच्या अथक मेहनतीचा संगम होता. रवी जाधव यांनी सांगितले की, “अतुलच्या या अविश्वसनीय ट्रान्सफॉर्मेशनमुळेच प्रेक्षकांना सिनेमातील गुणाचा पैलवान आणि त्याच्या बारीक अंगांचा अनुभव घेता आला. हा अनुभव सिनेमाला आजही प्रेक्षकांच्या हृदयात जिवंत ठेवतो.”

‘नटरंग’च्या या कास्टिंगमागील अनोख्या आणि अप्रतिम किस्स्यामुळे मराठी चित्रसृष्टीतील चाहत्यांना आणि रसिकांना एक नवा दृष्टिकोन मिळाला आहे, ज्यात कलाकारांच्या समर्पणासह दिग्दर्शकाची सूक्ष्म योजना स्पष्टपणे दिसून येते.

