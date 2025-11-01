‘भूल भुलैया 4’ मध्ये मंजुळिकाची भूमिका कोण साकारणार? कार्तिक आर्यनच्या पोस्टमधून मिळाली Hint

बॉलिवूड अभिनेत्री अनन्या पांडे हिने नुकताच म्हणजेच 30 ऑक्टोबर रोजी आपला 27वा वाढदिवस कुटुंबीय आणि मित्रपरिवारासोबत जल्लोषात साजरा केला. वाढदिवसानिमित्त अनन्याने एक खास पार्टी आयोजित केली होती, ज्यात बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी अनन्याला शुभेच्छांचा वर्षाव केला असून तिच्या पार्टीचे फोटो आणि व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.
या निमित्ताने अभिनेता कार्तिक आर्यनने अनन्याला खास शुभेच्छा देत एक मजेशीर व्हिडीओ शेअर केला. या पोस्टने सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगवली आहे. कारण, कार्तिकने शेअर केलेल्या या व्हिडीओच्या सुरुवातीला ‘भूल भुलैया ४’ असे लिहिलेले दिसते. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये आता उत्सुकता वाढली असून, अनेक जण असा अंदाज व्यक्त करत आहेत की अनन्या पांडे या सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी चित्रपटाच्या चौथ्या भागात दिसणार आहे.
या व्हिडीओमध्ये कार्तिक आणि अनन्या सेटवर मजा करताना दिसतात. अनन्या हसत म्हणते, 'माझं गाणं,' त्यावर कार्तिक तिला चिडवत विचारतो, 'तुझं गाणं?' आणि लगेच अनन्या म्हणते, 'आमचं गाणं!' दोघांमधील ही मस्त केमिस्ट्री पाहून चाहते भारावून गेले आहेत. अनेकांनी कमेंट्समध्ये लिहिलं, 'दोघे ‘भूल भुलैया 4’मध्ये दिसले तर धमाल होईल!' मात्र, काहींचं असंही म्हणणं आहे की हा व्हिडीओ फक्त प्रमोशनचा भाग आहे आणि या दोघांचा आगामी चित्रपट ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ याच्याशी संबंधित आहे. कार्तिक आणि अनन्या यांचा हा रोमँटिक-ड्रामा चित्रपट 22 नोव्हेंबर, म्हणजेच कार्तिकच्या वाढदिवसानिमित्त प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.
यावर अजूनपर्यंत ना कार्तिक आर्यनने, ना अनन्या पांडेने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, चाहत्यांनी त्यांच्या पोस्टमधून संकेत घेत 'अनन्या ‘मंजुलिका’ बनेल का?' असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. काहींनी तर या पोस्टखाली लिहिलं, “जर अनन्या ‘भूल भुलैया 4’मध्ये दिसली, तर हा चित्रपट आणखी धमाल होणार!” कार्तिक आणि अनन्याची ही जोडी यापूर्वी ‘पती पत्नी और वो’ या चित्रपटात पाहायला मिळाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये मतभेद झाल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या. पण आता या नव्या व्हिडीओमुळे त्यांच्या नात्यातील गोडवा पुन्हा दिसून येत आहे.
अद्याप ‘भूल भुलैया 4’च्या निर्मितीबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी फ्रँचायझीचे निर्माता भूषण कुमार आणि दिग्दर्शक अनीस बज्मी यांनी काही महिन्यांपूर्वी चौथा भाग करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. जर अनन्या या चित्रपटाचा भाग बनली, तर ‘मंजुलिका’च्या भूमिकेत तिचा अवतार पाहणं प्रेक्षकांसाठी नक्कीच रोमांचक ठरेल.
FAQ
‘भूल भुलैया 4’मध्ये अनन्या पांडेची भूमिका निश्चित झाली आहे का?
उत्तर: नाही, अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र कार्तिकच्या पोस्टनंतर चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आलं आहे.
कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे कोणत्या चित्रपटात एकत्र दिसणार आहेत?
उत्तर: दोघे लवकरच ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ या रोमँटिक चित्रपटात एकत्र झळकतील.
‘भूल भुलैया 4’ची घोषणा कधी होणार?
उत्तर: निर्मात्यांकडून अद्याप तारीख जाहीर केलेली नाही, परंतु ‘भूल भुलैया ३’च्या यशानंतर चौथ्या भागाबाबत चर्चा सुरू असल्याचं समजतं.