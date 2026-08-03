कंगना रणौतने कोणाला मारला टोमणा? 'या' अभिनेत्रीला विचारधारेचा शिकवला धडा, Video Viral

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रणौत मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली. मागील काही दिवसांपासून ती अनेक वादाची कारणे समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी केलेल्या झेन-झीवर वक्तव्यानंतर सोशल मिडियावर तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले होते. आता अभिनेत्रीने आणखी एक पोस्ट शेअर केली त्यामुळे ती आता पुन्हा चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौतने एक नवीन व्हिडिओ शेअर केला असून, त्याद्वारे तिने पुन्हा एकदा इंडस्ट्री आणि दुहेरी विचारसरणी बाळगणाऱ्यांविरुद्ध आवाज उठवला आहे. कंगना रणौतने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये कंगणा काय म्हणाली यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत.
अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रणौत सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हणाली की, तिला आरएसएसची विचारसरणी स्वीकारून संघी बनायचे आहे. ती एकेकाळी एक मध्यममार्गी हिंदू होती, पण आता तिला एक जागृत हिंदू बनायचे आहे. काही लोकांचा संतुलित विचार तिला समजणे कठीण जात आहे असे कंगणाने व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे. कंगणाने व्हिडिओमध्ये कोणत्याही अभिनेत्रीचे नाव घेतले नाही पण ती म्हणाली की इंडस्ट्रीतील काही भगिनींना, आणि खरं तर, इतर अनेक हिंदू भगिनी आणि मुलींना, धर्म किंवा राजकारण या दोन्ही बाबतीत कोणतीही विचारधारा नाही. पण जसे नातेसंबंध, लग्न, मैत्री किंवा इस्लामचा विषय येतो, तसे त्या कट्टर बनतात.
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कंगना रणौतने जो व्हिडिओ शेअर केला आहे त्यामध्ये तिने कोणाचेही नाव घेतले नाही. परंतु हा टोमणा विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या सोनाक्षी सिन्हा यांना उद्देशून असल्याचे मानले जात आहे. त्यांचे लग्न अभिनेता झहीर इक्बाल यांच्याशी झाले आहे. त्यांनी अलीकडेच नीट पेपरफुटीवर आपले मत उघडपणे व्यक्त केले आहे. त्यामुळे कंगना रणौतने सोनाक्षी सिन्हावर टीका केल्याचे नेटकरी म्हणत आहेत. हा कंगणाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
अभिनेत्रीने सांगितले की, ती तिच्या भूतकाळाबद्दलच्या टीकेला उत्तर देताना स्वतःचा बचाव करणार नाही. प्रत्येकाला स्वतःमध्ये बदल मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. ती म्हणाली, "आज मी स्वतःचा बचाव करणार नाही. मी आयटम नंबर्स, समान मानधन किंवा घराणेशाहीविरुद्ध लढले, असे मी म्हणणार नाही. तुम्ही मला असे कसे म्हणू शकता? हो, मी एक मध्यममार्गी हिंदू होते." असे वक्तव्य अभिनेत्रीने केले आहे.