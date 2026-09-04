'नाहीतर मी त्यांना पाठवून देईन...' सलमानने तुकाराम मुंढेंच्या नावे दिला इशारा? पोस्ट चर्चेत

बॅालिवूड स्टार सलमान मागील काही काळापासून सोशल मिडियावर सक्रिय पाहायला मिळाला आहे. सोशल मिडियावर अनेकदा त्याच्या विनोदी अंदाजामध्ये कॅप्शन आणि फोटो शेअर करत असतो. सोशल मीडियावर आपल्या मिश्किल कॅप्शन्समुळे लक्ष वेधून घेत आहे. नुकतेच, त्याने आपल्या मित्राच्या नवीन कॅफेची जाहिरात करणारी एक स्टोरी पोस्ट केली. यामध्ये तो त्याच्या मैत्रीणीच्या हॅाटेलची जाहीरात करताना दिसत आहे, यामध्ये त्याने त्याच्या मैत्रीणीची खिल्ली उडवली आहे. आपली विनोदी शैली कायम ठेवत, सलमान खानने तुकाराम मुंडे यांचा अप्रत्यक्ष संदर्भ दिला. आता सलमान खान नक्की काय म्हणाला यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सलमान खानने सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ही एक जाहीरात असल्याचे दिसत आहे. व्हिडिओला कॅप्शन दिले, "सृष्टी, मैत्रिणी, माझी कॉफी पुन्हा भरून दे. भाव वाढवू नकोस, गुणवत्ता आणि स्वच्छता कायम ठेव, नाहीतर मी त्यांना परत पाठवून देईन आणि मग विषय संपला, ताई." सलमानने कॅप्शनमध्ये पुढे लिहिले, "एक दिवस मी पण तिथे असेन, माझा 'बीइंग ह्युमन' टी-शर्ट माझ्या 'बीइंग ह्युमन' जीन्समध्ये टक करत. मला तुझ्यासाठी खूप आनंद होत आहे. आणि व्हिडिओमध्ये ती जिच्याबद्दल बोलत आहे, ती बॉस आहे आणि ती बॅटमॅन आहे."
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या शेअर केलेल्या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये सलमान खानने तुकाराम मुंढेचे नाव घेतलेले नाही पण सोशल मिडियावरील वापरकर्त्यांनी अभिनेत्याने तुकाराम मुंढेंचाच उल्लेख केला असा अंदाज लावला आहे. मागील काही काळापासून तुकाराम मुंढे हे सातत्याने चर्चेत आहेत. महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त म्हणून त्यांनी भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध एक मोठी मोहीम सुरू केली होती. तुकाराम मुंढेंच्या या मोहिमेमध्ये अनेक प्रसिद्ध हॅाटेल्स आणि कॅफेंचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक नेटकरी सोशल मिडियावर तुकाराम मुंढेंचे कौतुक करत आहेत.
दरम्यान, सलमान खानच्या कॅप्शनने, तुकाराम मुंडे यांना उद्देशून केलेल्या सूचक उल्लेखातून, आम्हाला एका पूर्वीच्या कॅप्शनची आठवण करून दिली. सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान, जेव्हा सोनम वांगचुक उपोषणावर होते आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, तेव्हा सलमान खानने सोनम वांगचुक यांना उपोषण संपवण्याचे आवाहन केले होते. त्यावेळी सलमान खानने स्वतःचा एक फोटो शेअर केला होता. त्या फोटोसोबत त्याने लिहिले, "सोनम, झालं झालं, ब्रो. जास्त जोर लावू नकोस. हा उत्साह दुसऱ्या दिवसासाठी जपून ठेव, गरज वाटल्यास, पण मला नाही वाटत की तुला त्याची गरज लागेल. काहीतरी खा, आणि तुला हवं असेल तर मी घरून जेवण पाठवीन."