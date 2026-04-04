'ऐश्वर्या रायच्या प्रगतीने मी असुरक्षित...', अभिषेक बच्चन पहिल्यांदाच स्पष्टपणे बोलला, मनात नेमकं काय?

Abhishek Bachchan Aishwarya Rai Red Carpet: अभिषेक बच्चनने नुकताच आपला रेड कार्पेटवरचा अनुभव सांगितला आहे. त्याने म्हटलं की, पत्नी ऐश्वर्या जेव्हा रेड कार्पेटवर चालते तेव्हाचा अनुभव हा अतिशय भितीदायक असल्याच त्याने सांगितलं आहे. अभिषेकने लिली सिंगला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, माझ्या पत्नीला तुम्ही कधी रेड कार्पेटवर पाहिलं आहे का? तिचा अंदाज कायमच वेगळा असते. माझ्यासाठी रेड कार्पेटवर जाणंच खूप त्रासदायक असतं. एवढंच नव्हे तर ऐश्वर्यासोबत रेड कार्पेटवर जावं लागलं तर ही भीती आणखीनच वाढते.
पुढे अभिषेक म्हणाला की, ऐश्वर्याचा अनुभव आणि तिचं सौंदर्य यापुढे तो स्वतःला एक लाकडाची काठी समजतो. अभिषेकने सांगितलं की, आता रेड कार्पेटवर लोकं अतिशय प्रोफेशन्लस आणि खूप अनुभवी दिसतात. मात्र त्याला खूप वेगळं वाटतं. पुढे तो सांगतो की, त्याला या सगळ्यात फार विचित्र वाटत असतं. हात पॉकेटमध्ये टाकू की नको, असं सतत वाटत असतं. मी कायम रेड कार्पेटवर एखाद्या काठी सारखा उभा राहतो. फोटोग्राफर्स शेवटी बोलतात 'आणखी एक स्माइल प्लीज.' या दरम्यान अभिषेकने आणखी एक अनुभव शेअर केला.
अभिषेकने ऐश्वर्यासोबतचा एक अनुभव सांगितला होता. तेव्हा तो अतिशय वेगळं फिल करत होता. तेव्हा फोटोग्राफर्सने विचारलं, 'सर, आमचं काही चुकलं का? तुम्ही इतके नाराज का दिसताय?' आणि ते माफी मांगू लागले.
एवढंच नव्हे तर अभिषेकने हे देखील मान्य केलं की, त्याला ऐश्वर्याच्या प्रगतीने असुरक्षित देखील वाटतं. मात्र हे त्याच्यासाठी नवीन नसल्याचं ही त्याने सांगितलं. त्याने पुढे म्हटलं की, माझ्या आई-वडिलांच्या काळात माझी आई (जया बच्चन) माझ्या वडिलांपेक्षा (अमिताभ बच्चन) यांच्यापेक्षा मोठी स्टार होती. त्यामुळे हे अजिबातच विचित्र गोष्ट नाही. मला पालकांनी कधीच हे शिकवलं नाही की, कायम मलाच लिड करायचं आहे. त्यामुळे ऐश्वर्या असो किंवा अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांची प्रगती हा एक वेगळा मुद्दा आहे.
अभिषेकने सांगितलं की, ऐश्वर्या आणि आमच्यात कधी असं बोलणं झालं नाही की, 'कुटुंबातील पुरुष कोण?'त्याने सांगितलं की, 'आम्ही चांगले मित्र आहोत. अगदी लग्नाच्या आधीपासून. माझ्या करिअरमधील दुसरा सिनेमा ऐश्वर्यासोबतच होता. ऐश्वर्या ती अभिनेत्री आहे जिच्यासोबत मी खूप सिनेमे केले आहेत.' लग्नानंतर ही मैत्री आणखी घट्ट झाली आणि आमची पार्टनरशिप चांगली आहे. अभिषेकने सांगितलं की, ते लग्नाआधी रिलेशनशिपमध्ये नव्हते. तर चांगले मित्र होते. मात्र लग्नानंतरच आमच्यातील पार्टनरशिप चांगली वाढली.