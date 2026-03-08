बॅक टू बॅक 4 हिट चित्रपट देणारी बोल्ड अभिनेत्री अचानक कुठे गायब झाली? सलमान- आमिरसोबतही केलंय काम

Interesting stories: बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्री येतात, काही वर्षे मोठ्या पडद्यावर राज्य करतात आणि अचानक इंडस्ट्रीपासून दूर जातात. अशाच अभिनेत्रींपैकी एक नाव म्हणजे ‘असिन’. साऊथ सिनेमातून करिअर सुरू करून तिने बॉलिवूडमध्येही मोठे यश मिळवले. विशेष म्हणजे ‘सलमान खान’, ‘आमिर खान’ आणि ‘अक्षय कुमार’सारख्या सुपरस्टार्ससोबत तिने काम केले आणि अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले. आपल्या सुंदर अभिनयामुळे आणि साध्या व्यक्तिमत्त्वामुळे ती प्रेक्षकांची आवडती बनली होती. मात्र करिअरच्या अगदी शिखरावर असताना तिने अचानक चित्रपटसृष्टीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आजही अनेकांना प्रश्न पडतो की इतक्या यशस्वी अभिनेत्रीने अचानक फिल्म इंडस्ट्री का सोडली?
‘असिन’ने अगदी लहान वयात अभिनय क्षेत्रात प्रवेश केला. फक्त 16 वर्षांची असताना तिने 2001 मध्ये ‘नरेंद्रन माकन जयकांतन वाका’ या मल्याळम चित्रपटातून आपल्या करिअरची सुरुवात केली. या चित्रपटानंतर ती साऊथ इंडस्ट्रीमध्ये वेगाने लोकप्रिय झाली. त्यानंतर तिने तमिळ चित्रपट ‘गजनी’मध्ये काम केले आणि हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त हिट ठरला.
‘गजनी’च्या यशानंतर या चित्रपटाचा हिंदी रीमेक तयार करण्यात आला. विशेष म्हणजे बॉलिवूडमधील ‘गजनी’मध्येही ‘असिन’लाच मुख्य भूमिकेसाठी निवडण्यात आले. ‘आमिर खान’सोबत तिची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडली आणि हा चित्रपटही मोठा सुपरहिट ठरला.
‘गजनी’मधून बॉलिवूडमध्ये दमदार एंट्री केल्यानंतर ‘असिन’ची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली. तिच्या अभिनयामुळे निर्मात्यांनी तिला मोठ्या प्रोजेक्ट्ससाठी निवडायला सुरुवात केली. त्यानंतर ती ‘अक्षय कुमार’सोबत ‘हाउसफुल 2’ आणि ‘खिलाडी 786’ या चित्रपटांमध्ये दिसली. हे दोन्ही चित्रपट प्रेक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात पसंत केले.
यानंतर ‘सलमान खान’सोबतचा ‘रेडी’ हा चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर मोठा हिट ठरला. अशा प्रकारे ‘असिन’ने सलग 4 हिट चित्रपट देत बॉलिवूडमध्ये स्वतःची मजबूत ओळख निर्माण केली. काही काळातच ती त्या काळातील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक बनली होती.
करिअर उत्तम सुरू असतानाच ‘असिन’ने 2016 मध्ये ‘राहुल शर्मा’ यांच्याशी लग्न केले. ‘राहुल शर्मा’ हे ‘Micromax’ कंपनीचे को-फाउंडर आहेत. लग्नानंतर ‘असिन’ने चित्रपटसृष्टीपासून पूर्णपणे दूर राहण्याचा निर्णय घेतला.
आज ‘असिन’ आणि ‘राहुल शर्मा’ यांना एक मुलगी आहे आणि अभिनेत्री सध्या आपला जास्तीत जास्त वेळ कुटुंबासोबत घालवत आहे. चित्रपटांपासून दूर असली तरी ती सोशल मीडियावर सक्रिय असते. ‘इंस्टाग्राम’वर तिचे सुमारे 10 लाख फॉलोअर्स आहेत आणि ती वेळोवेळी कुटुंबासोबतचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते.