English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सुरज चव्हाणच्या लग्नपत्रिकेत नाव असूनही अजित पवार, रितेश देशमुख आणि अंकिता वालावलकर लग्नाला गैरहजर, कारण काय?

Suraj Chavan : सुरज चव्हाणचं 29 नोव्हेंबरला नुकतंच ग्रँड वेडिंग पार पडलं. या लग्नाचे फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले. पण या लग्नात सुरजच्या जवळच्या मंडळींनी मात्र पाठ फिरवली याचं कारण काय?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 30, 2025, 04:40 PM IST
सुरज चव्हाणच्या लग्नपत्रिकेत नाव असूनही अजित पवार, रितेश देशमुख आणि अंकिता वालावलकर लग्नाला गैरहजर, कारण काय?

 

Add Zee News as a Preferred Source

बिग बॉस 5 चा विजेता सुरज चव्हाण संजना गोफणेसोबत 29 नोव्हेंबर रोजी लग्नबंधनात अडकला. या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. या लग्नाची सगळीकडेच चर्चा आहे. सुरजची वरात तब्बल 2 कोटींच्या गाडीतून निघाली. एवढंच नव्हे तर या वरातीला तब्बल 50 बॉडीगार्ड आणि हजारो चाहत्यांच्या आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत हे लग्न पार पडलं. 

मात्र या लग्नाला अजित पवार, रितेश देशमुख आणि अंकिता वालावलकर यांनी पाठ फिरवली होती. याचं कारण काय? 

रितेश देशमुख 

'बिग बॉस मराठी'चा होस्ट रितेश देशमुखने सुरज चव्हाणच्या लग्नाला पाठ फिरवली आहे. 'बिग बॉस मराठी'मुळे रितेश देशमुख आणि सूरज चव्हाणचं एक खास नातं निर्माण झालं होतं. बिग बॉसचा विजेता झाल्यानंतर सुरजची फसवणूक होऊ नये म्हणून रितेश देशमुखने मदत केली. एवढंच नव्हे तर सूरजचा 'झापुक झुपूक' या चित्रपटाचा ट्रेलरही रितेशच्या हस्ते लाँच करण्यात आला होता. सुरजच्या लग्नाच्या लग्नपत्रिकेत रितेश देशमुखचं नाव होतं. रितेश देशमुख सध्या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे. त्यामुळे तो या लग्नाला जाऊ शकला नाही. 

अंकिता वालावलकर 

सूरज चव्हाण आणि अंकिता वालावलकर यांच्यात 'बिग बॉस'च्या घरात बहिण-भावाचं नातं निर्माण झालं होतं. अंकिता सुरजच्या  अनेक सोहळ्यांमध्ये दिसली. अंकिता सुरजची देखील काळजी घेते. सूरजच्या लग्नाची शॉपिंगदेखील अंकिताने केली होती. पण भावाच्या लग्नाला पात्र 'कोकण हार्टेड गर्ल' अंकिता वालावलकर उपस्थित नव्हती. अंकिता एका दुसऱ्या लग्नाला नागपूरला गेली आहे. या लग्नाचे फोटो देखील अंकिताने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. 

अजित पवार 

अजित पवार यांना सुरज चव्हाणने स्वतः भेटून लग्नपत्रिका दिली होती. या पुत्रिकेत त्यांचं नाव देखील होतं. तसेच अजित पवार यांनी सुरज चव्हाणला नवं घर देखील बांधून दिलं होतं. अजित पवार देखील या लग्नाला उपस्थित राहू शकले नाही. अजित पवार यांचा बीड दौरा असल्यामुळे ते लग्नाला उपस्थित राहू शकले नाही. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit pawarankita prabhu walavalkarBigg Bossentertainment newsMarathi Entertainment news

इतर बातम्या

सावधान! तुमच्या मुलांना श्वसनाच्या संसर्गांपासून दूर ठेवा,...

हेल्थ