सुरज चव्हाणच्या लग्नपत्रिकेत नाव असूनही अजित पवार, रितेश देशमुख आणि अंकिता वालावलकर लग्नाला गैरहजर, कारण काय?

बिग बॉस 5 चा विजेता सुरज चव्हाण संजना गोफणेसोबत 29 नोव्हेंबर रोजी लग्नबंधनात अडकला. या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. या लग्नाची सगळीकडेच चर्चा आहे. सुरजची वरात तब्बल 2 कोटींच्या गाडीतून निघाली. एवढंच नव्हे तर या वरातीला तब्बल 50 बॉडीगार्ड आणि हजारो चाहत्यांच्या आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत हे लग्न पार पडलं.
मात्र या लग्नाला अजित पवार, रितेश देशमुख आणि अंकिता वालावलकर यांनी पाठ फिरवली होती. याचं कारण काय?
'बिग बॉस मराठी'चा होस्ट रितेश देशमुखने सुरज चव्हाणच्या लग्नाला पाठ फिरवली आहे. 'बिग बॉस मराठी'मुळे रितेश देशमुख आणि सूरज चव्हाणचं एक खास नातं निर्माण झालं होतं. बिग बॉसचा विजेता झाल्यानंतर सुरजची फसवणूक होऊ नये म्हणून रितेश देशमुखने मदत केली. एवढंच नव्हे तर सूरजचा 'झापुक झुपूक' या चित्रपटाचा ट्रेलरही रितेशच्या हस्ते लाँच करण्यात आला होता. सुरजच्या लग्नाच्या लग्नपत्रिकेत रितेश देशमुखचं नाव होतं. रितेश देशमुख सध्या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे. त्यामुळे तो या लग्नाला जाऊ शकला नाही.
सूरज चव्हाण आणि अंकिता वालावलकर यांच्यात 'बिग बॉस'च्या घरात बहिण-भावाचं नातं निर्माण झालं होतं. अंकिता सुरजच्या अनेक सोहळ्यांमध्ये दिसली. अंकिता सुरजची देखील काळजी घेते. सूरजच्या लग्नाची शॉपिंगदेखील अंकिताने केली होती. पण भावाच्या लग्नाला पात्र 'कोकण हार्टेड गर्ल' अंकिता वालावलकर उपस्थित नव्हती. अंकिता एका दुसऱ्या लग्नाला नागपूरला गेली आहे. या लग्नाचे फोटो देखील अंकिताने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.
अजित पवार यांना सुरज चव्हाणने स्वतः भेटून लग्नपत्रिका दिली होती. या पुत्रिकेत त्यांचं नाव देखील होतं. तसेच अजित पवार यांनी सुरज चव्हाणला नवं घर देखील बांधून दिलं होतं. अजित पवार देखील या लग्नाला उपस्थित राहू शकले नाही. अजित पवार यांचा बीड दौरा असल्यामुळे ते लग्नाला उपस्थित राहू शकले नाही.