/51 वर्षीय अमिषा पटेल अजूनही सिंगल का? लग्न न करण्यामागचं कारण केलं स्पष्ट; म्हणाली, “एका पुरुषाला…”

बॉलिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेल हिने वयाच्या 51 व्या वर्षीही अविवाहित राहण्याचा निर्णय का घेतला, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) वर चाहत्यांशी संवाद साधताना तिने लग्नाविषयीचे आपले विचार मोकळेपणाने व्यक्त केले.
चाहत्यांसोबतच्या 'Ask Me Anything' म्हणजे मला काहीही विचारा सत्रादरम्यान एका चाहत्याने तिला, "तुम्ही लग्न कधी करणार?" असा प्रश्न विचारला. यावर अमिषाने स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले, "कधीच नाही. मी सिंगल राहून खूप आनंदी आहे. माझ्या आयुष्यात माझ्यावर प्रेम करणारे कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र आहेत. हे सगळं बदलण्यासाठी एका पुरुषाला आयुष्यात आणण्याची मला गरज वाटत नाही."
अमिषाच्या या उत्तरानंतर अनेक चाहत्यांनी तिच्या निर्णयाचे समर्थन केले. काहींनी लग्न ही तडजोड असल्याचे मत व्यक्त केले, तर काहींनी एकटं राहूनही आनंदी आणि यशस्वी आयुष्य जगता येतं, असे सांगितले. अनेकांनी तिच्या विचारांशी सहमती दर्शवली.
गेल्या वर्षी एका पॉडकास्टमध्ये अमिषाने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही खुलासा केला होता. तिने सांगितले की, ती एका गंभीर नात्यात होती. मात्र, अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याच्या तिच्या निर्णयाला त्या व्यक्तीचा पाठिंबा नव्हता. त्यामुळे ते नाते पुढे टिकू शकले नाही. अमिषा म्हणाली होती की, "मी लग्नाच्या विरोधात नाही. पण माझ्या करिअरला समजून घेणारा आणि मला पुढे जाण्यास प्रोत्साहन देणारा जोडीदार मिळाला, तरच लग्नाचा विचार करेन."
तिने हेही सांगितले की, आजही तिला अनेक विवाह प्रस्ताव येतात. एवढेच नाही, तर तिच्यापेक्षा वयाने लहान मुलगेही डेटसाठी विचारतात. मात्र, तिच्यासाठी वयापेक्षा मानसिक परिपक्वता अधिक महत्त्वाची आहे.
अमिषा पटेल अखेर 'तौबा तेरा जलवा' या 2024 मधील चित्रपटात दिसली होती. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आकाशादित्य लामा यांनी केले होते. यापूर्वी तिने 'गदर 2' मध्ये सनी देओलसोबत पुन्हा एकदा सकीनाची भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर मोठा हिट ठरला आणि जगभरात 686 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली.
सध्या अमिषा पटेलने तिच्या पुढील चित्रपटाची अधिकृत घोषणा केलेली नाही.