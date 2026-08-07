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51 वर्षीय अमिषा पटेल अजूनही सिंगल का? लग्न न करण्यामागचं कारण केलं स्पष्ट; म्हणाली, “एका पुरुषाला…”

अनेक बॉलीवूड कलाकारांनी अविवाहित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे; मग ते स्वतःच्या पसंतीने असो किंवा योग्य जोडीदार न मिळाल्यामुळे असो. याबद्दलच अभिनेत्री अमिषा पटेलने आपले विचार मोकळेपणाने सांगितले आहेत. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 07, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:28 PM IST
51 वर्षीय अमिषा पटेल अजूनही सिंगल का? लग्न न करण्यामागचं कारण केलं स्पष्ट; म्हणाली, “एका पुरुषाला…”
Image Credit: Social Media

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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